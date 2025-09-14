Mitică Dragomir, reacție virulentă în războiul dintre CSA Steaua și FCSB. „Nu mă obliga tu pe mine”

Războiul dintre CSA Steaua și FCSB continuă, ambele cluburi susținând că ele sunt de fapt continuatoare echipei „Steaua”, câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni din 1986. Ce părere are Dumitru Dragomir despre acest lucru.

Mitică Dragomir, reacție virulentă în războiul dintre CSA Steaua și FCSB

, atât FCSB, cât și CSA Steaua nu au primit o decizie definitivă vizavi de adevărata continuatoare a echipei „Steaua”. Dacă tribunalele din România au dat câștig de cauză echipei deținute de MApN, UEFA i-a atribuit palmaresul clubului patronat de Gigi Becali.

În ultima ediție a emisiunii „Profețiile lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir a numit-o pe FCSB – Steaua. Moderatorul Horia Ivanovici a intervenit și l-a rugat să îi spună FCSB, pentru a evita orice amendă. Ei bine, fostul șef de la LPF s-a înfuriat și a transmis că pentru el echipa patronată de Gigi Becali e continuatoarea Stelei și că, din calitate de invitat, poate spune orice fără a fi amendat de către CNA.

Discuția a pornit de la , Horia Ivanovici spunându-i invitatului cum a fost FCSB aproape de transferul lui Louis Munteanu: „A dat Gigi Becali o bombă acum două ore. A zis că a fost la un milimetru acum două zile, când s-a încheiat perioada de transferuri, să îl ia pe Louis Munteanu. A zis că nu vrea să vorbească mai mult, dar a fost la milimetru. Singura problemă pe care a avut-o a fost că nu mai putea să îl bage pe lista UEFA. Dacă putea să îl bage, îl lua”.

„Nu au voie să amendeze! Fac abuzuri, eu sunt invitat”

Dumitru Dragomir a transmis că Steaua (n.r. – FCSB) nu duce lipsă de atacanți, iar de acolo a pornit discuția vizavi de conflictul dintre cele două cluburi: „Nu duce lipsă de vârf de atac Steaua! Stelei (n.r. – FCSB-ului)… Fii atent și cu chestia asta. Eu sunt invitat la tine, tu să nu zici FCSB, eu pot să zic orice! Pentru ce spun eu, nu amendează”.

Horia Ivanovici l-a întrebat, în spirit de glumă, pe fostul șef de la LPF dacă plătește el amenda: „Dacă mă amendează, plătești tu amenda?”. Dumitru Dragomir e convins că nu poate fi amendat pentru acest subiect: „Nu are cum să te amendeze! Ce, fac abuzuri ăștia? Eu am voie, ca invitat, să spun orice! Ei să mă dea în judecată”.

Moderatorul emisiunii a lămurit situația și a dezvăluit că amenda dată de CNA se ridică la 20.000 de euro: „E invers, îți dă amendă un miliard (20.000 de euro) și după îi dai tu în judecată!”. Lui Dumitru Dragomir nu i-a venit să creadă acest lucru: „Ce țară e asta, domne?”.