Mitică Dragomir îi pune „stop” lui Gigi Becali în scandalul cu FRF. „Nu va putea să facă legea aia!”

La începutul acestui an, Dorința patronului FCSB de a scăpa de regula U21 este tot mai puternică, el luând măsuri în acest sens. Dumitru Dragomir știe însă motivul pentru care planul latifundiarului din Pipera va eșua.

Dumitru Dragomir îi spulberă visele lui Gigi Becali în privința proiectului său de lege

La mijlocul lunii aprilie din acest an, Gigi Becali a intervenit în direct la emisiunea „Profețiile lui DON Mitică” și Dumitru Dragomir a explicat la o săptămână distanță de ce nu se va materializa visul patronului de la FCSB.

ADVERTISEMENT

Fostul șef LPF a explicat în cadrul celei mai recente ediții ale emisiunii „Profețiile lui DON Mitică” faptul că nu Federația este cea care dă verdictul final într-un asemenea caz.

„Nu Federația hotărăște. Rețineți!”

„Apropo de legi. A spus Gigi, a spus și la mine, că sunt șanse foarte mari ca… noua lege a sportului să treacă cu tot felul de modificări și că, conform acestei legi la care și Gigi lucrează, va fi desființată regula under. Crezi că va putea?”, a fost întrebarea moderatorului Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

„Nici de acum. Niciodată. Nu vrea Federația!”, a replicat Dumitru Dragomir. „Păi el spune că în Parlament o să o desființeze!”, a insistat moderatorul emisiunii.

„N-are cum. Aici e o hotărârea adunării generale. Dragul meu, încă o dată nu Federația hotărăște. Rețineți, Liga Profesionistă de Fotbal este o societate de drept privat.

ADVERTISEMENT

De drept privat! Ce hotărăm noi, cei 16, nimic pe Pământ, niciun parlament, nicio… Pentru că așa spune legea societăților comerciale!”, a explicat Dragomir.

ADVERTISEMENT

„Care are valoare joacă de la 16 ani. Dobrin a jucat la 14 ani. Vedeți-vă dă treabă!”

Dumitru Dragomir a făcut front comun în viziunea lui Gigi Becali de a boicota regula U21 în fotbalul românesc, considerând că nu ajută pe nimeni și că fotbaliștii talentați cu adevărat joacă de la vârste fragede indiferent de context.

„Și el de ce e așa optimist, Gigi? Că o scoatem, că o să o eliminăm?”, a întrebat ulterior Horia Ivanovici. „El cred că a făcut un proiect de lege de modificare a legii sportului. Ai înțeles?

Numai că… Eu îl contrazic aici pe el. El are dreptate, că nici o țară nu mai are asta dezvoltată, nu are așa ceva. E o tâmpenie. Niciun jucător din ăștia n-a ajuns mare valoare. Care are valoare joacă de la 16 ani. Dobrin a jucat la 14 ani. Vedeți-vă dă treabă. E o tâmpenie”, a detaliat fostul șef LPF.

„Numai așa poate reuși!”

„Așa, ce face Gigi? Deci unde crezi că e problema?”, a mai întrebat pe final moderatorul. „El poate să facă în cadrul ligii. Să iau o hotărâre în adunarea generală la ligă. Cu asta te duci în adunarea generală în Comitetul Federal și după aia în adunarea generală a Federației și poți să schimbi regula.

Numai așa. Nu de sus în jos. Nu de la legea sportului. Că ce să scrie în legea sportului? N-aveți voie? Să opriți U21? Hai mă, vezi de treabă. Eu îi doresc succes! Dom’le, el e încrezător. S-ar putea să-i convingă pe comisia juridică și pe toată lumea și să reușească. Numai că Federația nu ține cont.

Stai, dom’le, un pic. Cum, faci lege împotriva Federației? Păi federația e stat în stat. Pentru că, încă o dată, Liga este societatea de drept privat, iar Federația este de drept public. Ai înțeles? Dar tot privat!”, a concluzionat Dumitru Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”.