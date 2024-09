Mitică Dragomir îi spulberă orice speranță lui Gigi Becali: „N-are mijlocași pentru Bîrligea. El le cere imposibilul”

Dumitru Dragomir a spus ceea ce multă lumea nu ar fi crezut. Fostul președinte LPF nu a văzut niciun mijlocaș al FCSB-ului care să-l ajute pe Bîrligea cu pasele decisive. Înainte de a discuta despre schimbările Campioanei, Mitică a ținut să spună de lipsurile echipei lui Becali.

Mitică Dragomir: „Are doar mijlocași de muncă, de forță, n-are jucător de pasă finală”

Mitică Dragămir nu crede în valoarea mijlocașilor FCSB-ului. În viziunea sa, Bîrligea ar trebui să primească pase „ca la carte” pentru a reuși să înscrie în tricoul campioanei en-titre: „Are numai mijlocași de muncă, de forță, n-are jucător de pasă finală.

Un singur jucător are de pasa finală. Unul singur, atât. Octavian Popescu, atât. Îl avea pe Coman. Și Tănase e, și Tănase e de pasă. Păi de asta nu are rezultate, mă. El vrea ca echipa lui să paseze, dar trebuie să te gândești dacă ai jucători care pot să paseze. El nu are așa ceva”, a dezvăluit Mitică Dragomir în direct la MAX Profețiile lui Mitică.

Fostul președinte LPF îi critică dorințele lui Gigi Becali. Dragomir a spus că FCSB-ul nu are cum să câștige meciuri și să urce în clasament cu jucători care nu știu să paseze decisiv. Nea Mitică nu crede în cifrele tuturor fotbaliștilor de la FCSB.

„El le cere imposibilul (n.r. Gigi Becali). Ca și cum m-ai forța pe mine să vorbesc mai puțin. E în firea omului, e talentul omului. Și CFR Cluj era în bătaia puștii fără Tachtsidis. Dacă nu juca Tachtsidis, nici nu se întâlnea Bîrligea cu mingea”, a încheiat Dumitru Dragomir.

Daniel Bîrligea, 45 de minute în tricoul FCSB-ului

. Este fotbalistul pe care Gigi Becali l-a dorit cel mai mult, după spusele sale. Atacantul are și 2 prezențe la prima selecțioantă a României, ambele sub conducerea lui Edi Iordănescu.

Timp de două sezoane, tânărul de 24 de ani a evoluat pentru CFR Cluj, echipa cu care a câștigat campionatul în 2022. A reușit să marcheze de 29 de ori și să ofere 11 pase decisive în toate cele 101 apariții pentru ardeleni, în toate competițiile.

La primul meci ca titular al campioanei României, Daniel Bîrligea a defilat doar în prima jumătate a partidei. S-a întâmplat în meciul dintre . A fost schimbat la pauză alături de Alexandru Băluță, autorul golului „roș-albaștrilor”.

Deși a fost prezentat cu o săptămâna înaintea meciului cu Petrolul din etapa 10 a Superligii, Bîrligea nu a putut performa contra CFR-ului. , este una interesantă. Dacă atacantul născut în Brăila va juca împotriva CFR-ului, patronul bucureștenilor va trebui să scoată din buzunar suma de 100.000 de euro.

