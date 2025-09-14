Sport

Mitică Dragomir, reacție virulentă în războiul dintre CSA Steaua și FCSB. „Nu mă obliga tu pe mine”

Dumitru Dragomir a avut, în direct la „Profețiile lui DON Miticiă”, o reacție controversată în războiul CSA Steaua - FCSB.
Iulian Stoica
14.09.2025 | 09:30
Mitica Dragomir reactie virulenta in razboiul dintre CSA Steaua si FCSB Nu ma obliga tu pe mine
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir, reacție virulentă în războiul CSA Steaua - FCSB. Sursă foto: Colaj Fanatik

Războiul dintre CSA Steaua și FCSB continuă, ambele cluburi susținând că ele sunt de fapt continuatoare echipei „Steaua”, câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni din 1986. Ce părere are Dumitru Dragomir despre acest lucru.

ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir, reacție virulentă în războiul dintre CSA Steaua și FCSB

Cu procese câștigate în ambele tabere, atât FCSB, cât și CSA Steaua nu au primit o decizie definitivă vizavi de adevărata continuatoare a echipei „Steaua”. Dacă tribunalele din România au dat câștig de cauză echipei deținute de MApN, UEFA i-a atribuit palmaresul clubului patronat de Gigi Becali.

În ultima ediție a emisiunii „Profețiile lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir a numit-o pe FCSB – Steaua. Moderatorul Horia Ivanovici a intervenit și l-a rugat să îi spună FCSB, pentru a evita orice amendă. Ei bine, fostul șef de la LPF s-a înfuriat și a transmis că pentru el echipa patronată de Gigi Becali e continuatoarea Stelei și că, din calitate de invitat, poate spune orice fără a fi amendat de către CNA.

ADVERTISEMENT

Discuția a pornit de la declarația exclusivă a lui Gigi Becali, Horia Ivanovici spunându-i invitatului cum a fost FCSB aproape de transferul lui Louis Munteanu: „A dat Gigi Becali o bombă acum două ore. A zis că a fost la un milimetru acum două zile, când s-a încheiat perioada de transferuri, să îl ia pe Louis Munteanu. A zis că nu vrea să vorbească mai mult, dar a fost la milimetru. Singura problemă pe care a avut-o a fost că nu mai putea să îl bage pe lista UEFA. Dacă putea să îl bage, îl lua”.

„Nu au voie să amendeze! Fac abuzuri, eu sunt invitat”

Dumitru Dragomir a transmis că Steaua (n.r. – FCSB) nu duce lipsă de atacanți, iar de acolo a pornit discuția vizavi de conflictul dintre cele două cluburi: „Nu duce lipsă de vârf de atac Steaua! Stelei (n.r. – FCSB-ului)… Fii atent și cu chestia asta. Eu sunt invitat la tine, tu să nu zici FCSB, eu pot să zic orice! Pentru ce spun eu, nu amendează”.

ADVERTISEMENT
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
Digi24.ro
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”

Horia Ivanovici l-a întrebat, în spirit de glumă, pe fostul șef de la LPF dacă plătește el amenda: „Dacă mă amendează, plătești tu amenda?”. Dumitru Dragomir e convins că nu poate fi amendat pentru acest subiect: „Nu are cum să te amendeze! Ce, fac abuzuri ăștia? Eu am voie, ca invitat, să spun orice! Ei să mă dea în judecată”.

ADVERTISEMENT
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu, după ”nebunia” din Italia: ”Nu poate!”
Digisport.ro
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu, după ”nebunia” din Italia: ”Nu poate!”

Moderatorul emisiunii a lămurit situația și a dezvăluit că amenda dată de CNA se ridică la 20.000 de euro: „E invers, îți dă amendă un miliard (20.000 de euro) și după îi dai tu în judecată!”.  Lui Dumitru Dragomir nu i-a venit să creadă acest lucru: „Ce țară e asta, domne?”.

Mitică Dragomir, reacție virulentă în războiul CSA Steaua - FCSB

Ce s-a ales de Victoraș Iacob, fostul atacant UEFANTASTIC de la FCSB. Ce...
Fanatik
Ce s-a ales de Victoraș Iacob, fostul atacant UEFANTASTIC de la FCSB. Ce face acum, la 44 de ani a ajuns de nerecunoscut
Zeljko Kopic și marea problemă cu care s-a confruntat de când este antrenorul...
Fanatik
Zeljko Kopic și marea problemă cu care s-a confruntat de când este antrenorul lui Dinamo: „Nimeni nu voia să vină!”
Elogiile lui Basarab Panduru la adresa unui tehnician din SuperLiga: „A dat dovadă...
Fanatik
Elogiile lui Basarab Panduru la adresa unui tehnician din SuperLiga: „A dat dovadă că e antrenor!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Vali Moraru a anunțat cineva va fi selecționer până la finalul preliminariilor: 'Sunt...
iamsport.ro
Vali Moraru a anunțat cineva va fi selecționer până la finalul preliminariilor: 'Sunt șanse mari'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!