Mitică Dragomir nu l-a menajat nici pe Gigi Becali: „Haos! Zero! Fiecare face ce vrea la FCSB! Fără el nu intră în play-off”. Exclusiv

Dumitru Dragomir a intervenit în forță la FANATIK SUPERLIGA după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. „Oracolul de la Bălcești” are vești proaste pentru prietenul Gigi Becali și a analizat șansele roș-albaștrilor la play-off.

Dumitru Dragomir, discurs fără menajamente despre Gigi Becali

Dumitru Dragomir a tăiat în carne vie după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal nu înțelege haosul din tabăra roș-albaștrilor și a încercat să tragă un semnal de alarmă. Nea Mitică arată cu degetul și spre

„(n.r. – Cine e mai bun, Nsimba sau Bîrligea?) Bîrligea, dacă are și un mijlocaș de pasă filtrantă. Dacă nu, nu.

A fost ca niciodată și am pierdut ca întotdeauna. Ne-au dat puține 4. Slabă rău de tot FCSB. La primul gol, greșeală și de portar și de fundași. Păi stă pe linia porții la centrare? Au greșit, dar nu neapărat fundașii centrali sunt vinovați. Mijlocașii. Unde era mijlocașul? Era la 4-5 metri de el. Te duci și faci pressing. E greu fotbalul ăsta.

E o echipă lăbărțată. Nu ați văzut Inter? Pune 4, 4 și 2 în față care fac pressing non stop. Ați văzut Arsenal? Cum pierd mingea se reped toți pe recuperarea balonului. Dar nu schimbă forma. Foarte greu treci prin ei. Pentru că ei vin în linie 4-4-2. Chiar dacă joacă 3-5-2.

Din punct de vedere tactic, este zero. Din punct de vedere al jucătorilor… Degeaba dacă nu pasează. Ați văzut la FCSB mai mult de 3-4 pase? Alte echipe valoroase dau 10-15 pase. Te omoară cu pasele. La noi, nu.

Și schimbările… De ce l-a schimbat pe Bîrligea? S-a accidentat? Atunci? Lasă-l în teren pe ăsta. E cel mai bun vârf de atac din țară și tu îl scoți în permanență. Faci experimente?”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Florin Tănase, „busola” de la FCSB

Dragomir e de părere că FCSB e pierdută fără Florin Tănase. i este incert și pentru derby-ul din campionat cu CFR Cluj.

„Nu are nicio vină bietul Charalambous. Nu le iese nimic și dacă nu e Tănase în teren, echipa e fără busolă. E echipa păcii. Dacă nu joacă Tănase, nu intră în play-off. Obligatoriu trebuie să joace cu Tănase și cu Octavian Popescu. Ăștia pasează. Fără pas nu poți dizloca, nu poți trece de adversar. Fără pas nu treci de nimeni. În afară de Cisotti și de Octavian Popescu și de Tănase nu driblează nimeni la FCSB”, a mai spus Dragomir.

Haos, haos total, total, total! Valoare au,dar dacă nu pasează? Fiecare făcea ce voia. Era o distanță între trei din față și ultimii patru din spate de 60-70 de metri. Păi te omoară orice echipă pe spațiile astea mari descoperite. Trebuie spații mici să nu aibă pe unde să treacă. Altfel, te omoară” – Dumitru Dragomir