Sport

Mitică Dragomir, membru fondator la Dinamo: “Eu, Cornel Dinu şi colonelul Stan!”

Mitică Dragomir a explicat cum a ajuns membru fondator la Dinamo imediat după Revoluție. Dezvăluire de impact în direct la „Profețiile lui Mitică”
Gabriel-Alexandru Ioniță
20.10.2025 | 08:30
Mitica Dragomir membru fondator la Dinamo Eu Cornel Dinu si colonelul Stan
EXCLUSIV FANATIK
Incredibil! Dumitru Dragomir a fost membru fondator la Dinamo Foto: Fanatik
ADVERTISEMENT

În cadrul emisiunii realizate de Horia Ivanovici, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România a dezvăluit, printre altele, și că, alături de alte două persoane, una dintre ele fiind Cornel Dinu, a pus umărul la fondarea societății care a preluat administrarea activității de la clubul de fotbal Dinamo la scurt timp după Revoluția din decembrie 1989.

Cum a ajuns Dumitru Dragomir membru fondator la Dinamo imediat după Revoluție

Bineînțeles că la acel moment era nevoie să se treacă de la vechea formă de organizare, cea de tip comunist în mod evident, la una mai adaptată vremurilor și noului context. Așadar, a trebuit să se formeze inclusiv un Consiliu de Administrație, din care a făcut parte și Dragomir, cel care la acea vreme încă nu avea vreo implicare la LPF.

ADVERTISEMENT

Ulterior, când acest lucru a început să se întâmple, potrivit spuselor sale, el a fost lăsat fără statutul de membru fondator al societății de la acel moment, însă doar pe hârtie. Între timp, Dinamo a mai trecut printr-o astfel de transformare la nivel structural, cea din 2005, sub coordonarea lui Nicolae Badea.

Dezvăluirea făcută de fostul președinte al LPF: „Eu, Cornel Dinu și colonelul Stan”

„Mai citeam că Dănuț Lupu a zis că ‘nea Mitică Dragomir nu este dinamovist’. Poate că nu țin cu Dinamo, de ce să spun, țin cu cine vreau eu, dar sunt membru fondator la Dinamo. Eu sunt membru fondator, eu, Cornel Dinu și cu colonelul Stan. Da, eu. Uite-te în acte. Cine e membru fondator?

ADVERTISEMENT
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de...
Digi24.ro
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”

Tărăcilă și cu ăsta care era la Pitești acum, din Pitești, de a fost… Berechet. Berechet era șeful IGP-ului și Tărăcilă era ministru de Interne. Eu aveam atunci Sportul, revista Săptămâna, eram tare om de presă din țară.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”
Digisport.ro
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”

Și m-au chemat. ‘Domn’e, trebuie să transformăm Dinamo că nu mai putem să fie la Minister și astea, învață-ne cum să facem’. ‘Faceți așa, asta, asta, asta’. ‘Cu o singură condiție te-am chemat. Intri în Consiliul de Administrație și ești membru fondator la Dinamo, înființăm acum’.

Eu nu eram la Ligă. În ’91, aveam numai revista Săptămâna atunci. Și zic: ‘Sigur că da, vă ajut’. I-am ajutat. Colonelul Stan era șeful cadrelor pe Minister, un tip foarte deștept. Cu el și cu Dinu am făcut. Dar Berechet a fost cel care, și cu Tărăcilă, care au făcut Dinamo ăsta. Noi am fost membri fondatori.

ADVERTISEMENT

Când am devenit eu vicepreședinte la Ligă și președinte ulterior, am rămas membru fondator, că nu poți să astea, dar m-au trecut în stand-by. Da, membru fondator al lui Dinamo”, a spus Dumitru Dragomir la emisiunea „Profețiile lui Mitică”. 

Dumitru Dragomir, membru fondator la Dinamo

Laura Vicol îi dă ultimatum lui Gigi Becali după Metaloglobus – FCSB 2-1....
Fanatik
Laura Vicol îi dă ultimatum lui Gigi Becali după Metaloglobus – FCSB 2-1. „Ultimul meci la care voi veni”
Maamma Mia! Surpriză colosală în finala Campionatului Mondial U20 și un jucător fabulos...
Fanatik
Maamma Mia! Surpriză colosală în finala Campionatului Mondial U20 și un jucător fabulos care calcă pe urmele lui Romulus Gabor
Fostul fotbalist s-a îmbogățit cu 7 milioane de euro. Profit formidabil pe vila...
Fanatik
Fostul fotbalist s-a îmbogățit cu 7 milioane de euro. Profit formidabil pe vila cumpărată în urmă cu doar 4 ani
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
BREAKING | Surpriză: un antrenor din SuperLiga, noul favorit să o preia pe...
iamsport.ro
BREAKING | Surpriză: un antrenor din SuperLiga, noul favorit să o preia pe U Cluj! Cine le-a luat fața lui Bergodi și Mutu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!