Mitică Dragomir intervine în conflictul momentului de la echipa națională: “Pe Edi Iordănescu îl doare la bască de scandalul cu Hagi”. Video exclusiv

Mitică Dragomir e de părere că Iordănescu Jr. și e de părere că „Regele” e îndreptățit să fie nemulțumit.

Mitică Dragomir analizează conflictul dintre Gheorghe Hagi și Edi Iordănescu: „A avut dreptate să îl urecheze”

pentru meciurile cu Andorra și Belarus, iar jucătorul lui Rangers a rămas și la echipa de club în afara lotului. Dumitru Dragomir a împărțit dreptatea pe acest subiect la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Horia Ivanovici l-a chestionat pe Dumitru Dragomir în privința noului scandal de la naționala României: „A avut dreptate să îl urecheze Hagi pe Edi Iordănescu pentru Ianis?”.

Iar fosul președinte al LPF a încercat să împace și capra și varza: „Și el a avut dreptate și Edi! Dacă ar juca copiii tăi fotbal să vezi cum ai ține cu ei și când joacă prost!”.

Horia Ivanovici a subliniat faptul că întreaga opinie publică l-a arătat cu degetul pe Hagi: „Gică Popescu normal că i-a ținut partea că sunt frați. Ilie Dumitrescu la fel. Dar ceilalți, toată opinia publică, fără legătură sufletească cu Gică Hagi… Eu cred că Popescu și Ilie Dumitrescu pot să fie obiectivi în situația asta. Și eu aș fi declarat la fel dacă era Hagi fratele meu. Toată lumea a spus că Hagi s-a pripit”.

Dumitru Dragomir îi acordă „Regelui” circumstanțe atenuante: „S-a pripit pentru fiu-su! Nu e de condamnat Hagi, mă, fraților! Edi trebuia să fie băiat deștept, să-l cheme, că nu se întâmpla nimic. Putea să îl țină pe bancă”.

Nu însă și Horia Ivanovici, mai ales că selecționerul a fost corect cu jucătorul lui Rangers: „Edi susține că a vorbit permanent cu Ianis și l-a anunțat inclusiv că nu va fi pe lista preliminară. Eu aș fi vrut să iasă Ianis să clarifice”.

Dumitru Dragomir, sfat pentru Edi Iordănescu: „Sunt câteva nume în România și nu poți să te pui cu ele”

Dumitru Dragomir i-a dat și un sfat selecționerului: „Nu, mai bine mergi pe blat și nu vorbești. Sunt câteva nume în România și nu poți să te pui cu ele. Cum ar fi: Dinu, Hagi, Mitică Dragomir, de-ăștia cu gură bogată”.

Horia Ivanovici, însă nu e de acord cu Mitică Dragomir: „Domnu președinte, nu vă dau dreptate! Apropo 30.000 de oameni au votat dacă Hagi are dreptate sau nu în această polemică. 60% au spus că nu! A pus o presiune… N-ai voie să începi o campanie de calificare cu o astfel de presiune!”.

Dumitru Dragomir admite totuși că Edi Iordănescu are și el argumente: „Din punct de vedere sportiv are dreptate. Și eu spun la fel. Dar din punct de vedere emoțional și afectiv… Eu îl felicit pentru chestia asta. Cu cine ții mânca-ți-aș gura ta, dacă nu cu fiu-tu?!.

Taci, bă din gură! Astea trec. Nici n-ar fi frumos fotbalul fără comentarii acide! Pe mine mă înjura ca la ușa cortului, dar eu nu refuzam pe nimeni. Mie îmi plăcea să mă mai și înjure din când în când”.

Mitică Dragomir nu înțelege de ce Andrei Ivan nu a fost convocat la națională: „Are dreptate Rotaru”

Horia Ivanovici îl chestionează pe Dumitru Dragomir și cu privire la conflictul dintre Craiova și selecționer: „Rotaru are dreptate că l-a atacat pe Edi Iordănescu la baionetă cu Ivan?”.

Dumitru Dragomir consideră că Mihai Rotaru este îndreptățit să vocifereze: „Eh, cu Ivan ăsta cam are dreptate! Trebuia să fie la echipa națională. Păi ce, are înaintaș mai bun? Nu cred. Să vedem cu cine joacă acolo. Pușcaș nu e fotbalist mai bun decât Ivan. Oooo, 100% merita să fie convocat! Nici nu vă faceți probleme. Are dreptate Rotaru. Cum să nu-l chemi bă pe Ivan la echipa națională?! N-a jucat rău cu FCSB. Dar să știi că Edi ce face își asumă, mă! El răspunde.

Eu îl luam pe Mazilu de la Hagi, pe puștiul ăla, și-l băgam titular. Titular din prima! Și cu Octavian Popescu în dreapta. Creșteau în valoare și le dădeai și speranțe, pentru că sunt talente și sunt tineri. Amândoi au învățat să joace tactic nemaipomenit. De exemplu, am observat că de pe partea lui Octavian Popescu nu centrează niciun fundaș. A avut un adversar tare, pe Vlădoiu, care eu cred că va ajunge la echipa națională”.

