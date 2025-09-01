Mitică Dragomir, la un pas să fie linşat pe Giuleşti: “M-a aşteptat unul să bage şurubelniţa în mine că n-a câştigat Rapidul!”

fie ca președinte de club, fie ca președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. El a dezvăluit un moment șocant de pe Giulești, când unul dintre fanii Rapidului a fost la un pas să-l „linșeze” cu o șurubelniță.

Dumitru Dragomir, la un pas de tragedie! Un fan al Rapidului l-a atacat cu o șurubelniță

În direct la emisiunea „Profețiile lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir a dezvăluit două povești uluitoare din tinerețea sa. Una dintre ele este din vremea când era conducător de club și a fost foarte aproape de o tragedie pe Giulești:

„Când eram la Scornicești sau la Vâlcea, am venit la Rapid, în Giulești. Era unul cu o șurubelniță și voia să dea în mine cu ea. Bineînțeles, ca și acum, aveam un om de mare încredere care să pună pieptul în fața glonțului. A pus ăla mâna pe el și i-a întors șurubelnița să i-o bage-n burtă și am strigat eu „Nuuu!”. Cum îl am pe Cristi acum. Bate zece ca tine. Uită-te la Nețoiu, el bate jumătate de tribună. Cristi bate 10 ca tine, iar Nețoiu 15.

S-a uitat la mine, l-a luat pe ăla de mână, l-a strâns de i-a strivit oasele. Ăla a vrut să bage șurubelnița în mine că nu câștigase Rapidul. Eram pe culoar spre vestiare, la stadionul vechi”, a povestit Dumitru Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”.

Cum a reușit Dumitru Dragomir să promoveze la Vâlcea! Poveste fabuloasă a „Oracolului din Bălcești”

O a doua este de pe vremea când era conducător la Vâlcea. Din cauza unei partide de poker de la Sibiu, Dumitru Dragomir a fost cât pe ce să întârzie cu legitimațiile jucătorilor, care se pregăteau de un meci crucial la Mediaș:

„Am mai avut o secvență și la Vâlcea. Jucam la Mediaș să promovăm și trebuia să ajung la 11, dar m-am oprit la Sibiu să joc poker. Am câștigat și am plecat cu o mulțime de bani la mine, dar am prins bariera și mai făceam un sfert de oră până acolo. Am trecut repede și m-au oprit polițiștii.

Trenul era la 50 de metri de mine. Mi-a pus poliția mașina în față, au ieșit cu pistoalele în mână. Și le spun: «Conduceți-mă și pe mine repede la stadion, am carnetele la mine și nu pot să înceapă ăștia meciul fără mine». Aveam 28 pe atunci, îți dai seama câtă minte? M-am urcat repede la ei în mașină și am mers cu girofarele, mai aveam puțin și pierdeam meciul la masa verde. Am făcut meci egal și am promovat”, a povestit Mitcă Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”, a mai povestit fostul președinte LPF, la emisiunea „Profețiile lui DON Mitică”.