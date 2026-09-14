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Denis Drăguș a venit la FCSB cu așteptări uriașe, însă Dumitru Dragomir nu este convins că atacantul va avea cifre impresionante în primul său sezon în SuperLiga. Fostul președinte al LPF a făcut, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”, o predicție surprinzătoare și susține că internaționalul român nu va depăși borna de cinci goluri în campionat.

Mitică Dragomir îi prevede lui Denis Drăguș doar 3-4 goluri la FCSB

Dumitru Dragomir consideră că Denis Drăguș este un fotbalist valoros pentru campionatul României și pentru echipa națională, însă nu îl vede drept atacantul clasic care să înscrie constant din interiorul careului. În opinia lui Dragomir, acest lucru va conta decisiv atunci când vine vorba despre .

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„Drăguș dă 3-4 goluri la FCSB campionatul ăsta, fără glumă. Nu dă mai multe de 5, țineți minte ce spun eu. El nu e vârf de atac de ăla împins, nu e vârf de gura porții“, a declarat Mitică Dragomir.

Fostul șef al LPF a avut și o analiză mai amplă asupra nivelului atacantului transferat de FCSB. Dragomir consideră că Drăguș este un fotbalist bun pentru fotbalul românesc și pentru echipa națională, dar spune că nu se află în categoria jucătorilor excepționali: E un jucător bun pentru campionatul românesc, de echipă națională. Nu e fantastic, că dacă era jucător fantastic nu-l dădeau turcii. Noi n-avem niciun jucător fantastic.

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Borna pe care Mitică Dragomir o consideră realistă pentru Denis Drăguș

Dumitru Dragomir și-a menținut pronosticul și ș. În opinia sa, cinci goluri ar reprezenta maximumul pe care atacantul îl poate atinge în primul sezon la FCSB.

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Mai mult, Dragomir consideră că o asemenea cifră ar putea fi suficientă pentru ca Drăguș să atragă din nou atenția cluburilor din străinătate: „Va da maxim 5 goluri. Dacă dă 5 goluri e bine, se face de pleacă pe cinci milioane afară“, a insistat Mitică Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică“.

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