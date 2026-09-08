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Cel mai tare meci al primei etape din noul sezon de Champions League a fost fără îndoială cel dintre Real Madrid și Inter. Iar Mitică Dragomir nu putea rata ocazia de a fi prezent la duel dintre Chivu și Jose Mourinho.

Mitică Dragomir, cu familia la Real Madrid – Inter

Tehnicianul român al lui Inter, Cristi Chivu, a avut parte de un start infernal în Champions League cu o deplasare pe Santiago Bernabeu. Iar campionul din Serie A a fost susținut din tribune de Mitică Dragomir.

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Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a mers la Madrid împreună cu fiul și cu nepotul său. Aceștia au avut locuri la tribună, destul de aproape de teren, și au putut urmări un spectacol de gală.

Chivu trădat de defensivă în Real Madrid – Inter

Din păcate, Cristi Chivu a pornit cu stângul noul sezon de Champions League. , după o primă repriză în care campioana Italiei a comis erori colosale în defensivă.

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Mai întâi, Yann Bisseck a pierdut o minge în propria jumătate de teren și i-a pus pe ”galactici” într-o poziție excelentă. Brahim Diaz i-a pasat lui Kylian Mbappe în marginea careului și acesta a deschis scorul. A fost golul cu numărul 71 în Champions League pentru francez, care din această competiție.

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Apoi, portarul Josep Martinez a încercat să-l driblez în 6 metri pe Federico Valverde, însă căpitanul Realului a fost mai inteligent și a pus piciorul pentru un 2-0 ireal. l-a lăsat fără cuvinte pe Chivu, care s-a așezat uluit pe bancă.

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Inter și-a ridicat nivelul de joc în partea secundă, a redus din diferență prin Carlos Augusto și a presat pe final în căutarea egalării. Însă, golul de 2-2 nu a venit și Cristi Chivu începe cu un eșec campania europeană.