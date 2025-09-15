Mitică Dragomir îl acuză direct pe Gigi Becali: „E prietenul meu, dar a scos toți titularii! Impardonabil”. Ce șanse mai are campioana la play-off

, iar campioana se află într-o situație dificilă. Dumitru Dragomir a analizat la „Profețiile lui DON Mitică” partida de la Miercurea Ciuc, fiind de părere că Gigi Becali este principalul vinovat pentru rezultatul nefast al grupării „roș-albastre”.

Mitică Dragomir, atac la Gigi Becali după Csikszereda – FCSB 1-1: „Impardonabil”

Mitică Dragomir a afirmat că schimbările produse pe parcursul jocului în echipa celor de la FCSB au influențat într-un mod negativ jocul campioanei, care nu a reușit să se impună pe terenul nou-promovatei Csikszereda. „FCSB nu făcea niciodată egal la Csikszereda dacă nu făcea Gigi acele schimbări. (n.r. Gigi a greșit?) Categoric.

E prieten cu mine, dar face niște greșeli impardonabile. El a schimbat titularii, i-a scos pe toți, a rămas un singur fotbalist, Popescu, l-a băgat în minutul 76. Numai el a jucat, restul erau de pe altă planetă. (n.r. la Gigi e problema?) Da, sigur, cum să scoți titularii?

Îi lași până în minutul 90. Nu ai văzut Guardiola cum face? El scoate jucători? (n.r. Gigi e șef acolo) Sunt banii lui, face ce vrea. Nu e de condamnat. Ce poți să-i zici? Dacă ar fi clubul primăriei… L-ar lua contribuabilii la omor”, a declarat fostul președinte al LPF la emisiunea „Profețiile lui DON Mitică”.

Ratează FCSB și CFR Cluj play-off-ul?

Primele două clasate din sezonul precedent, FCSB și CFR Cluj, au strâns doar câte 7 puncte după primele 9 etape, cu mențiunea că „feroviarii” au un meci în minus. Dumitru Dragomir e de părere că există posibilitatea ca ambele să rateze calificarea în play-off. „Mi-e și frică de gura mea. Am spus că dacă FCSB și CFR prind play-off-ul, trebuie să deschidă șampania.

Parcă am gura aurită. S-ar putea ca niciuna dintre ele să nu prindă play-off-ul. În sufletul meu, nu cred că FCSB nu poate să prindă. Fotbalistic, ca experiență, nu cred că cele două nu vin pe locurile 5-6, măcar atât”, a spus „Corleone” în exclusivitate pentru FANATIK.

Mitică Dragomir, cuvinte de laudă pentru Csikszereda

Nou-promovata Csikszereda nu a obținut nicio victorie până acum în Superligă, însă , iar Mitică Dragomir l-a felicitat pe antrenorul Robert Ilyes pentru rezultatul pozitiv: „Csikszereda a jucat senzațional din punct de vedere tactic, e de felicitat Ilyes. Puneam casa că bate FCSB.

Aia e echipă de Divizia B, dar atât de mult au alergat, atâta pressing au făcut, nu i-au lăsat să joace. (n.r. puneai un milion de euro pe victoria FCSB-ului?) La pas, toată lumea ar fi pus. E FCSB, e campioana, un singur jucător de la FCSB face cât toată echipa lui Csikszereda. E o surpriză uriașă, sunt de felicitat cei de la Csikszereda, i-au bătut tactic”.

