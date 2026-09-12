Sport

Mitică Dragomir, înjurat de 50.000 de oameni de față cu nepoții. Lecția pe care le-a oferit-o moștenitorilor: „După au vrut să facă poze cu mine”

Mitică Dragomir a povestit la „Profețiile lui Mitică” momentul în care a fost înjurat de 55.000 de oameni în fața nepoților și lecția de viață pe care le-a oferit-o.
Tibi Cocora
12.09.2026 | 19:35
Mitica Dragomir injurat de 50000 de oameni de fata cu nepotii Lectia pe care lea oferito mostenitorilor Dupa au vrut sa faca poze cu mine
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir a povestit la „Profețiile lui Mitică” momentul în care a fost înjurat de 55.000 de oameni în fața nepoților. Foto: Colaj Fanatik.
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Dumitru Dragomir a povestit, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”, una dintre experiențele care au rămas în memoria sa și pe care a transformat-o într-o adevărată lecție pentru nepoții săi. Fostul președinte al LPF și-a amintit momentul în care a mers la stadion alături de aceștia și a fost înjurat de zeci de mii de oameni, după ce a contribuit la adoptarea legii împotriva huliganismului.

Lecția pe care Mitică Dragomir le-a oferit-o nepoților la stadion

Dumitru Dragomir și-a amintit cum nepoții săi au fost șocați de reacția oamenilor din tribune. Deși știa că urma să fie primit cu ostilitate, fostul președinte al LPF a ales să meargă la stadion alături de familie și să le arate celor mici că succesul vine și cu momente în care trebuie să înveți să suporți presiunea. Pentru nepoții săi, situația a fost greu de înțeles. Aceștia s-au speriat când au auzit zecile de mii de oameni care îl înjurau pe bunicul lor și au vrut chiar să plece.

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„După ce am făcut legea împotriva huliganismului, m-am dus cu nepoții mei la stadion și mă înjurau 55.000 de oameni. Nu-mi cădea bine, dar am fost cu nepoții, iar ei albi la față. Știam că mă iau ăștia în primire. Au ținut-o vreo 10 meciuri. Nepoții erau albi – hai să plecăm, Piti – , iar eu i-am întrebat de ce, și mi-au spus că mă înjurî toată lumea, că să nu mă supăr. Și le-am zis – toată viața mea am crescut cu înjurăturile lor -“, a declarat Mitica Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

Dragomir: „Cine nu reușește asta, să suporte astfel de lucruri, nu reușește în viață”

Pentru Dragomir, experiența de la stadion a devenit o lecție despre viață și despre capacitatea de a trece peste momentele dificile. Mitică le-a explicat nepoților că reacțiile oamenilor nu trebuie să te împiedice să mergi mai departe atunci când consideri că ai făcut ceea ce trebuie: „Ei, practic, nu realizau de ce mă înjurau, dar acum, când mă văd, toți mă felicită pentru legea aia. Și le-am mai spus ceva – cine nu reușește asta, să suporte astfel de lucruri, nu reușește în viață -“

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Dumitru Dragomir a dus apoi discuția și către educația copiilor și influența pe care o au părinții asupra lor. La 80 de ani, acesta spune că experiența de viață i-a oferit perspectiva necesară pentru a vorbi despre astfel de lucruri: „Una e pentru copii de 5-10-15 ani. Ce vede la părinți, asta va face și el. Nu există copil stricăciune din naștere, ci părinții îi strică. Am dreptul să spun asta, pentru că am 80 de ani și copii, nepoți“.

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De la înjurături la poze cu sute de oameni

Finalul poveștii este, însă, cel care i-a făcut pe nepoții lui Dragomir să înțeleagă cel mai bine cum funcționează lumea fotbalului. După ce fusese înjurat minute bune în timpul meciului, fostul conducător a fost întâmpinat la ieșirea de pe stadion de oameni care voiau să facă fotografii cu el. Printre aceștia s-a aflat inclusiv un suporter care îl înjurase cu doar câteva zeci de minute înainte.

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„Revenind, nepoții se albiseră la față și, când am ieșit, ăia voiau să facă poze cu mine, sute de oameni. Unul care mă înjura de mă spurca în fața lojei venea apoi să se pozeze cu mine. L-am întrebat – ce, mă, înainte mă înjurai și acum….? – , la care el – Hai, nea Mitică, nu știi de glumă? -. Atunci și-au dat seama și nepoții cum stă treaba pe aici“, a mai spus Mitică Dragomir.

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