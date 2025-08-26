Mitică Dragomir, şocat de atacul lui Cristian Rizea la Gigi Becali: “Ce face el e incitare la crimă! N-o să-l ierte clanul Becali toată viaţa!”

a lansat nenumărate acuzații la adresa lui Gigi Becali și nu numai! Printre declarațiile lui se numără faptul că omul de afaceri și-ar fi înșelat soția timp de 20 de ani cu Tania Budi, vedetă TV. Mitică Dragomir este șocat de „circul” făcut de omul despre care spune că se învârtea în jurul anturajului său înainte de a fi condamnat.

ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir, șocat de acuzațiile lui Cristian Rizea: „E incitare la crimă!”

Cristian Rizea a lansat acuzații dure la adresa lui Gigi Becali, printre care Fostul deputat a făcut un circ plin de jigniri în timpul unor emisiuni difuzate de România TV, iar Mitică Dragomir a explicat, în direct la „Profețiile lui DON Mitică”, șocul prin care a trecut auzind toate aceste acuzații:

„Nu pot să-l înțeleg… când era mai tânăr, stătea pe lângă noi. Am fost și la botezul copilului lui, iar acum atacă pe toată lumea. Gigi nu i-a făcut niciun rău. Ori o fi înghesuit cu banii, ori o avea ceva… de ce o fi cășunat, nu numai pe Gigi, pe multă lume… nu înțeleg. Oameni care nu i-au făcut niciun rău.

ADVERTISEMENT

El era pe lângă anturajul nostru. Nu putea fi în anturajul nostru. Nu avea nici vârsta noastră, nu era în grupul în care mă învârteam eu, dar era pe lângă. În momentul în care te legi de copiii unui om, din America până în Albania, alunecă pe o brișcă. Dacă era băiat, mai ziceai… dar în momentul în care te legi de fete și nu ai nicio dovadă și ceri să te duci în biserică cu Gigi… Cine ești tu să ceri toate astea!?

Eu nu sunt supărat pe el. O fi forma lui de a supraviețui. Poate vrea să se facă cunoscut. Ceea ce face el e incitare la crimă! Să te legi de fetele unui om care a făcut numai bine… problema e că se leagă de N oameni. Învrăjbește, jignește, iar asta e un lucru foarte rău”, a spus Mitică Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”.

ADVERTISEMENT

Ce spune Mitică Dragomir despre presupusa relație a lui Gigi Becali cu Tania Budi: „Bărbatul e vânător!”

Mitică Dragomir nu crede în acuzele aduse de Cristian Rizea lui Gigi Becali despre presupusa relație cu Tania Budi, însă, chiar dacă s-ar fi întâmplat, fostul președinte LPF nu vede în acest lucru o problemă majoră:

ADVERTISEMENT

„Văd că mă tutuiește, îmi zice «Mitică». E «Mitică» cu mine, mai nou. Am 30 de ani peste el, respectul la el nu mai există. El nu era băiat prost, îl cunosc bine, dar pușcăria l-o fi schimbat. L-am văzut făcând greșeli pe care nu le făcea înainte.

Și dacă a fost cu Tania Budi, ce treabă are el? Bărbatul e vânător! Ah, dacă o bătea sau o umilea, atunci da! Dar de-aia ești bărbat, să cauți o doamnă, să vezi dacă-ți place de cineva. Sunt puțini oameni în țara asta familiști ca Gigi Becali, iar un bărbat care nu greșește e impotent, despre ce vorbim. Toți din familia Becali fac orice pentru ai lor. Ăsta nu va fi iertat de tot neamul de machedoni”, a mai spus Dumitru Dragomir

ADVERTISEMENT

Concluzia trasă de Dumitru Dragomir: „Niciodată nu te legi de familia unui om”

Mitică Dragomir a povestit de mai multe disensiuni și certuri pe care le-a avut cu familia Becali, atât cu Gigi, cât și cu Giovanni, însă întotdeauna a fost vorba de respect și nu s-a ajuns niciodată la jigniri la adresa familiei:

„Te aștepți de la un enoriaș pe care l-a ajutat Gigi Becali să se întâlnească cu el pe undeva și să-i facă ceva. Doamne, ferește! Cine să-l fi pus, că el nu are ceva doar cu Gigi, ci cu zeci de oameni. Ce rău să-i fac eu lui Rizea? Sau ce rău să-i fi făcut Gigi Becali? Îi face pe toți în toate felurile. Bate câmpii, îi învrăjbește, dar greșeala lui a fost atunci când s-a legat de copii și de fete. Nu te mai iartă nimeni din neam și unde te prinde, ți-o trage.

Niciodată să nu te legi de familia unui om. Eu cu Gigi și cu Giovanni ne-am înjurat în toate felurile, iar a treia zi eram la masă împreună sau la o tablă, dar niciodată nu ne-am legat de familii. Niciun machedon din această țară nu-l va ierta!”, a conchis fostul președinte LPF, în exclusivitate la „Profețiile lui DON Mitică”.