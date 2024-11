Mitică Dragomir, sfat important pentru Gigi Becali: cum ar putea domina FCSB toată România! „Îl iei cu tot cu părinți! Pregătire, școală și o limbă străină”

Dumitru Dragomir îl învață pe Gigi Becali cum să facă performanță. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal are cheia succesului prin care FCSB poate domina toată România.

Dumitru Dragomir știe ce îi lipsește lui Gigi Becali. Cum poate domina FCSB toată România

FCSB se află într-o perioadă excelentă. Campioana en-titre a revenit în lupta pentru primele locuri după . În plus, roș-albaștrii rup norii și în Europa, acolo unde au pierdut doar două meciuri în acest sezon și unde sunt

După patru meciuri disputate pe tabloul principal al UEFA Europa League, FCSB ocuă locul 8, cu nouă puncte. Cu toate acestea, Dumitru Dragomir e convins că echipa lui Gigi Becali poate mai mult și îl sfătuiește pe patron să acorde mai multe atenție centrului de copii și juniori.

„Știi ce nu are FCSB? Nu are selecție. Eu dacă sunt manager la clubul FCSB, la centrul de copii și juniori, că trebuie să aibă pe cineva care e șef. Vasi a făcut lucruri foarte bune. Eu am o impresie foarte bună despre el, extraordinară.

Fii atent ce ar trebui să facă. Din două în două săptămâni să facă selecție în toată țara. O dată pe lună dacă face e excelent. Selecție de exemplu la 10 ani. Dacă îl vezi că are 1,65 m – 1,70 m la 10 ani, dacă vezi că are capacitate de efort, dacă vezi că are talent, că dacă nu are talent poți să îl forțezi… Muncești, dar dacă ai talent nu poți.

Îl aduci cu părinți cu toți cum fac marile cluburi ale lumii. Riști patru ani. La 14 ani vezi că nu sare, îl lași în pace, dar la 10-11 ani… Nu la 14 ani. La 14 ani să îl încerci pentru echipa I. Dar pentru asta trebuie să aibă specialiști. Să se înconjoare de specialiști care să umble.

Afli că e unul la Hunedoara, un copil de 12 ani. Maxim 12 ani. După 12 ani, dacă nu e peste cei de 14 ani, nu îl iei. Și vezi părinții. Îl duci să vezi dacă e sănătos și te pui cu medicamente pe el, cu pregătire, școală obligatoriu. Îl înveți o limbă străină”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”, show care este live pe , luni, de la ora 13:30.

FCSB ar putea primi o sumă importantă de bani

FCSB este una dintre echipele din SuperLiga care s-a înscirs în cursa pentru banii pe care îi pune la bătaie Federația Română de Fotbal. Formația lui Elias Charalambous este una dintre cele 5

„Se menține în cursă și pentru milionul oferit de federație. A folosit jucători români, ca de altfel și U Cluj pentru că și ea e una dintre cele 5 echipe care aleargă după acest bonus financiar. Ca drept dovadă că golurile de aseară au fost marcate de fotbaliști eligibili pentru naționalele României. Bîrligea e convocat la naționala mare, iar Blănuță este un jucător de lot la naționala U21.

U Cluj, Petrolul, Farul și Hermannstadt. Primele 3 împart banii care provin de la celelalte care n-au îndeplinit regual 5+6. (n.r. – Cât împart primele 3?) O să meargă undeva spre 2,5 milioane de euro. Sunt 5 echipe rămase în cursă din 16 echipe. Trebuie să ai 5 români în permanență pe teren”, a declarat Andrei Vochin, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

