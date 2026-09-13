Sport

„Baciu e ajutor de antrenor la FCSB!”. Mitică Dragomir a răbufnit în direct

Dumitru Dragomir a comentat în direct la „Profețiile lui Mitică” situația de la FCSB. Cum l-a caracterizat pe Marius Baciu, antrenorul care se află sub o presiune uriașă la clubul lui Gigi Becali
Cristian Măciucă
13.09.2026 | 08:30
Baciu e ajutor de antrenor la FCSB Mitica Dragomir a rabufnit in direct
EXCLUSIV FANATIK
„Baciu e ajutor de antrenor la FCSB!”. Mitică Dragomir a răbufnit în direct. FOTO: Fanatik
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Dumitru Dragomir a vorbit despre situația prin care trece FCSB, în special antrenorul Marius Baciu. „Oracolul de la Bălcești” știe adevăratul motiv pentru care tehnicianul se află sub o presiune fantastică.

Cum l-a numit Dumitru Dragomir pe Marius Baciu, antrenorul de la FCSB

Marius Baciu are zilele numărate la FCSB. Gigi Becali i-a dat ultimatum antrenorului în vârstă de 51 de ani. „Bacione” e obligat să câștige 4 puncte din duelurile de campionat cu Petrolul și cu Universitatea Craiova. În caz contrar, el va fi schimbat. Presiunea este acum și mai mare pe umerii lui Marius Baciu, mai ales după transferurile „bombă” făcute de roș-albaștri, în frunte cu cel al lui Denis Drăguș.

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(n.r. – Baciu poate să gestioneze asemenea vestiar?) Nu, nu. Baciu îi domină în vestiar. (n.r. – Îl domină Baciu pe Drăguș?) Cum să nu? Dar ce, Drăguș e dracul? E un copil foarte bun, fii serios. Băi, fotbalistul, când știe că nu ești comandantul și faci pe comandantul, îți cu flit. Dacă tu faci pe comandatul, dar faci pe comandantul, nu te bagă nimeni în seamă. Ăsta e fenomenul de la FCSB.

Ei trebuie să înțeleagă că Baciu e ajutor de antrenor, ca să ne înțelegem odată pentru totdeauna. Și nu e o rușine asta, că așa te duci acolo. Sau ca să fim mai corecți e antrenorul de luni-vineri, până când face Gigi echipa și schimbările”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

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FCSB, trei eșecuri consecutive sub comanda lui Marius Baciu

Cu Marius Baciu la timonă, sezonul trecut, FCSB a obținut calificarea în preliminariile cupelor europene. Roș-albaștrii nu au reușit să mențină însă nivelul și au fost eliminați încă din turul 2 de „pescarii” de la FK Auda. Îl plus, FCSB a decăzut și în campionat. Înfrângerea cu Dinamo, scor 1-2, a fost a treia la rând pentru echipa lui Baciu, care e acum pe locul 6, la șase lungimi de rivala de moarte, care e lider.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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