Mitică Dragomir, scut pentru Tavi Popescu în scandalul de la FCSB: “Are dreptate! Înseamnă că are personalitate”

Octavian Popescu a intrat în colimatorul lui Gigi Becali la FCSB. Dumitru Dragomir îi ține partea tânărului fotbalist. Ce a spus, de fapt, fostul șef LPF.
Mihai Dragomir
06.12.2025 | 16:00
Mitica Dragomir scut pentru Tavi Popescu in scandalul de la FCSB Are dreptate Inseamna ca are personalitate
Dumitru Dragomir îi ia apărarea lui Octavian Popescu în fața lui Gigi Becali. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
FCSB a cedat la Arad cu 0-3 în fața celor de la UTA în etapa a 2-a din cadrul grupelor Cupei României. Gigi Becali a făcut iureș, iar cel mai criticat a fost Octavian Popescu. Dumitru Dragomir i-a luat apărarea tânărului fotbalist.

Dumitru Dragomir îi ține partea lui Octavian Popescu în disputa cu Gigi Becali

Octavian Popescu este tot mai departe de forma pe care o arăta la primele sale apariții oficiale pentru FCSB. Tânărul jucător român are un sezon cu mult sub așteptări, iar atitudinea sa recentă i-a adus și mai multe critici.

Deși a fost criticat în repetate rânduri de Gigi Becali până acum, fotbalistul originar din Nucet, jud. Dâmbovița are și susținători. Dumitru Dragomir i-a luat apărarea și este de părere că Tavi dă dovadă de personalitate.

„Are dreptate Octavian Popescu. Are dreptate 100%. Înseamnă că are personalitate. S-au dus acolo să se facă de râs… au luat 3-0… Eu îl tratam de așa natură încât să îi placă fotbalul. Nu dat cu biciul, nu mai merge așa. Gata, s-a terminat. O să înțeleagă și Gigi cât de curând!”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

Gigi Becali l-a făcut praf pe Octavian Popescu după UTA – FCSB 3-0

Gigi Becali a fost puternic deranjat de atitudinea lui Octavian Popescu la meciul de Cupă cu UTA. Latifundiarul din Pipera l-a criticat grav pe tânărul jucător după rezultatul final.

„George Popescu s-a cerut afară, că nu mai poate. El a alergat prea mult săracul. Am întrebat și mi-au zis că a cerut să iasă că a obosit. El poate crede, în mintea lui, că eu îi dau drumul liber dacă joacă la mișto! George Popescu e plictisit”, spunea Gigi Becali după UTA – FCSB 3-0.

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
