Sport

Mitică Dragomir îi plânge de milă lui Gică Hagi. „N-are unul în teren care să țină echipa”

Dumitru Dragomir e de părere că Gică Hagi nu are la dispoziţie prea mulţi jucători de valoare la echipa naţională. Fostul şef al Ligii spune că în Liga Naţiunilor va avea o misiune foarte grea.
Marian Popovici
18.08.2026 | 09:59
Mitica Dragomir ii plange de mila lui Gica Hagi Nare unul in teren care sa tina echipa
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir îi plânge de milă lui Gică Hagi. „N-are unul în teren care să țină echipa”. Sursa: colaj Fanatik
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Gheorghe Hagi începe în luna septembrie meciurile oficiale pe banca naţionalei României. „Tricolorii” au o grupă dificilă în Liga Naţiunilor, alături de Suedia, Polonia şi Bosnia-Herţegovina. Cu aceste meciuri începe campania pentru Euro 2028.

Mitică Dragomir spune că Hagi nu are jucători valoroşi la dispoziţie: „E o situaţie grea!”

Dumitru Dragomir spune că „Regele” va avea o misiune foarte grea în competiţie, în condiţiile în care mulţi dintre „tricolori” nu joacă deloc sau o fac prea puţin la echipele lor de club, printre care şi Drăguş sau Ianis Hagi:

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„Poate să închege o echipă bunicică. Poate… Coubiş, care a plecat, nu joacă. A jucat două minute. Drăguş nu joacă. Ianis nu joacă. Fundaşul drept, care era spaima Europei, este zero tăiat că n-a prins transfer şi a căzut psihic. 

Bîrligea n-are în spatele lui un mijlocaş care să-l pună în valoare. Îl mai are pe Tănase, pe Stanciu şi să vedem. Pe Dragomir ăla. Are o situaţie grea, să ştiţi. Să fiu sincer, aş juca cu Louis Munteanu şi cu Bîrligea, cu două vârfuri. 

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Cred că începe tot 3-5-2. Tre să începi cu cineva care face pressing, care să îi ţină în terenul lor. Noi am făcut greşeala asta. Tănase este un fel de vârf retras, nu îl bagă la mijloc. Poate e Dragomir ăla de la ciprioţi. N-avem unul care să stăpânească echipa, totul să treacă pe la el”, a spus Mitică Dragomir.

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Dragomir, laude la adresa fostului internaţional: „N-am avut cinci în istorie ca el”

Fostul şef al Ligii Profesioniste e de părere că naţionala României are nevoie de un jucător precum Lucian Sănmărtean, pe care îl consideră unul dintre cei mai talentaţi cinci jucători români din toate timpurile:

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„Cum era un Sănmărtean. Am făcut un calcul în decursul istoriei, de 80 de ani. N-am avut cinci ca Sănmărtean. N-a avut antrenori pe măsura talentului său. Acesta este adevărul. Nu am ştiut să băgăm forţă în el la 15-16 ani. Am băgat la 28 de ani. S-au făcut multe greşeli”, a spus Dumitru Dragomir.

Mitică Dragomir îi plânge de milă lui Gică Hagi. „N-are unul în teren care să țină echipa”

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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