Sport

Mitică Dragomir – Marian Ceaușeșcu, întâlnire șoc pe Arena Națională! Video

Dumitru Dragomir asistă pe Arena Națională la meciul dintre FCSB și Aberdeen. Fostul șef al LPF a dat nas în nas la sosirea la stadion cu Marian „Ceaușescu”.
Daniel Işvanca, Marian Popovici
28.08.2025 | 21:32
Mitica Dragomir Marian Ceausescu intalnire soc pe Arena Nationala Video
ULTIMA ORĂ
Dumitru Dragomir, întâlnire de gradul 0 pe Arena Națională! FOTO: Fanatik

Dumitru Dragomir a luat decizia de a asista joi seară la partida din play-off-ul UEFA Europa League, dintre FCSB și scoțienii de la Aberdeen. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal l-a întâlnit la Arena Națională pe unul dintre cei mai mari contestatari ai săi, Marian „Ceaușescu”.

Dumitru Dragomir nu a scăpat de Ceaușescu! Protestatarul l-a luat la țintă și la FCSB – Aberdeen

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a fost din nou luat la rost de celebrul protestatar Marian „Ceaușescu”, care a fost prezent la Arena Națională din București joi seară, înainte de startul partidei dintre FCSB și Aberdeen, din play-off-ul UEFA Europa League.

După ce a vorbit cu cei din presă, Dumitru Dragomir a început să urce scările către sectorul de unde va urmări returul care o are în prim-plan pe campioana României. Scorul din partida tur a fost 2-2, după ce gruparea roș-albastră a avut un avantaj de două goluri.

În timp ce se îndrepta către loje, Mitică Dragomir a fost luat în colimator de protestatarul care i-a făcut „zile fripte” în ultimii trei ani pe străzile din capitală. „Borfașii mai vin la meciuri? Dar banii, când îi dați înapoi? Trei milioane de euro bă, escrocule, pușcăriașule, bă.. În 1989 ai fost arestat. Dă banii, bă, statului”, a strigat „Ceaușescu”.

Dumitru Dragomir, amintiri cu Marian „Ceaușescu”

„Dacă nu mai ai pe unul care să te mai înjure sau se te mai deranjeze nu mai ai niciun fel de valoare. Fii atent, acum vreo 2-3 ani de zile, când pe mine m-a deranjat Ceaușescu (n.r. protestatarul Marian „Ceaușescu”), prima dată m-a deranjat.

Inițial, eu am fost deranjat. Apoi, am stat acasă și m-am gândit. Am zis: ce publicitate pot să fac cu ăsta. Pentru că lumea ce vrea? Vrea un Mitică liniștit? Dacă sunt liniar nu mă bagă nimeni în seamă. Știam că dacă reacționez cumva…

Îți mai spun o chestie. Am fost la tribunal și el a început să strige la mine, toate alea, cu pensia, cu astea. Eu i-am spus: ‘băi, ți-ai pus silicoane în buze, în..ce mai vrei de la mine’, el murea de necaz, înțelegi?”, a povestit Dumitru Dragomir.

Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
