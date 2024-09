Mitică Dragomir l-a provocat în direct pe Gigi Becali! Ce-i cere patronului FCSB dacă va deveni deputat în Parlamentul României: ”Hai, să te văd!”

Liderul partidului AUR, George Simion, a dezvăluit că latifundiarul din Pipera îl va susține la alegerile prezidențiale și .

Gigi Becali, provocat de Mitică Dragomir

Comentând la faptul că Gigi Becali și-a prezentat candidatura la alegerile parlamentare, Dumitru Dragomir l-a provocat pe acesta să realizeze cel puțin cât a făcut el când s-a aflat în politică.

”Nu s-a schimbat nimic în cursa prezidențială în ultima săptămână, Ciolacu și Ciucă vor fi. Și Simion joacă bine, și doamna Șoșoacă a jucat bine. Sunt curios, pentru că văd că și Geoană mișcă, vine ușor pe turnantă, dar nu…

Eu mă pretind om politic bunicel, nu că am fost eu vicepreședinte de Comisie parlamentară și am stat 8 ani și am fost singurul din istoria României post-decembriste care am făcut din opoziție o lege organică singur, fără alte ajutoare, ceea ce e aproape imposibil.

Vreau să-l văd pe Gigi Becali dacă poate singur să facă și el ca Mitică Dragomir. Eu spun că e greu și dacă ai o gașcă de 10-15 care să influențeze partidele și nu poți să o faci, dar eu care am scos-o.

Și împotriva cui? Împotriva huliganismului de care toți se fereau. Gigi să facă singur ceva, să vorbească lumea de el. Eu am drept de autor singur asupra acestei legi. Am făcut-o eu și îi spun ăștia legea lui Mitică”, a declarat Dragomir, la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Becali, ajutor pentru sinistrați din Galați

La scurt timp după ce George Simion a anunțat revenirea lui Gigi Becali în politică, patronul de la FCSB a confirmat pentru FANATIK faptul că și îl va susține pe liderul AUR în cursa pentru prezidențiale.

”M-am alăturat AUR și îl voi susține pe George Simion la alegerile prezidențiale. Eu nu doar că îl voi susține pe el, dar voi candida pe listele AUR pentru Camera Deputaților. Atât pot să vă spun pentru moment”, a spus Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.

În plus, omul de afaceri îl va sprijini pe George Simion în reconstrucția gospodăriilor afectate de inundațiile din Galați. Liderul partidului AUR a precizat că își va opri campania pentru a merge să ajute oamenii afectați de furia vremii.

Ce așteaptă Dragomir de la politicianul Gigi Becali