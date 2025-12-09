Mitică Dragomir sare în apărarea lui Gheorghe Tadici: “Să îi facem statuie! Traume? Dar e bine cu rentă viageră”

ADVERTISEMENT

Gheorghe Tadici este omul momentului în handbalul românesc. Cunoscutul antrenor este acuzat că a abuzat psihic mai multe jucătoare prin comportamentul și limbajul său. Cum a comentat Dumitru Dragomir incidentul și ce verdict a dat, de fapt.

Dumitru Dragomir a sărit în apărarea lui Gheorghe Tadici

Sportul românesc are parte de un nou scandal. De data aceasta, totul se petrece în handbalul feminin, iar personajul principal este Gheorghe Tadici, antrenorul român în vârstă de 73 de ani.

Mai exact, pe parcursul a izbucnit o adevărată revoltă, Dumitru Dragomir este de cu totul altă părere.

„S-a auzit de sportul românesc datorită unor , Gheorghe Tadici, Gică Constantin, Halagian. Fiare! A trecut timpul, meseria nu se uită, e ca mersul pe bicicletă. Lumea se schimbă și cine nu se adaptează, ăla pierde. Pierde și controlul vieții lui și al familiei. Tadici nu trebuie eliminat din handbal, din contră, îi faci statuie. Îl pui acolo! Mai lasă-mă cu traumele… Când pui medalia la gât și ai rentă viageră după e bine”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir, laude în direct pentru foștii mari sportivi români

Ulterior, Dumitru Dragomir a ținut să enumere câțiva dintre foștii mari sportivi ai României care au adus cinste țării, dar care nu au fost scutiți de chinuri și sacrificii pentru a ajunge cei mai buni.

„Nadia trăiește în SUA cu renta viageră din România ca boieroaica. Are peste 5 mii de euro. Îi merită cu prisosință. Bineînțeles că are puțin. Doamna de la canotaj, Lipă (n.r. – Elisabeta Lipă) icoană, băi! Câte medalii a adus țării noastre. Nadia, apoi asta de la tenis, Halepa (n.r. – Simona Halep), Năstase!”, a mai spus Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.