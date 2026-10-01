Mitică Dragomir, pronosticuri-șoc pentru Polonia – România și România – Suedia

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După ce a pierdut mult mai clar decât o arată rezultatele, 1-2 în Suedia și 2-4 acasă cu Bosnia & Herțegovina, România se pregătește de alte două meciuri cel puțin la fel de dificile. „Tricolorii” joacă în deplasare la Varșovia, cu Polonia lui Lewandowski, apoi „revanșa” pe teren propriu cu Suedia. Mitică Dragomir (80 de ani) a dat pronosticuri-șoc pentru aceste meciuri.

Schimbare la 180 de grade: Mitică Dragomir, pronosticuri surpriză pentru Polonia – România și România – Suedia

Pe 25 septembrie, România a debutat cu stângul în ediția 2026/2027 din Liga Națiunilor. La Stockholm, în primul meci oficial al lui Gică Hagi (61 de ani) din mandatul său cu numărul 2 pe banca „tricolorilor”, Drăgușin, Rațiu & co. au pierdut, scor 1-2. Apoi, peste 3 zile, în București, cu o echipă schimbată aproape în totalitate, „tricolorii” au primit o lecție de fotbal de la Bosnia & Herțegovina, scor 2-4.

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În emisiunea „Profețiile lui Mitică” de la FANATIK, Dumitru Dragomir a surprins pe toată lumea când a dat pronosticurile pentru partidele pe care elevii lui Gică Hagi le dispută pe 2 și 5 octombrie. Mai degrabă pesimist în ultima perioadă, Mitică are acum încredere în prima reprezentativă. „Cred că nu pierdem nici în Polonia, nici cu Suedia. Văd x2 la Polonia – România și 1x în România – Suedia”, a spus fostul șef al LPF.

Înainte de cele două meciuri din etapele a 3-a și a 4-a din Liga B a Nations League, . Polonezii sunt pe locul 3, cu un punct, iar suedezii sunt lideri, cu maximum de puncte, 6. La pariuri, „tricolorii” pleacă outsideri în ambele dispute.

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Cum a prins Mitică ambele pronosticuri la Suedia – România și România – Bosnia

Pe 24 septembrie, cu o zi înainte ca Hagi să conducă România în primul meci din acest sezon de Liga Națiunilor, tot în emisiunea „Profețiile lui Mitică”, același Dragomir se declara extrem de pesimist: „Gică Hagi nu va face mare brânză cu România, pentru că nu are cu cine”. Acesta a îndrăznit și două pronosticuri. „Suedia și Bosnia ne bat”, a fost opinia sinceră a lui Mitică.

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. Rămâne de văzut dacă elevii lui Gică Hagi vor avea o tresărire de orgoliu și nu vor pierde cu Polonia și în returul cu Suedia, conform „profețiilor” lui Dragomir.

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