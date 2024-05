Horia Ivanovici a dezvăluit la MAX Profețiile lui Mitică că „Oracolul de la Bălcești” este dorit la Dinamo București. Cristi Borcea, Ion Țiriac, Mircea Lucescu și Nicolae Badea sunt dispuși să investească în renașterea „câinilor roșii”, iar Dragomir este soluția pentru funcția de președinte.

Mitică Dragomir, președinte la Dinamo?! „Să fiu răstignit pe Arcul de Triumf dacă nu reușesc. Îl bat pe Gigi din primul an!”. Titanii cu care va conduce un Dinamo sud-american!

și au bătut palma pentru un parteneriat istoric. Titanii îl doresc în funcția de președinte pe nimeni altul decât Mitică Dragomir.

Horia Ivanovici a dezvăluit ce discuție a avut cu fostul acționar de la Dinamo: „M-a sunat Borcea și mi-a zis: «Tot ce ai spus tu este perfect adevărat cu Țiriac, Niro, Lucescu. Am ieșit de la Niro și știi ce am hotărât? Facem treaba asta cu o singură condiție, nea Mitică să vină președinte». Borcea a zis că dacă nea Mitică vine președinte îi asigurăm un buget de 20 de milioane de euro pe an”.

Mitică Dragomir nu a stat mult pe gânduri și a mărturisit că ar accepta instant oferta din partea titanilor care vor să investească la Dinamo. Fostul șef de la LPF a dezvăluit și ce strategia are pentru viitorul apropiat al „câinilor roșii”.

„Dacă îi am în spate și 10 ani la rând nu iau campionatul la cel puțin 10 puncte față locul doi și nu fac echipă de Champions League să fiu răstignit pe Arcul de Triumf. Este greu să se înțeleagă, între ei îl au pe Țiriac.

Cam toată lumea trebuie să facă ce spune Țiriac. Cu ăștia m-aș duce, din primul an îl depășesc pe Gigi! Din primul an, dacă nu pun toți banii înapoi. Să am două luni să plec cu Giovanni în America de Sud, l-aș lua și pe Manea cu mine”, a spus Dragomir.

Pe cine ar transfera din SuperLiga: „De la Craiova lui Rotaru ar fi de luat”

În afara tinerilor sud-americanilor, . Prima țintă al fostului șef de la LPF este Marius Ștefănescu, fotbalist dorit insistent în ultima perioadă de FCSB și Rapid București.

„M-aș duce o săptămână în Argentina când au meciuri echipele U21, nu există să nu vin cu trei, patru jucători. Aș mai lua 2 de la Hagi, l-aș lua pe Ștefănescu de la Sepsi. Și de la Craiova ar fi jucători de luat. Rotaru ar trei jucători de care ai putea să te folosești.

Vin cu cel puțin patru sud-americani și doi africani, iar restul să fie români”, a declarat Dragomir la MAX Profețiile lui Mitică, show live pe site-ul , de la ora 13:30, în fiecare zi de luni.

Mitică Dragomir, dorit președinte la Dinamo