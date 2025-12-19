Mitică Dragomir, reacţie fără precedent după dezastrul de la Universitatea Craiova: “Schimbări proaste, arbitru hoţ! 15 minute de groază”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a ratat primăvara europeană după 2-3 în deplasare cu AEK Atena în ultima etapă din Conference League. Mitică Dragomir, fără milă în direct după dezastrul oltenilor.

Dumitru Dragomir, dur în direct după AEK Atena – U Craiova 3-2

Universitatea Craiova și-a luat rămas bun de la aventura europeană din acest sezon după 2-3 în deplasare cu AEK Atena. Oltenii au cedat pe terenul grecilor după ce au condus cu 2-0.

Dumitru Dragomir a intrat a doua zi după meci în direct și și-a vărsat frustrarea după rezultatul înregistrat joi seară la Atena. Fostul șef LPF nu a menajat formația din Bănie pentru cum a gestionat finalul partidei.

„Schimbări idioate, arbitraj hoț, catastrofal arbitrajul. Ultimele 15 minute au fost de groază. În momentul când schimbi 5 jucători, echipa s-a dat peste cap. Au băgat jucători care dau bufa, care nu țin de minge. Părerea mea este că, or fi fost ei obosiți, jucătorii, dar nu îi scoți mă, îi lași în teren acolo. E diferență mare între un titular care joacă 80-85 de minute și unul de pe bancă, care nu e pregătit nici psihic”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir l-a criticat pe Filipe Coelho pentru deciziile luate

De critica lui Dumitru Dragomir nu a scăpat nici Filipe Coelho, . „Corleone” l-a pus la zid pentru schimbările efectuate total eronat și contra grecilor și contra cehilor de la Sparta Praga.

„Schimbări mai proaste nu am văzut. Băi frate, nu mai faceți mă schimbări, mă. Nu știu dacă are sau nu experiență, valoare sau nu, dar Coelho a comis-o la ambele jocuri (n.r. – și cu Sparta Praga). Dacă era puțin mai atent, pe onoarea mea, se califica în primăvara europeană”

A dat de pământ cu arbitrajul. Dumitru Dragomir, fără milă la adresa georgianului Giorgi Kruashvili

Meciul AEK Atena – U Craiova a fost condusă la centru de georgianul Giorgi Kruashivili, Dumitru Dragomir l-a mitraliat în direct.

„Domne, și arbitrul ăsta nenorocit. Cum să dai 8 minute, să exagerezi cu 8 minute, și după aceea să dai 12 minute. Dă-te mă… Nu se poate, măi fratele meu. Un hoț mai mare… Doamne, Dumnezeule… Așa rău mi-a părut de Craiova, aveam și noi o echipă în primăvara europeană. La FCSB e aproape imposibil”, a mai spus fostul șef LPF.

Dumitru Dragomir e convins. Ce urmează acum pentru U Craiova

Întrebat despre ecourile eliminării dramatice din Conference League în tabăra oltenilor, Dumitru Dragomir este convins că toți vor uita și vor trece peste. De asemenea, Mitică i-a pus la punct pe suporterii care le-au cerut socoteală jucătorilor și antrenorilor.

„După o săptămână îi doare la bască pe toți. Uită toată lumea, asta e viața. Dumnezeu a făcut uitarea asta, care e cea mai bună din lume. De-aia nu mai pot ei. E sport, așa că… Auzi tu, jucătorii să se ducă în fața galeriei să își ceară scuze. Ce e asta frate? Asta e meseria mea, atât am putut. Îmi cer scuze în fața ta că ce? Ți-am greșit costumul la croitor? Ce e asta măi frate, ce aveți băi nebunilor?”, a concluzionat Dumitru Dragomir la FANATIK SUPERLIGA.