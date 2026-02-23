Sport

Mitică Dragomir se aștepta la victoria Rapidului în derby-ul cu Dinamo: “I-a ciocănit peste tot! Gâlcă a fost mai inteligent decât Kopic”. Reacție în scandalul de rasism: “Este făcută de un om inteligent”  

Mitică Dragomir nu a fost deloc surprins de victoria Rapidului în derby-ul cu Dinamo. Fostul șef al fotbalului intern afirmă că tehnicianul Costel Gâlcă a fost mai inspirat decât omologul său croat, Zeljko Kopic.
Adrian Baciu
23.02.2026 | 14:59
Mitică Dragomir se aștepta la victoria Rapidului cu Dinamo și l-a lăudat pe autorul clipului controversat. Sursa foto: colaj Fanatik
În ciuda unei forme modeste în ultimele runde din SuperLiga, Rapid s-a mobilizat și a învins pe Dinamo, scor 2-1, în derby-ul etapei a 28-a. Mitică Dragomir nu a fost surprins de acest rezultat și l-a lăudat pe Costel Gâlcă pentru lecția tactică pe care i-a predat-o omologului său de la alb-roșii, Zeljko Kopic.

De ce spune Mitică Dragomir că se aștepta ca Rapid să învingă pe Dinamo în derby. Laude pentru Gâlcă

În ediția de luni, 23 februarie a emisiunii ”Profețiile lui Mitică”, fostul șef al LPF a comentat și rezultatul din derby-ul bucureștean dintre Rapid și Dinamo, disputat sâmbătă pe Arena Națională și încheiat cu succesul echipei din Giulești. Dumitru Dragomir se aștepta la succesul alb-vișiniilor.

”Oracolul din Bălcești” este de părere că Rapid s-a impus în mod inteligent în acest meci. Dragomir a lăudat tactica pe care a pus-o la cale Costel Gâlcă, prin care i-a dat șah-mat rivalului croate de la Dinamo, Zeljko Kopic.

”(V-ați așteptat să bată Rapidul?) Da. În permanență, i-a tot ciocănit. Rapidul, ca valoare, s-a întrecut în rezultate. Chiar dacă Dinamo a jucat foarte bine, tactic i-a bătut Rapidul. (n.r. Gâlcă mai bun decât Kopic) La meciul ăsta a fost mai bun. Pentru că a jucat de așa natură… i-a lăsat pe ăștia să paseze în draci, au creat spații mari în apărare și au venit pe viteză peste ei, au băgat trei viteziști și i-a rupt.

Cu asta i-a bătut. N-au făcut presing în jumătatea lor de teren, au așteptat în jumătatea de teren a Rapidului. (n.r. Rapid i-a bătut pe Dinamo inteligent?) Da, Gâlcă mai inspirat la meciul ăsta decât Kopic”, a afirmat Mitică.

Reacția surprinzătoarea a lui Mitică Dragomir în scandalul de rasism: “Este făcută de un om inteligent”

Din discuția moderatorului Horia Ivanovici cu Mitică Dragomir nu putea lipsi subiectul legat de clipul controversat care a iscat un scandal uriaș între Rapid și Dinamo. Fostul oficial al fotbalului intern nu consideră o jignire imaginea prin care Dinamo a promovat derby-ul. În opinia lui Dragomir, un om inteligent a stat în spatele acelui clip.

Asta nu e o jignire. Nu e o jignire. Jignire este dacă strigi, dacă îi faci țigani, dacă îi înjuri, dacă îi blestemi de morți și de astea. Alea sunt greșeli. Dacă faci o chestie frumoasă, asta cu pana și cu câinele, e o chestie inteligentă, făcută de un om inteligent, nu de un tâmpit. (n.r. Adică înțeleg că ți-a plăcut?) Da bineînțeles. Nu îmi place de exemplu când strigă țiganii, țiganii și înjură ca la ușa cortului. Și toate tâmpeniile care se strigă pe stadion nu sunt. E o chestie care te pune să și gândești”, afirmă invitatul lui Horia Ivanovici.

Pe de altă parte, prin această promovare, Dinamo a căzut într-o capcană de ordin sportiv. Mai exact, ”câinii” și-au mobilizat adversarii din Capitală. ”(n.r. Nu a fost o greșeală a lui Dinamo, că i-a mobilizat pe Rapid prin acele imagini?) Ba da, psihologic așa e, ai dreptate. Oricum, Rapid i-a bătut tactic”, a mai punctat Mitică.

