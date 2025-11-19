Mitică Dragomir, reacție despre scandalul momentului: „O felicit pe doamnă! I-aș da și o primă!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În gimnastica din România a izbucnit un nou scandal. În presă au apărut imagini cu antrenoarea Camelia Voinea, care își abuzează verbal și emoțional fiica, pe Sabrina, chiar în timpul unei ședințe de pregătire. Mitică Dragomir e de părere că doar așa copiii pot ajunge la performanțe.

Chinurile prin care a trecut Sabrina Voinea până să ajungă o mare gimnastă

Sabrina Voinea face parte dintr-o generație extrem de talentată de gimnaste. A cucerit multiple medalii la concursuri naționale și europene și a terminat pe locul 4 la ultima ediție a Jocurilor Olimpice.

Ies acum însă la iveală poveștile din spatele performanțelor. În România mulți antrenori apelează în continuare la tehnici de pregătire învechite, iar în unele săli își fac loc și episoade de abuz verbal, emoțional sau chiar fizic.

Mitică Dragomir, poziție fermă în scandalul momentului din România

Mitică Dragomir a văzut imaginile publicate de cu mama Sabrinei Voinea, care își înjura fiica în sala de antrenament, însă consideră că doar așa copiii vor reuși să ajungă la cel mai înalt nivel. Ba mai mult, „Oracolul din Bălcești” chiar a lăudat-o pe Camelia Voinea.

„Eu o felicit pe doamnă dacă fata ei a făcut performanță. Doar cu asprime și cu duritate poți face performanță. Gândiți-vă ce le făcea Béla Károlyi fetelor. Cum a ajuns Nadia campioană. Doamna să nu se justifice. Nu a greșit cu nimic. Acum nu mai poți să îi spui copilului nimic. Ce faci când vezi că trage pe nas? Toată lumea e cu telefoanele și cu tabletele în mână. Am văzut și eu imaginile. Așa se face performanța.

Oriunde în lume trebuie să tragi de tine. Băi, fraților, toate mondenitățile astea sunt bune? Distrug națiunea. Națiunea devine mai slabă. Cum să faci un spartan dintr-un copil căruia nu poți să îi spui nimic? Cum pleci la un război cu un fătălău? Copiii care nu știu de frica părinților pierd totul. O felicit pe doamna. I-aș da și o primă.

Mare brânză. Multă lume nu e de acord cu ce spunem noi aici. Spun că sunt bătrân, că am mentalitate veche. Ce faci când îl vezi că trage pe nas? Nu ai cu ce să îl ajuți. Dacă vezi că nu se poate, tu îl trimiți la psihiatrie ca să nu se prăjească la minte. Dacă nu ai tăria în tine să îți salvezi copilul, nu ești om. Noi nu am prins perioadele astea. Nu am avut posibilități să învățăm limbi străine. Fără duritate nu ajungi nimic. Nu poți să crești în valoare. Eu fiului meu nu i-am dat un deget. Nu dai cu biciul în el. Nu sunt de acord. Dar să îl tragi pe copil de mână, da”, a declarat Dumitru Dragomir în Profețiile lui Mitică.

Reacția Sabrinei Voinea după imaginile apărute în presă

r. Antrenoarea a dat de înțeles că imaginile sunt vechi și că au trecut deja prin filtrul comisiilor, care nu au aplicat sancțiuni, iar gimnasta a precizat că are o relație foarte bună cu mama sa și că nu s-a pus problema de niciun fel de abuz.

„Mama mea e singura care știe drumul, are pregătire și cunoștințele necesare pentru a mă menține în topul celor mai bune gimnaste de pe planetă. Nu am fost niciodată constrânsă sau abuzată. Aș fi preferat să stau deoparte și să nu răspund. Dar prefer să o fac pentru a nu da impresia că sunt o victimă”, a spus Sabrina Voinea.