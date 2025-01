Mitică Dragomir, reacție virală după furtul tezaurului dacic. “Proștii planetei! O conspirație la nivel de târlă!” Cine e Sherlock Holmes de România?

Aici, indivizi înarmați cu explozibil, cel mai probabil care au activat la pont, au spart zidul expoziției din localitate și au plecat acasă cu artefacte evaluate la 30 de milioane de euro. Mitică Dragomir se teme că aceștia vor topi aurul și istoria se va pierde.

Mitică Dragomir, reacție virală după furtul tezaurului dacic

Mai mult, într-o discuție cu Horia Ivanovici, la Profețiile lui DON Mitică, Dumitru Dragomir i-a criticat foarte dur pe cei care conduc țara pentru că au permis ca acest incident să aibă loc. ”Mai proști ca noi în decursul istoriei, rar neam.

Cum mă să le dăm rușilor atâta aur, 40 de vagoane care au plecat către Rusia. Cu bogățiile României, afară de asta ce au luat nemții de la noi, ce au luat rușii, turcii. Am fost vacă de au muls până se văd coastele. Cum băi, tezaurul nostru îl asiguri pentru 30 milioane de dolari.

Doar coiful ăla face 100 de milioane. Nu aurul, că o fi topit, îți dai seama. Doar importanța istorică. Are dreptate și Budeanca asta, dacă o auzi. Suntem niște cretini, singura țară din lume care am dat, am făcut pe unii miliardari prin retrocedări. Ungurii de ce n-au făcut asta? Îs mai deștepți ca noi”, a răbufnit Dragomir.

”Ca în filmele proaste de acțiune, ca la copii. Vrei să spui că ăia au plecat au dinamitat muzeul?”, a intervenit Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii. ”Sunt două drumuri expres și două autostrăzi, în 30 minute ridicam două elicoptere, opream ăsta. Cercetam tot. Ăștia care au furat, au furat pentru aur să-l topească, să ăsta. O să vedeți. Când am văzut la orășel de 60.000.

Mitică Dragomir este foarte supărat pe autoritățile din țara noastră

, am pierdut istorie de mii de ani. Garanția care a fost? Proștii planetei! O conspirație la nivel de târlă! Puneam garanție 3 miliarde, vezi ce pază puneau!”, a completat Oracolul FANATIK.

În încheiere, fostul șef al LPF a anunțat cine este cel care ar putea să rezolve rapid cazul și să-i prindă pe hoți. Tudorel Butoi, alintat ”Sherlock Holmes de România”, psihologul criminalist de renume internațional.

Dacă olandezii l-ar chema pe Tudorel Butoi, cel mai probabil hoții ar fi prinși rapid. ”Cunosc un mare om, pe profesorul Butoi, o minte strălucită. Să-l angajeze pe bani mulți să cerceteze cazul ăsta. E peste Sherlock Holmes.

, ăștia sunt super experți, care sunt luați cu mașina de aici, aduși în diferite țări să-și dea cu părerea”, a explicat Dragomir, sigur pe cele spuse.

