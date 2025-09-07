Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mitică Dragomir, scut în jurul lui Mircea Lucescu: „Nu are nicio vină”

Mitică Dragomir îi ia apărarea lui Mircea Lucescu. Care este motivul invocat de fostul președinte LPF pentru prestația slabă a „tricolorilor”
Ciprian Păvăleanu
07.09.2025 | 09:15
Mitică Dragomir îi ia apărarea lui Mircea Lucescu
Mitică Dragomir i-a luat apărarea lui Mircea Lucescu după rușinea din meciul cu Canada. Foto: Colaj FANATIK

România a fost învinsă categoric de Canada în meciul amical dinaintea partidei oficiale cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Mitică Dragomir este de părere că vina nu îi aparține lui Mircea Lucescu, ci fotbaliștilor pe care îi are la dispoziție.

Mitică Dragomir nu-l vede vinovat pe Mircea Lucescu pentru jocul slab al României: „Noi nu avem știința jocului”

După mai multe meciuri slabe în campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026, România a fost învinsă categoric într-un meci amical chiar de una dintre organizatoare. Canada a părut că nu face mare efort pentru a marca în poarta lui Horațiu Moldovan, iar scorul final a fost 0-3.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mitică Dragomir crede că selecționerul Mircea Lucescu nu are nicio vină, totul plecând încă de la creșterea juniorilor: (n.r. – Ce schimbări ați face pentru meciul cu Cipru?) Mă feresc să spun ceva. Convingerea mea este că Lucescu se pricepe mai bine decât bine. Va regla totul. Să nu-l mai critice lumea pe Lucescu, el nu are nicio vină aici. Asta e valoarea fotbalului românesc, să fie clar.

N-ați văzut că nici la tineret nu am reușit să învingem pe cei de la Kosovo? Până nu fac 4 centre de excelență în această țară cu condiții, cu vitaminizare, cu medicamentație, cu hrană, cu mari fotbaliști pe post de profesori, care să-i învețe. Noi nu avem știința jocului. ”, a declarat Dumitru Dragomir la FANATIK SUPERLIGA.

Mitică Dragomir, verdict dur pentru naționala mare, dar și pentru cea de tineret: „Vraiște!”

În ziua în care România a fost învinsă de Canada, naționala de tineret a lui Costin Curelea a debutat cu o remiză în fața naționalei U21 din Kosovo în campania de calificare la EURO 2027. Mitică Dragomir este dezamăgit de prestația celor două reprezentative și a dat un verdict dur:

„Și la ăia mici, și la ăia mari, vraiște. Ăia aveau o viteză-n plus, de-aia ne-au bătut. La noi toți au fost cu viteza întâia și a doua. Avem doar câțiva cu viteza a treia și a patra. 

Eu spun că Mircea Lucescu știe ce are de făcut, dar nu are de unde să aleagă. În afară de câțiva…”, a spus Mitică Dragomir în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Mitica Dragomir S-A DEZLANTUIT IN DIRECT: “E VRAISTE! S-O CREDETI VOI CA TREBUIE 50 DE ANI”

