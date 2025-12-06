Mitică Dragomir, scut pentru Tavi Popescu în scandalul de la FCSB: “Are dreptate! Înseamnă că are personalitate”

ADVERTISEMENT

FCSB a cedat la Arad cu 0-3 în fața celor de la UTA în etapa a 2-a din cadrul grupelor Cupei României. Gigi Becali a făcut iureș, iar cel mai criticat a fost Octavian Popescu. Dumitru Dragomir i-a luat apărarea tânărului fotbalist.

Dumitru Dragomir îi ține partea lui Octavian Popescu în disputa cu Gigi Becali

Octavian Popescu este tot mai departe de forma pe care o arăta la primele sale apariții oficiale pentru FCSB. Tânărul jucător român are un sezon cu mult sub așteptări, iar atitudinea sa recentă i-a adus și mai multe critici.

Deși fotbalistul originar din Nucet, jud. Dâmbovița are și susținători. Dumitru Dragomir i-a luat apărarea și este de părere că Tavi dă dovadă de personalitate.

„Are dreptate Octavian Popescu. Are dreptate 100%. Înseamnă că are personalitate. S-au dus acolo să se facă de râs… au luat 3-0… Eu îl tratam de așa natură încât să îi placă fotbalul. Nu dat cu biciul, nu mai merge așa. Gata, s-a terminat. O să înțeleagă și Gigi cât de curând!”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

Gigi Becali l-a făcut praf pe Octavian Popescu după UTA – FCSB 3-0

la meciul de Cupă cu UTA. Latifundiarul din Pipera l-a criticat grav pe tânărul jucător după rezultatul final.

„George Popescu s-a cerut afară, că nu mai poate. El a alergat prea mult săracul. Am întrebat și mi-au zis că a cerut să iasă că a obosit. El poate crede, în mintea lui, că eu îi dau drumul liber dacă joacă la mișto! George Popescu e plictisit”, spunea Gigi Becali după UTA – FCSB 3-0.