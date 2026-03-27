Mitică Dragomir, reacție șoc despre presupusul scandal din vestiarul României! “Aruncam și eu cu scaunul după el în vestiar, ca Florin Tănase!”

Naționala României a ratat o nouă calificare la Campionatul Mondial. „Tricolorii” au pierdut cu scorul de 0-1 barajul cu Turcia. Se pare că, la finalul partidei, a existat un schimb de replici acid în vestiar. Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat informațiile momentului în direct la Profețiile lui Mitică.

România, out de la Campionatul Mondial!

„Tricolorii” au făcut un joc modest la Istanbul. Turcia a fost echipa mai bună din toate punctele de vedere. Elevii lui Mircea Lucescu au încercat să protejeze un rezultat de 0-0, însă, până la urmă, formația lui Vincenzo Montella a reușit să străpungă blocul defensiv al României și a deschis scorul.

Mircea Lucescu a operat câteva schimbări, însă nici jucătorii veniți de pe bancă nu au pus prea mare pericol la poarta adversă. Mai mult, naționala Turciei a fost aproape să ne surprindă pe contraatac, profitând de o apărare mult mai răsfirată.

Ce spune Mitică Dragomir despre scandalul din vestiarul „tricolorilor” după meciul cu Turcia

Se pare că „tricolorii” nu au digerat prea bine înfrângerea de la Istanbul. J Florin Tănase, mijlocașul de la FCSB, ar fi fost cel mai vocal și ar fi aruncat cu un scaun spre un coleg. Dumitru Dragomir a vorbit despre acest subiect.

„Poate aruncam și eu dacă eram în locul lui. Aruncam și eu. A avut două-trei faze el. Certuri la echipa națională au fost de când lumea. Aș putea să spun vreo trei certuri? Cea mai a dracu’ a fost aia cu Pițurcă, Hagi și Popescu”, a declarat Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, în direct și în exclusivitate la Profețiile lui Mitică.

FRF dezminte informațiile apărute în presa din Turcia. Mesajul lui Florin Tănase

Cei de la FRF au emis un comunicat prin care au ținut să precizeze faptul că informațiile pe care jurnaliștii turci le-au dat, cum că Florin Tănase s-a certat cu un coleg de la națională la finalul partidei, sunt false și nu au vreun strop de adevăr.

”În urma speculațiilor apărute recent în spațiul public, dorim să clarificăm situația privind atmosfera din vestiarul echipei naționale după meciul de la Istanbul. Dezmințim categoric informațiile răspândite în presa turcă și preluate de jurnaliștii români, conform cărora Florin Tănase ar fi fost implicat în vreun conflict cu unul dintre colegii săi! Știrea nu are niciun fundament, fiind doar o invenție totală!

Eșecul de la Istanbul a fost un moment greu pentru toată lumea, însă reacția grupului a fost una de solidaritate, nu de dezbinare. După fluierul final, în vestiar a dominat o liniște apăsătoare și o tristețe profundă. Jucătorii au fost afectați de rezultat, fiind conștienți de importanța meciului. Selecționerul Mircea Lucescu le-a vorbit câteva minute tricolorilor, așa cum se întâmplă după fiecare joc. Nu au existat reproșuri individuale sau altercații între jucătorii noștri”, se arată pe pagina de Facebook a echipei naționale a României.

De altfel, chiar Florin Tănase a vorbit cu Mihai Stoica, în momentul în care acesta era în direct la FANATIK SUPERLIGA, și i-a dat un mesaj acestuia prin care nega cele apărute în presă: ” Minciună, nebuni de oameni!”.