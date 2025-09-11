Mitică Dragomir și Horia Ivanovici au ales, fiecare, cel mai bun prim 11 al naționalei României în acest moment. Cinci titulari bătuți în cuie!

Astfel, ei au încercat să întocmească fiecare un prim 11 ideal la cum arată lucrurile în acest moment. S-au pus de acord asupra faptului că Ștefan Târnovanu, Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Vladimir Screciu și Denis Drăguș ar trebui să fie titulari de acum înainte, măcar pe termen scurt.

Cum văd Mitică Dragomir și Horia Ivanovici primul 11 ideal al naționalei României în acest moment

De asemenea, în cele din urmă moderatorul emisiunii i-a dat dreptate fostului președinte al LPF și cu privire la

Nu în ultimul rând, Dragomir a enumerat jucătorii care în viziunea lui sunt indispensabili pentru naționala pregătită de Mircea Lucescu în acest moment. Este vorba despre Târnovanu, Rațiu, Baiaram, Drăguș și Drăgușin,

Cum ar arăta apărarea și cine este portarul considerat drept titular incontestabil

Horia Ivanovici: Portar eu aș merge pe Târnovanu.

Mitică Dragomir: Și eu la fel, sută la sută!

Horia Ivanovici: Fundaș dreapta rămâne Rațiu, că nu poți să-l scoți pe Rațiu din echipă.

Mitică Dragomir: Da.

Horia Ivanovici: Cei doi fundași centrali. Cine ar fi?

Mitică Dragomir: Obligatoriu Popescu ăsta de la Steaua (n.r. FCSB). Indiferent cu cine joacă, unul dintre ei Popescu. Știe să paseze, mă, oameni buni. Ce nu înțelegem acest lucru, mă. Pleacă în atac, ar fi indispensabil echipei naționale. Și celălalt fundaș central poate să fie oricare dintre ei.

Horia Ivanovici: Dar pe cine ai pune? Radu Drăgușin, dacă își revine, nu?

Mitică Dragomir: Cu Drăgușin, da.

Horia Ivanovici: Stânga? Borza sau Bancu?

Mitică Dragomir: Ăla de la U Cluj. Chipciu

Horia Ivanovici: La mijloc, cei doi închizători. La Marini acolo, cu cine ai juca?

Mitică Dragomir: O să râzi, dar nu aș juca cu niciunul.

Horia Ivanovici: Păi da, nu s-a văzut aseară? Cum o să râd? Eu joc cu Screciu

Mitică Dragomir: Screciu și ăsta de la Steaua (n.r. FCSB), căpitanul echipei, cu Olaru.

Horia Ivanovici: Eu aș juca cu Screciu și cu unul dintre Marini. În spatele vârfului eu aș juca tot cu Stanciu, eu nu l-aș scoate pe Stanciu.

Mitică Dragomir: Eu aș juca cu Baiaram

Horia Ivanovici: Cu cine ai juca în dreapta?

Mitică Dragomir: Ăsta de la Rapid, Dobre.

Horia Ivanovici: În stânga?

Mitică Dragomir: Cu Tănase sau cu Mitriță

Horia Ivanovici: Și atacant? Drăguș, nu?

Mitică Dragomir: Drăguș

Care ar fi jucătorii indispensabili pentru Mircea Lucescu

Horia Ivanovici: În dreapta eu joc cu Drăguș, Bîrligea atacant și în stânga aș juca cu Mitriță. Arată mai bine echipa ta decât a mea, sincer. Eu nu l-aș avea pe Baiaram, aici e o virgulă, că mie îmi place Baiaram. Dar mă rog, ar fi prima schimbare la mine Baiaram, hai să zicem.

Mitică Dragomir: Pe Baiaram eu nici nu l-aș scoate din echipă.

Horia Ivanovici: Asta e problema, că eu nu l-am băgat, dar îți dau dreptate, că și mie îmi place Baiaram. Adică aș începe și eu cu el titular, i-aș găsi loc lui Baiaram. Deci pe Baiaram l-ai titulariza cu Austria fără probleme, nu?

Mitică Dragomir: Doi jucători titulari de drept. Nu, trei. Târnovanu, Rațiu și Baiaram.

Horia Ivanovici: Și mai e al patrulea Drăguș.

Mitică Dragomir: Și Drăguș, și Drăgușin.

Horia Ivanovici: Deci ar fi jumătate de echipă

Mitică Dragomir: Deci cinci titulari.

Horia Ivanovici: Drăguș cum ți s-a părut aseară?

Mitică Dragomir: Este singurul care are viteza a patra, el și Rațiu, restul, nu avem niciun jucător cu viteza a patra. Ar mai fi Olaru și cu ăsta de la Rapid, cu Dobre. Ar mai fi ăsta, Bîrligea, dar nu a jucat. Da, prima schimbare la mine. Și eu l-aș ține și pe Louis Munteanu aproape, vă spun cinstit.

Echipa ideală a lui Mitică Dragomir: Târnovanu – Rațiu, Drăgușin, Popescu, Chipciu – Screciu, Olaru- Dobre, Baiaram, Tănase – Drăguș

Echipa ideală a lui Horia Ivanovici: Târnovanu – Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Borza – Screciu, M. Marin – Drăguș, Stanciu, Mitriță (Baiaram) – Bîrligea