Mitică Dragomir nu-i dă nicio șansă lui FC Botoșani la titlu. Pe cine vede „Oracolul din Bălcești” campioană în SuperLiga

ADVERTISEMENT

După 19 etape, Rapid e lider în SuperLiga. FC Botoșani este pe locul 2, cu două puncte în minus. Luni seară, cele două echipe s-au înfruntat în Moldova. Echipa lui Leo Grozavu a dominat, dar ocaziile partidei au aparținut alb-vișiniilor. A rezultat însă o remiză albă. Clubul lui Valeriu Iftime nu ar avea, totuși, forța să se bată la titlu, după cum susține Dumitru Dragomir.

Ce a spus Dumitru Dragomir despre partida FC Botoșani – Rapid

Prezent în cadrul celei mai recente ediții a emisiunii , ex-președintele LPF a declarat că Rapid este peste FC Botoșani și că giuleștenii pot câștiga campionatul. Totodată, Dumitru Dragomir l-a lăudat pe Valeriu Iftime, omul cu banii de la clubul moldovean.

ADVERTISEMENT

“(n.r. crezi că Botoșani poate să ia titlul?) Nu. (n.r. Niciodată?) Nu. Rapid putea să câștige… Nu am mai văzut de mult asemenea ratări. Trei. Parcă erau blestemați. Am vorbit și eu cu Iftime. L-am felicitat pentru că merită. Eu am fost supărat pe el, l-a învățat pe ăla să nu mă voteze. Și el politic, a primit de la Ponta. A fost drăguț. A venit la mine. L-am felicitat. Băi, te felicit pentru faptul că ai rezistat atâția ani în fotbal. E o mare performanță”, a spus Dumitru Dragomir.

Mesaj pentru cei care îi contestă pe Gigi Becali și Neluțu Varga

În continuare, Dumitru Dragomir s-a arătat deranjat de faptul că, în România, guvernul nu alocă bani pentru fotbal, comparativ cu ce se întâmplă în Anglia.

ADVERTISEMENT

“Îl înjură ăștia pe Gigi Becali sau pe ăla de la Cluj (n.r. Neluțu Varga)? Băi fraților, trebuie să-i respectați pe ăștia. Ăștia au ținut fotbalul. Așa prost cum e fotbalul la această oră. Nu a fost ajutat de nimeni. Citeam acum în Anglia. Artistul ăla (n.r. Ryan Reynolds) care a luat echipa Wrexham și acum e în liga a doua. I-a dat guvernul o dată 20 de milioane, o dată 17, o dată 4 și acum a vândut. La noi a dat vreun guvern vreun leu la vreo echipă? Băi nene…”, a spus fostul președinte al LPF.

ADVERTISEMENT

Laude la adresa lui Leo Grozavu

Revenind la FC Botoșani, Dumitru Dragomir și-a ridicat pălăria în fața lui .

“Nu are echipă de titlu. Are echipă ordonată, datorită antrenorului (n.r. Leo Grozavu). E tare de tot! Mă uitam ieri… Poți să iei pe vreunul la echipa națională de la ei? Ca să vezi și tu. Dar ei se bat la titlu și nu poți să iei pe nimeni. Nu e rău Mailat”, a adăugat Dragomir.

ADVERTISEMENT

Cine va lua titlul în România

Dragomir este de părere că Rapid și Universitatea Craiova se vor lupta pentru titlu, deși, în opinia sa, FCSB are cel mai bun lot.

“(n.r. cine ia titlul?) Craiova sau Rapid. Cel mai bun lot, Gigi Becali îl are. (n.r. Gigi sau Craiova?) Tot Gigi. Craiova și Rapid… este imposibil să nu înceapă ei o luptă internă. Și să-și dea cu tesla în ouă. Este imposibil. La Craiova, echipa e a lui Mirel Rădoi. Echipa e făcută de Mirel, ce s-o mai dăm după cireș? Că Mirel a făcut greșeli, asta e altceva. Mirel lua campionatul”, a mai spus “Corleone” în cadrul emisiunii „Profețiile lui Mitică”.