Mitică Dragomir, scut în jurul lui Mircea Lucescu: „Nu are nicio vină”

R din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Mitică Dragomir este de părere că vina nu îi aparține lui Mircea Lucescu, ci fotbaliștilor pe care îi are la dispoziție.

Mitică Dragomir nu-l vede vinovat pe Mircea Lucescu pentru jocul slab al României: „Noi nu avem știința jocului”

După mai multe meciuri slabe în campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026, România a fost învinsă categoric într-un meci amical chiar de una dintre organizatoare. Canada a părut că nu face mare efort pentru a marca în poarta lui Horațiu Moldovan, iar scorul final a fost 0-3.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mitică Dragomir crede că selecționerul Mircea Lucescu nu are nicio vină, totul plecând încă de la creșterea juniorilor: (n.r. – Ce schimbări ați face pentru meciul cu Cipru?) Mă feresc să spun ceva. Convingerea mea este că Lucescu se pricepe mai bine decât bine. Va regla totul. Să nu-l mai critice lumea pe Lucescu, el nu are nicio vină aici. Asta e valoarea fotbalului românesc, să fie clar.

N-ați văzut că nici la tineret nu am reușit să învingem pe cei de la Kosovo? Până nu fac 4 centre de excelență în această țară cu condiții, cu vitaminizare, cu medicamentație, cu hrană, cu mari fotbaliști pe post de profesori, care să-i învețe. Noi nu avem știința jocului. ”, a declarat Dumitru Dragomir la FANATIK SUPERLIGA.

Mitică Dragomir, verdict dur pentru naționala mare, dar și pentru cea de tineret: „Vraiște!”

În ziua în care România a fost învinsă de Canada, Mitică Dragomir este dezamăgit de prestația celor două reprezentative și a dat un verdict dur:

„Și la ăia mici, și la ăia mari, vraiște. Ăia aveau o viteză-n plus, de-aia ne-au bătut. La noi toți au fost cu viteza întâia și a doua. Avem doar câțiva cu viteza a treia și a patra.

Eu spun că Mircea Lucescu știe ce are de făcut, dar nu are de unde să aleagă. În afară de câțiva…”, a spus Mitică Dragomir în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.