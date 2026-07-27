Mitică Dragomir, previziune sumbră înainte de Universitatea Craiova – Levski: „Cu Dinamo puteau să ia nouă!”. Cine se califică mai departe în cupele europene 

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Universitatea Craiova întâlnește miercuri, 29 iulie, pe stadionul ”Ion Oblemenco”, pe Levski Sofia, în manșa retur din turul 2 preliminar al Champions League. În Bulgaria, campioana României s-a înclinat cu 0-1. Mitică Dragomir nu este extrem de optimist înainte de partida din Bănie. De ce îi vede acesta favoriți pe bulgari.

De ce are Universitatea Craiova șanse mici să se califice cu Levski. Mitică Dragomir: ”E greu din cauza valorii”

Plecată cu mult optimism în Bulgaria, Universitatea Craiova a pierdut prima manșă din turul II preliminar din Liga Campionilor cu Levski, scor 0-1. Unicul gol al partidei de la Sofia, una cu numeroase ocazii mari ale gazdelor, a fost consemnat în minutul 8. Atunci, Kristian Dimitrov, căpitanul bulgarilor, a punctat cu o lovitură de cap, după erori inexplicabile în linia de fund a oltenilor.

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Dumitru Dragomir le dă o veste deloc plăcută fanilor Universității. Luni, în emisiunea ”Profețiile lui Mitică” de la FANATIK, fostul șef al LPF a spus că . Mitică este de părere că principala cauză ar fi ”valoarea”. În opinia sa, bulgarii au câțiva jucători cu o viteză în plus. ”Craiova, dacă se califică, e de felicitat. Dar mă tem că e greu să se califice cu Levski, din cauza valorii. (n.r. Sunt cei de la Levski mai buni?) Au 2-3 jucători cu o viteză în plus. (n.r. Screciu, Rus) nu aveau viteză să îi prindă pe ăia”, a spus Dragomir.

Mitică a observat forma modestă a oltenilor și în campionat. După ce a văzut Dinamo – U Craiova 5-1, acesta a spus că oaspeții au scos un ”rezultat bun”. Scorul corect, afirmă Dragomir, ar fi trebuit să fie 9-3. ”După părerea mea, a fost un rezultat bun pentru Craiova. Puteau să ia nouă. Putea să fie 9-3 pentru Dinamo. Eu mi-am notat acasă.

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Au ratat și ei (n.r. oltenii), dar Dinamo… nu am văzut de foarte mult timp așa ceva. Pot să spun că golul anulat lui Dinamo, ăla cu mâna (n.r. al lui Musi), e minge venită din pământ. E cu semnul întrebării. (n.r. despre Istvan Kovacs) Nu îl critic, că îmi place, dar e prea încruntat așa. Pare supărat din naștere”, adaugă Dragomir.

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Ce vină are Coelho pentru rezultatul umilitor al Craiovei cu Dinamo: ”Dezorientezi când schimbi echipa”

în doar câteva luni, are și el o parte din vina prestației Craiovei cu Dinamo, subliniază Dumitru Dragomir. ”În momentul când schimbi echipa atât de des, în toate felurile, și tu ca antrenor îi dezorientezi. Unul care are un adversar mai slab joacă trăsnet, apoi îl bagi la meciul următor și nici nu o atinge. Lasă, domnule, scheletul. El (n.r. Coelho) trebuia să joace, cu echipa care joacă cu Levski, cel puțin 60 de minute”, spune ”Oracolul din Bălcești”.

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Ce echipă din România are cele mai mari șanse de calificare mai departe în cupele europene

Vorbind despre șansele celorlalte echipe angrenate în competițiile europene, Dumitru Dragomir spune că CFR ar fi în pole-position pentru calificare. Nu exclude nici posibilitatea ca U Cluj, outsider cu Brann, să reușească o surpriză. ”S-ar putea ca CFR Cluj să se ducă mai departe. Toate s-ar putea califica, chiar și U Cluj. Fotbalul e ciudat”, notează Mitică.

CFR Cluj a obținut o remiză în prima manșă a turului 2 preliminar Conference League. În deplasare la Alashkert (Armenia), clujenii au scos un 1-1. Rivalii din oraș, cei de la ”U”, aU reușit o ”remontad” spectaculoasă în fața norvegienilor de la Brann. La Sfântu Gheorghe, ”Șepcile roșii” au fost conduse cu 0-2, dar au egalat în ultimele minute prin Jovo Lukic (85′) și Pedro Pinho (87′). În fine, FCSB a avut un debut european dezamăgitor în acest sezon. În turul 2 preliminar al Conference League, elevii lui Marius Baciu au pierdut cu 2-3 în fața modestei FK Auda (Letonia).

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