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Dumitru Dragomir a comentat, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”, informațiile potrivit cărora Jean Valvis ar putea investi la Rapid. Fostul președinte al LPF este sceptic în privința unei asemenea mutări și consideră că implicarea omului de afaceri nu ar schimba radical situația clubului giuleștean. Mai mult, acesta este convins că Dan Șucu, patronul formației, nu ar fi de acord cu această schimbare.

Mitică Dragomir exclude venirea lui Jean Valvis la Rapid

Informațiile despre o au stârnit deja reacții în fotbalul românesc. Dumitru Dragomir nu crede, însă, că omul de afaceri va ajunge să investească serios în club și susține că o eventuală venire a acestuia nu ar produce o schimbare importantă. Fostul șef al LPF îl compară pe Valvis cu George Copos și spune că acesta nu este genul de investitor care să arunce sume uriașe în fotbal.

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„Nu se întâmplă nimic la Rapid dacă intră Valvis. , dar și de o zgârcenie de nevăzut. Valvis are și el peste 500-600 de milioane de euro. Dacă bagă, o face așa, pentru fason, dar nu să bage bani ca lumea. Nu va exploda niciun Rapid și nu-l bagă Șucu acolo“, a declarat Mitică Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

Dumitru Dragomir a pus sub semnul întrebării inclusiv amploarea informațiilor despre o posibilă asociere între Jean Valvis și Rapid. Acesta consideră că, atât timp cât este vorba doar despre discuții, orice scenariu poate fi vehiculat fără ca acest lucru să însemne că omul de afaceri va ajunge efectiv să investească în club: „La stadiu de discuție, ca să-mi fac publicitate, mă bag și eu. E doar fum. Și dacă ar veni, Rapid nu va fi mai puternică“.

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De ce crede Mitică Dragomir că Șucu nu îl va accepta pe Valvis la Rapid

În viziunea lui Dragomir, principalul obstacol pentru o eventuală intrare a lui Jean Valvis în acționariatul Rapidului este chiar Dan Șucu. Fostul președinte al LPF consideră că actualul patron al giuleștenilor nu ar accepta un investitor care ar putea schimba echilibrul din conducerea clubului. Dragomir spune că Valvis și Șucu au o abordare asemănătoare atunci când vine vorba despre bani și că o asociere între cei doi ar putea genera rapid tensiuni.

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„Are grijă de bani așa cum are și Șucu. Chiar și Gigi. A dat un milion la jucător și toți au înnebunit. Dar ăia care dau salariu 15 milioane și încă 135 ca să-l cumpere? De ăia ce mai zicem? Valvis, dacă vine, încep să se certe, dar nu-l primește Dan Șucu. Îl scoate și pe Angelescu, categoric. Chiar dacă e băiat bun Angelescu. Faceți valuri pe banii mei? “, a continuat Dragomir.