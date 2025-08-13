Pariuri sportive

Mitică Dragomir, pronosticuri bombă pentru etapa din week-end. Două „semne” la Rapid – FCSB!

Cum arată profețiile lui Don Mitică pentru etapa a 6-a din SuperLiga. Care este pronosticul lui „Corleone” pentru Rapid - FCSB.
FANATIK
13.08.2025 | 21:47
Mitica Dragomir pronosticuri bomba pentru etapa din weekend Doua semne la Rapid FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir, pronosticuri bombă pentru etapa din week-end. Două „semne” la Rapid - FCSB! FOTO: colaj Fanatik

„Profețiile lui DON Mitică” este show-ul de senzație din fiecare luni de pe site-ul FANATIK.ro. Dumitru Dragomir a revenit, ca în fiecare episod, cu cele mai tari pronosticuri, de această dată pentru etapa a 6-a din SuperLiga, runda care va începe vineri, 15 august.

„Profețiile lui Don Mitică” pentru etapa 6 din SuperLiga. Ce pronosticuri a lansat Dumitru Dragomir

Etapa a 6-a a noului sezon din Superligă debutează vineri, iar cel mai tare duel al zilei va fi cel dintre Dinamo și UTA, care se va disputa pe Arena Națională, începând cu ora 21:30. „Câinii” caută a treia victorie consecutivă, însă vor avea o misiune dificilă contra arădenilor, care sunt neînvinși.

Mitică Dragomir e de părere că seria pozitivă a echipei pregătite de Adrian Mihalcea se va încheia la București, unde trupa lui Zeljko Kopic ar urma să obțină un nou succes după 4-3 cu FCSB și 1-0 cu Metaloglobus. Fostul președinte al LPF a ales pronosticul „1 solist”.

Ziua de duminică programează nu mai puțin de trei partide interesante. Prima dintre ele se va disputa începând cu ora 16:30, la Miercurea Ciuc, unde Csikszereda va primi vizita Universității Craiova. „Corleone” e convins că gruparea din Bănie va obține o victorie clară, pronosticul său fiind „2 solist”.

Ce pronostic a ales Mitică Dragomir pentru derby-ul Rapid – FCSB

Tot duminică, de la ora 18:30, CFR Cluj o va întâlni pe FC Botoșani în Gruia. Dumitru Dragomir consideră că formația pregătită de Dan Petrescu nu va pierde în această dispută, pronosticul de luat în calcul fiind „1X”.

Ultimul meci al zilei de duminică este și cel mai atractiv al rundei. De la ora 21:30, Rapid va primi vizita FCSB-ului pe Arena Națională. Dacă trupa lui Costel Gâlcă are un start pozitiv de sezon, campioana traversează un moment dificil, având trei eșecuri consecutive în campionat. „Oracolul de la Bălcești” consideră că ambele echipe pot da lovitura, alegând astfel pronosticul „12”.

În fine, luni seară, de la ora 21:30, etapa se încheie cu partida de la Ovidiu dintre Farul Constanța și Universitatea Cluj. Dumitru Dragomir crede într-o victorie a „marinarilor” antrenați de Ianis Zicu, alegând pronosticul „1 solist”.

Pronosticurile lui DON Mitică pentru etapa a 6-a din Superligă

  • Dinamo – UTA – 1 solist
  • Csikszereda – Universitatea Craiova – 2 solist
  • CFR Cluj – FC Botoșani – 1X
  • Farul – U Cluj – 1 solist
  • Rapid – FCSB – 12

Bilet etapa 6 Don Mitica

