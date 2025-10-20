Mitică Dragomir, membru fondator la Dinamo: “Eu, Cornel Dinu şi colonelul Stan!”

ADVERTISEMENT

În cadrul emisiunii realizate de Horia Ivanovici, a dezvăluit, printre altele, și că, alături de alte două persoane, una dintre ele fiind Cornel Dinu, a pus umărul la fondarea societății care a preluat administrarea activității de la clubul de fotbal Dinamo la scurt timp după Revoluția din decembrie 1989.

Cum a ajuns Dumitru Dragomir membru fondator la Dinamo imediat după Revoluție

Bineînțeles că la acel moment era nevoie să se treacă de la vechea formă de organizare, cea de tip comunist în mod evident, la una mai adaptată vremurilor și noului context. Așadar, a trebuit să se formeze inclusiv un Consiliu de Administrație, din care a făcut parte și Dragomir, cel care la acea vreme încă nu avea vreo implicare la LPF.

Ulterior, când acest lucru a început să se întâmple, potrivit spuselor sale, el a fost lăsat fără statutul de membru fondator al societății de la acel moment, însă doar pe hârtie. Între timp, Dinamo a mai trecut printr-o astfel de transformare la nivel structural, cea din 2005, sub coordonarea lui Nicolae Badea.

Dezvăluirea făcută de fostul președinte al LPF: „Eu, Cornel Dinu și colonelul Stan”

„Mai citeam că Dănuț Lupu a zis că ‘nea Mitică Dragomir nu este dinamovist’. Poate că nu țin cu Dinamo, de ce să spun, țin cu cine vreau eu, dar sunt membru fondator la Dinamo. Eu sunt membru fondator, eu, Cornel Dinu și cu colonelul Stan. Da, eu. Uite-te în acte. Cine e membru fondator?

Tărăcilă și cu ăsta care era la Pitești acum, din Pitești, de a fost… Berechet. Berechet era șeful IGP-ului și Tărăcilă era ministru de Interne. Eu aveam atunci Sportul, revista Săptămâna, eram tare om de presă din țară.

Și m-au chemat. ‘Domn’e, trebuie să transformăm Dinamo că nu mai putem să fie la Minister și astea, învață-ne cum să facem’. ‘Faceți așa, asta, asta, asta’. ‘Cu o singură condiție te-am chemat. Intri în Consiliul de Administrație și ești membru fondator la Dinamo, înființăm acum’.

Eu nu eram la Ligă. În ’91, aveam numai revista Săptămâna atunci. Și zic: ‘Sigur că da, vă ajut’. I-am ajutat. Colonelul Stan era șeful cadrelor pe Minister, un tip foarte deștept. Cu el și cu Dinu am făcut. Dar Berechet a fost cel care, și cu Tărăcilă, care au făcut Dinamo ăsta. Noi am fost membri fondatori.

Când am devenit eu vicepreședinte la Ligă și președinte ulterior, am rămas membru fondator, că nu poți să astea, dar m-au trecut în stand-by. Da, membru fondator al lui Dinamo”,