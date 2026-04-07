Mitică Dragomir, reacţie dură pe subiectul modificărilor pentru Legea 4: „Pe mine mă înjurau non-stop! Acum nu mai înjură nimeni”. Exclusiv

Senatul a votat amendamentele de la „L89/2026”, propunerea pentru modificările pentru Legea 4/2008, privind comportamentul spectatorilor la evenimentele sportive. Cluburile şi fanii s-au declarat profund nemulţumiţi de prevederile legii, iar FANATIK , pentru a atrage atenţia asupra problemelor din actul normativ.

Mitică Dragomir, reacţie pe subiectul modificărilor pe Legea 4: „Pe mine mă înjurau non-stop pentru legea mea”

Dumitru Dragomir a comentat în emisiunea „Profeţiile lui Mitică”, modificările care urmează să fie supuse la vot în Camera Deputaţilor. Iniţiatorul „Legii Dragomir” spune că a fost înjurat non-stop pentru prevederi mult mai blânde în comparaţie cu cele existente acum:

„Mi-a dat un SMS . Sunt perioade în viaţă când trebuie să spui: „Sărut mâna, porcule!”, până în faci şorici, să te faci frate cu dracu’ până treci puntea.

Viaţa este făcută nu neapărat pentru oameni puternici, ci pentru cei răbdători. Iar noi suntem un popor răbdător. Doar fundul la bătaie nu ni l-am pus, dar le-am păţit pe toate: foamete, războaie, prădări.

Asta cu berea au luat-o de la Uniunea Europeană. Pe mine mă înjurau non-stop pentru legea mea. Acum nu mai înjură nimeni. După legea mea n-a făcut nimeni o zi de puşcărie.

Cum au trecut, mă, de Comisia Juridică? E atâta răutate în ţara asta… Te mai înjuri, dar ca să nenoroceşti familii, nu există aşa ceva”, a fost reacţia lui Dumitru Dragomir referitor la modificările Legii 4.

Aşadar, fanii care vor să îşi facă auzită vocea vis-a-vis de amendamentele „Legii 4/2008” sunt invitaţi să îşi exprime opiniile la adresa de mail: . De asemenea, FANATIK vă pune la dispoziţie şi unde puteţi trimite mesaje în privat sau puteţi scrie în comentarii la postările legate de această campanie. Site-ul nostru va publica în perioada următoare o serie de materiale prin care să atragă atenţia asupra problemelor existente cu modificările acestei legi.