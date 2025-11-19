Sport

Mitică Dragomir, reacție-șoc după votarea Legii Novak. A rostit un singur cuvânt, apoi a mărit procentele! Exclusiv

Vestea momentului în fotbalul românesc este legată de votarea Legii Novak. Cum a reacționat Dumitru Dragomir când a aflat și ce a spus, de fapt, despre ordinul Ministerului Sportului.
Mihai Dragomir
19.11.2025 | 14:47
Mitica Dragomir reactiesoc dupa votarea Legii Novak A rostit un singur cuvant apoi a marit procentele Exclusiv
breaking news
Dumitru Dragomir, reacție instantă când a aflat de intrarea în vigoare a Legii Novak. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Ziua de miercuri, 19 noiembrie 2025, a venit cu o veste extrem de importantă pentru tot sportul din România. Cum a reacționat Dumitru Dragomir, în direct, după ce ordinul Ministerului Sportului 500/2022, emis de fostul ministru Eduard Novak, a fost inclus direct în lege.

Cum a reacționat Dumitru Dragomir după votarea Legii Novak

Schimbare importantă în sportul românesc odată cu votarea Legii Novak. Din acest moment, regula devine nu doar obligatorie, ci și aplicabilă. Dumitru Dragomir a reacționat instant când a aflat.

ADVERTISEMENT

Mai exact, fostul șef LPF a lăudat faptul că, de acum, toate cluburile din România, la toate sporturile, sunt acum obligate să folosească cel puțin 40% sportivi români în meciurile organizate pe teritoriul țării. Ce procent ar fi setat el.

„E un lucru bun să știi! Foarte bine, bravo, bravo! Dar nu asta e cauza… Dar să vedem. Ăștia care au făcut legea, vorbesc despre finanțare? Banii de unde îi iau? Eu aș fi dat minim 60% procentul!”, a fost reacția lui Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor privind vaccinul suferea...
Digi24.ro
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor privind vaccinul suferea de cancer

Cum ar fi vrut Dumitru Dragomir să fie Legea Novak, de fapt

Dumitru Dragomir, cel care a spus cum ar fi revoluționat Dumitru Dragomir fotbalul românesc dacă ar fi rămas președintele LPF, a avut mereu o gândire modernă când a venit vorba de sport, în special de fotbal. Ce ar fi adăugat acesta Legii Novak și cum ar fi văzut cu adevărat peformanța.

ADVERTISEMENT
CSM Constanța, comunicat oficial după imaginile în care Camelia Voinea o abuzează pe...
Digisport.ro
CSM Constanța, comunicat oficial după imaginile în care Camelia Voinea o abuzează pe Sabrina

„Aș mai fi dat așa. FRF sau Federațiile de specialitate să aibă cel puțin 4 centre de copii și juniori la nivel olimpic, finanțate de la stat. Atunci îl felicitam pe cel care a făcut legea! Am să citesc legea ca să văd cum s-a orientat la partea financiară. 

Eu aș fi făcut ca centrele de copii și juniori să fie subvenționate direct de la bugetul statutului, nu de la primării. Dădeam să fie 4 centre olimpice și fiecare echipă să fie obligată să aibă centrul ei. Selecția să se facă din toate centrele din țară, fără opreliști. Federația băga banii, la vânzarea jucătorilor 50% se întorcea la Federație. Te-am crescut, am băgat în tine 1 milion, acum iei 10 milioane, îmi dai 5 mie, că eu te-am făcut om. Și atunci era fericit și statul și părinții jucătorului și jucătorul.

ADVERTISEMENT

Nu poți face performanță fără medicamentație la nivel mondial, fără educație la nivel mondial, fără profesori de limbi străine, fără terenuri, fără hrană bună. Pe primul loc educația, educația, educația!”, a mai spus Dumitru Dragomir.

Ce prevede Legea Novak și ce sancțiuni se aplică pentru nerespectarea ei

Legea Novak nu mai lasă loc de interpretări odată intrată în vigoare. Toate cluburile din România, indiferent de sport, nivelul competițional sau forma de organizare, sunt acum obligate ca minimum 40% dintre sportivii folosiți efectiv într-un meci oficial să fie români.

Legea nu ține cont de câți români sunt în total în lot, ci de cei care intră pe teren, raportat la numărul total de jucători utilizați. În ceea ce privește rigolrile și sancțiunile, acestea sunt de mai multe tipuri, după cum urmează:

• amenzi pentru cluburile care nu respectă procentul (pentru persoanele juridice, amenzile pornesc de la 500.000 de lei și pot ajunge până la 1.000.000 de lei)
• posibilitatea ca federațiile să introducă și penalizări sportive
• obligativitatea raportării exacte a componenței echipei la fiecare joc

Mitică Dragomir, reacție-șoc după votarea Legii Novak

Mesajul primit de Ștefan Baiaram după ce a marcat în România – San...
Fanatik
Mesajul primit de Ștefan Baiaram după ce a marcat în România – San Marino: ”Sunt mândră de tine”
Dezvăluiri despre trăirile lui Mircea Lucescu în zilele de după coșmarul din Bosnia....
Fanatik
Dezvăluiri despre trăirile lui Mircea Lucescu în zilele de după coșmarul din Bosnia. „L-am simțit concentrat, niciodată dezarmat”. Exclusiv
Gata! Ne-am ales adversarul pe care NU îl vrem pentru barajul din martie...
Fanatik
Gata! Ne-am ales adversarul pe care NU îl vrem pentru barajul din martie 2026: „Stadionul e în picioare tot meciul”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Întrebat dacă Mircea Lucescu va continua pe banca României, Gică Hagi a răspuns...
iamsport.ro
Întrebat dacă Mircea Lucescu va continua pe banca României, Gică Hagi a răspuns în două cuvinte
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!