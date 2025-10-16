Sport

Mitică Dragomir și Ioan Becali s-au amenințat în direct și s-au întâlnit să se bată! “A scos pistolul?”. Adevărul despre episodul istoric

Giovanni Becali a lămurit scandalul dintre el și Mitică Dragomir. Fostul președinte de la LPF a povesit episodul și a dezvăluit că au fost și pistoale scoase.
16.10.2025
Urmărire ca în filme între Giovanni Becali și Mitică Dragomir, prin București

Poveștile oamenilor influenți din fotbalul românesc fac și în ziua de azi deliciul publicului, iar după ce Dumitru Dragomir a spus versiunea sa, a scandalului cu Giovanni Becali, acum a venit rândul fostului impresar să facă lumină.

Scandalul dintre Giovanni Becali și Dumitru Dragomir. Urmărire prin traficul din București

Conflictele au fost la ordinea zilei în fotbalul din România, iar Giovanni Becali, cât și Mitică Dragomir, erau des implicați în astfel de episoade. Acum, fostul agent de jucător a dezvăluit cum l-a urmărit pe „Corleone” prin traficul din București pentru a regla lucrurile cu pumnul, asta după ce amândoi au fost la o emisiune TV, în direct, unde s-au jignit. Totul s-a încheiat însă când Dragomir a ajuns la locuința sa, acolo unde avea pază.

„Mitică Dragomir a fost mare, poate cel mai mare până în revoluție. Da, da, e adevărat că ne-am urmărit, ca în filme. Am fost la antenă, cu Marius Tucă, eu într-un studio, el în alt studio, și ne bălăcăream. Când ies afară i-am spus ‘hai, mă, că vin după tine, oprește undeva’. Să ne batem, da. Și dăi, dăi, după el, și mă duce la el, în Dorobanți. Nu a oprit mașina și eu îl urmăream. A oprit la el, acolo, și avea un portar acolo, și îi spune ‘uite-l, mă, pe ăsta, vine să ne bată pe amândoi’. Am luat mașina și am plecat. E, pe naiba, am scos pistoale.

Nu am vorbit un an sau doi eu cu Mitică. A fost ales președinte, că de aici era problema. Facem noi o afacere, dar eu nu vorbeam cu el, chit că el a participat. Eu nu vorbeam eu cu el, în schimb, cu băiatul lui, cu Bogdan, mă pupam la fiecare meci când ne vedeam. Seamăna cu mama lui, că dacă era ca el, mă scuipa și el de 20 ori. I-am spus lui Bogdan să-l ia pe Mitică, pentru că am să-i dau ceva, promis de acum câteva luni. A venit în mașină, i-am dat cașcavalul, i-am făcut semne, pe mutește, și iar nu am vorbit 6 luni”, a spus Giovanni Becali la GIOVANNI SHOW.

Giovanni Becali și scandalul cu pistoale în care a fost implicat și Dumitru Dragomir. Cum s-a terminat totul

După ce varianta lui Dragomir a fost una în care erau pistoale implicate, Giovanni Becali spune că nu acela a fost momentul în care a fost nevoie de o intervenție specială. Un conflict, în centrul Bucureștiului, în care cei doi au fost aliați, l-a făcut pe fostul șef de la LPF să scoată arma.

„Cu pistoale a fost altă poveste, cu unii, la casino, pe Calea Victoriei, unii mari, care voiau să ne bată. Când a scos Mitică Dragomir pistolul s-au înghesuit în mașină. L-am luat eu pe ăla din față, dăi, dăi, acum dacă era bun pistolul doar el știe. S-au înghesuit în jumătate de mașină”, a mai povestit Giovanni Becali.

