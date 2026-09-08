Sport

Mitică Dragomir, imaginea serii la Real Madrid – Inter. Cu cine a mers pe Bernabeu

Mitică Dragomir (80 de ani) a mers la Real Madrid - Inter pentru a vedea la lucru echipa lui Cristi Chivu. De cine a fost însoțit fostul președinte LPF.
Traian Terzian
09.09.2026 | 00:57
Mitica Dragomir imaginea serii la Real Madrid Inter Cu cine a mers pe Bernabeu
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir (80 de ani) a fost pe Bernabeu la Real Madrid - Inter. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Cel mai tare meci al primei etape din noul sezon de Champions League a fost fără îndoială cel dintre Real Madrid și Inter. Iar Mitică Dragomir nu putea rata ocazia de a fi prezent la duel dintre Chivu și Jose Mourinho.

Mitică Dragomir, cu familia la Real Madrid – Inter

Tehnicianul român al lui Inter, Cristi Chivu, a avut parte de un start infernal în Champions League cu o deplasare pe Santiago Bernabeu. Iar campionul din Serie A a fost susținut din tribune de Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a mers la Madrid împreună cu fiul și cu nepotul său. Aceștia au avut locuri la tribună, destul de aproape de teren, și au putut urmări un spectacol de gală.

Mitică Dragomir Real Madrid Inter Dumitru Dragomir
Mitică Dragomir (80 de ani) a mers pe Bernabeu să vadă Real Madrid – Inter. Sursă foto: Fanatik

Chivu trădat de defensivă în Real Madrid – Inter

Din păcate, Cristi Chivu a pornit cu stângul noul sezon de Champions League. Inter a pierdut pe terenul lui Real Madrid, scor 1-2, după o primă repriză în care campioana Italiei a comis erori colosale în defensivă.

ADVERTISEMENT
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum...
Digi24.ro
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului

Mai întâi, Yann Bisseck a pierdut o minge în propria jumătate de teren și i-a pus pe ”galactici” într-o poziție excelentă. Brahim Diaz i-a pasat lui Kylian Mbappe în marginea careului și acesta a deschis scorul. A fost golul cu numărul 71 în Champions League pentru francez, care a urcat pe locul 5 în ierarhia all-time a marcatorilor din această competiție.

ADVERTISEMENT
Jose Mourinho a dat declarația serii, după Real Madrid - Inter 2-1. Ce...
Digisport.ro
Jose Mourinho a dat declarația serii, după Real Madrid - Inter 2-1. Ce a spus despre Cristi Chivu

Apoi, portarul Josep Martinez a încercat să-l driblez în 6 metri pe Federico Valverde, însă căpitanul Realului a fost mai inteligent și a pus piciorul pentru un 2-0 ireal. Gafa titularului dintre buturi l-a lăsat fără cuvinte pe Chivu, care s-a așezat uluit pe bancă.

ADVERTISEMENT

Inter și-a ridicat nivelul de joc în partea secundă, a redus din diferență prin Carlos Augusto și a presat pe final în căutarea egalării. Însă, golul de 2-2 nu a venit și Cristi Chivu începe cu un eșec campania europeană.

Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după eșecul cu Real Madrid! Ce a...
Fanatik
Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după eșecul cu Real Madrid! Ce a spus despre gafa lui Martinez și revederea cu Mourinho: „Îi mulțumesc pentru ce a făcut pentru familia mea”
Mihai Stoica l-a făcut praf după Real Madrid – Inter 2-1: „Ești tu...
Fanatik
Mihai Stoica l-a făcut praf după Real Madrid – Inter 2-1: „Ești tu șmecher și faci o asemenea prostie”
Nota lui Cristi Chivu după 1-2 cu Real Madrid! Italienii, reacție categorică: „Acesta...
Fanatik
Nota lui Cristi Chivu după 1-2 cu Real Madrid! Italienii, reacție categorică: „Acesta a fost punctul slab al lui Inter”
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
A văzut pe cine cheamă Hagi la națională și a izbucnit: 'Numai gherle,...
iamsport.ro
A văzut pe cine cheamă Hagi la națională și a izbucnit: 'Numai gherle, e zero ca antrenor, a demonstrat că nu se pricepe deloc!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!