Mitică Dragomir îi plânge de milă lui Gică Hagi. „N-are unul în teren care să țină echipa”

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Gheorghe Hagi începe în luna septembrie meciurile oficiale pe banca naţionalei României. „Tricolorii” au o grupă dificilă în Liga Naţiunilor, alături de Suedia, Polonia şi Bosnia-Herţegovina. Cu aceste meciuri începe campania pentru Euro 2028.

Mitică Dragomir spune că Hagi nu are jucători valoroşi la dispoziţie: „E o situaţie grea!”

Dumitru Dragomir spune că „Regele” va avea o misiune foarte grea în competiţie, în condiţiile în care mulţi dintre „tricolori” nu joacă deloc sau o fac prea puţin la echipele lor de club, printre care şi Drăguş sau Ianis Hagi:

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„Poate să închege o echipă bunicică. Poate… Coubiş, care a plecat, nu joacă. A jucat două minute. Drăguş nu joacă. Ianis nu joacă. Fundaşul drept, care era spaima Europei, este zero tăiat că n-a prins transfer şi a căzut psihic.

Bîrligea n-are în spatele lui un mijlocaş care să-l pună în valoare. Îl mai are pe Tănase, pe . Pe Dragomir ăla. Are o situaţie grea, să ştiţi. Să fiu sincer, aş juca cu Louis Munteanu şi cu Bîrligea, cu două vârfuri.

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Cred că începe tot 3-5-2. Tre să începi cu cineva care face pressing, care să îi ţină în terenul lor. Noi am făcut greşeala asta. Tănase este un fel de vârf retras, nu îl bagă la mijloc. Poate e Dragomir ăla de la ciprioţi. N-avem unul care să stăpânească echipa, totul să treacă pe la el”, a spus Mitică Dragomir.

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Dragomir, laude la adresa fostului internaţional: „N-am avut cinci în istorie ca el”

Fostul şef al Ligii Profesioniste e de părere că naţionala României are nevoie de un , pe care îl consideră unul dintre cei mai talentaţi cinci jucători români din toate timpurile:

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„Cum era un Sănmărtean. Am făcut un calcul în decursul istoriei, de 80 de ani. N-am avut cinci ca Sănmărtean. N-a avut antrenori pe măsura talentului său. Acesta este adevărul. Nu am ştiut să băgăm forţă în el la 15-16 ani. Am băgat la 28 de ani. S-au făcut multe greşeli”, a spus Dumitru Dragomir.