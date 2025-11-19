Mitică Dragomir, reacție-șoc după votarea Legii Novak. A rostit un singur cuvânt, apoi a mărit procentele! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Ziua de miercuri, 19 noiembrie 2025, a venit cu o veste extrem de importantă pentru tot sportul din România. Cum a reacționat Dumitru Dragomir, în direct, după ce ordinul Ministerului Sportului 500/2022, emis de fostul ministru Eduard Novak, a fost inclus direct în lege.

Cum a reacționat Dumitru Dragomir după votarea Legii Novak

Schimbare importantă în sportul românesc odată cu votarea Legii Novak. Din acest moment, regula devine nu doar obligatorie, ci și aplicabilă. Dumitru Dragomir a reacționat instant când a aflat.

Mai exact, fostul șef LPF a lăudat faptul că, de acum, Ce procent ar fi setat el.

„E un lucru bun să știi! Foarte bine, bravo, bravo! Dar nu asta e cauza… Dar să vedem. Ăștia care au făcut legea, vorbesc despre finanțare? Banii de unde îi iau? Eu aș fi dat minim 60% procentul!”, a fost reacția lui Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

Cum ar fi vrut Dumitru Dragomir să fie Legea Novak, de fapt

Dumitru Dragomir, , a avut mereu o gândire modernă când a venit vorba de sport, în special de fotbal. Ce ar fi adăugat acesta Legii Novak și cum ar fi văzut cu adevărat peformanța.

„Aș mai fi dat așa. FRF sau Federațiile de specialitate să aibă cel puțin 4 centre de copii și juniori la nivel olimpic, finanțate de la stat. Atunci îl felicitam pe cel care a făcut legea! Am să citesc legea ca să văd cum s-a orientat la partea financiară.

Eu aș fi făcut ca centrele de copii și juniori să fie subvenționate direct de la bugetul statutului, nu de la primării. Dădeam să fie 4 centre olimpice și fiecare echipă să fie obligată să aibă centrul ei. Selecția să se facă din toate centrele din țară, fără opreliști. Federația băga banii, la vânzarea jucătorilor 50% se întorcea la Federație. Te-am crescut, am băgat în tine 1 milion, acum iei 10 milioane, îmi dai 5 mie, că eu te-am făcut om. Și atunci era fericit și statul și părinții jucătorului și jucătorul.

Nu poți face performanță fără medicamentație la nivel mondial, fără educație la nivel mondial, fără profesori de limbi străine, fără terenuri, fără hrană bună. Pe primul loc educația, educația, educația!”, a mai spus Dumitru Dragomir.

Ce prevede Legea Novak și ce sancțiuni se aplică pentru nerespectarea ei

Legea Novak nu mai lasă loc de interpretări odată intrată în vigoare. Toate cluburile din România, indiferent de sport, nivelul competițional sau forma de organizare, sunt acum obligate ca minimum 40% dintre sportivii folosiți efectiv într-un meci oficial să fie români.

Legea nu ține cont de câți români sunt în total în lot, ci de cei care intră pe teren, raportat la numărul total de jucători utilizați. În ceea ce privește rigolrile și sancțiunile, acestea sunt de mai multe tipuri, după cum urmează:

• amenzi pentru cluburile care nu respectă procentul (pentru persoanele juridice, amenzile pornesc de la 500.000 de lei și pot ajunge până la 1.000.000 de lei)

• posibilitatea ca federațiile să introducă și penalizări sportive

• obligativitatea raportării exacte a componenței echipei la fiecare joc