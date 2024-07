Mitică Dragomir îi propune lui Gigi Becali un fotbalist de la CFR Cluj: „I-aș da lui Varga 500.000 de euro și l-aș lua împrumut. Așa merge în Champions League”

Mitică Dragomir e sigur că FCSB se califică în grupele Champions League dacă îl transferă pe Panagiotis Tachtsidis de la CFR Cluj. Fostul șef de la LPF îi sugerează lui Gigi Becali să plătească 500.000 de euro pentru mijlocașul din Gruia.

Mitică Dragomir, sugestie pentru Gigi Becali! Îi propune un fotbalist de la CFR Cluj: „I-aș da lui Varga 500.000 de euro și l-aș lua împrumut pe Tachtsidis ”

„Numai pe ăsta îl luam (n.r. – Panagiotis Tachtsidis), pentru că în centrul terenului nu are așa ceva. Are jucători buni, dar nu are niciun jucător de pasă. Ai văzut cum pasează ăsta cu stângul și cu dreptul, îți e mai mare drag de el.

Fii atent ce îți spun acum, nu e bibilit, nu e mângâiat. Ăsta trebuie răsfățat, trebuie să îl bibilești. Obligatoriu trebuie bibilit, sunt oameni în care dai cu barda în ei și alții pe care trebuie să îi mângâi pe cap. Secretul cu Tachtsidis e să îl mângâi.

«Bravo, ai jucat bine astăzi, dar te-ai pregătit bine toată săptămâna, de aia ai jucat bine acum». I-aș da lui Varga 500.000 de euro și l-aș lua împrumut până în iarnă. «Neluțule, cât îmi ceri să mi-l dai împrumut până în iarnă, nu îl bag să joace cu tine».

Dacă te califici în grupele Champions League îi mai ceri 300.000 de euro, are de unde să dea. Tachtsidis poate să îl pună în valoare pe Popa, mă și mir cum nu l-a luat Neluțu Varga de Popa de la U Cluj. Gigi se duce în grupele Champions League dacă îl ia pe Tachtsidis, fac pariu pe cât vreți”, a spus Dragomir.

Panagiotis Tachtsidis s-a autopropus la FCSB! Dezvăluirile lui Gigi Becali

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că înainte să își prelungească înțelegerea cu CFR Cluj. Mijlocașul grec a mers în Cipru să discute cu Elias Charalambous.

„Băi, Horia. L-am vrut, e adevărat. L-am vrut. Tachtsidis e jucător pe care nu-l vrea cineva? L-am vrut, dar cum l-am vrut? Omul a venit în Cipru, a zis ‘Dom’le, vreau să vin’. Și i-am zis, i-am dat tot ce a vrut. Probabil că a vrut să ridice acolo, s-a folosit de ofertă.

Eu recunosc, e jucător valoros. Dar el a venit în Cipru la Charalambous. Bine, el n-o să recunoască. Acum n-are rost, ce rost are să ținem secret. N-am vrut să zic. Dacă tot a ieșit la iveală. L-am vrut, dar îl și vreau. El a venit, de la el a venit propunerea.

Nici nu ne gândeam. Am făcut totul, cum a vrut el i-am dat. După aia, când să auzim, i-am dat tot ce a vrut și a semnat cu CFR. Adică ăsta e adevărul, n-am ce să zic. De la el a venit. Dacă a venit din Grecia până în Cipru.. Eh, lovitură mare”, a spus Gigi Becali.

