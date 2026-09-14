Sport

Denis Drăguș, sub 5 goluri la FCSB în primul sezon! Profeția surprinzătoare a lui Mitică Dragomir

Mitică Dragomir a făcut o profeție surprinzătoare pentru Denis Drăguș la FCSB. Fostul șef al LPF îi prevede maximum cinci goluri în primul sezon în tricoul roș-albastru.
Tibi Cocora
14.09.2026 | 06:30
Denis Dragus sub 5 goluri la FCSB in primul sezon Profetia surprinzatoare a lui Mitica Dragomir
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir a făcut o profeție surprinzătoare pentru Denis Drăguș la FCSB. Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Denis Drăguș a venit la FCSB cu așteptări uriașe, însă Dumitru Dragomir nu este convins că atacantul va avea cifre impresionante în primul său sezon în SuperLiga. Fostul președinte al LPF a făcut, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”, o predicție surprinzătoare și susține că internaționalul român nu va depăși borna de cinci goluri în campionat.

Mitică Dragomir îi prevede lui Denis Drăguș doar 3-4 goluri la FCSB

Dumitru Dragomir consideră că Denis Drăguș este un fotbalist valoros pentru campionatul României și pentru echipa națională, însă nu îl vede drept atacantul clasic care să înscrie constant din interiorul careului. În opinia lui Dragomir, acest lucru va conta decisiv atunci când vine vorba despre numărul de goluri pe care Drăguș îl va marca în primul său sezon la FCSB.

ADVERTISEMENT

„Drăguș dă 3-4 goluri la FCSB campionatul ăsta, fără glumă. Nu dă mai multe de 5, țineți minte ce spun eu. El nu e vârf de atac de ăla împins, nu e vârf de gura porții“, a declarat Mitică Dragomir.

Fostul șef al LPF a avut și o analiză mai amplă asupra nivelului atacantului transferat de FCSB. Dragomir consideră că Drăguș este un fotbalist bun pentru fotbalul românesc și pentru echipa națională, dar spune că nu se află în categoria jucătorilor excepționali: E un jucător bun pentru campionatul românesc, de echipă națională. Nu e fantastic, că dacă era jucător fantastic nu-l dădeau turcii. Noi n-avem niciun jucător fantastic.

ADVERTISEMENT
VIDEO Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție. Președintele...
Digi24.ro
VIDEO Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție. Președintele și partenera sa au participat la nuntă

Borna pe care Mitică Dragomir o consideră realistă pentru Denis Drăguș

Dumitru Dragomir și-a menținut pronosticul și a stabilit o bornă foarte clară pentru Denis Drăguș. În opinia sa, cinci goluri ar reprezenta maximumul pe care atacantul îl poate atinge în primul sezon la FCSB.

ADVERTISEMENT
Aryna Sabalenka și-a ieșit din minți și l-a înjurat fără menajamente: ”A făcut...
Digisport.ro
Aryna Sabalenka și-a ieșit din minți și l-a înjurat fără menajamente: ”A făcut înconjurul lumii”

Mai mult, Dragomir consideră că o asemenea cifră ar putea fi suficientă pentru ca Drăguș să atragă din nou atenția cluburilor din străinătate: „Va da maxim 5 goluri. Dacă dă 5 goluri e bine, se face de pleacă pe cinci milioane afară“, a insistat Mitică Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică“.

ADVERTISEMENT

Denis Drăguș, sub 5 goluri la FCSB în primul sezon!

Vlad Dragomir, impact instant în Cipru! Gol pentru Pafos la două minute de...
Fanatik
Vlad Dragomir, impact instant în Cipru! Gol pentru Pafos la două minute de la intrarea pe teren. Video
Drama prin care trece o jucătoare de tenis a cărei locuințe a fost...
Fanatik
Drama prin care trece o jucătoare de tenis a cărei locuințe a fost distrusă de o rachetă rusească: ”O lovitură directă”
După 22 de ani pe micile ecrane nu a stat pe gânduri și...
Fanatik
După 22 de ani pe micile ecrane nu a stat pe gânduri și a demisionat. Ce face în prezent celebra moderatoare TV
Tags:
Parteneri
Un atacant român face senzație la Parma. A prins echipa etapei de două...
iamsport.ro
Un atacant român face senzație la Parma. A prins echipa etapei de două ori la rând
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!