Mitică Dragomir, şocat de eroarea de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo: “Au stricat campionatul!” Cere o suspendare record

Dumitru Dragomir nu are milă față de arbitrajul de la U Craiova - Dinamo 2-1. Măsuri drastice cerute de fostul șef LPF după greșeala care a scandalizat din nou fotbalul românesc.
Mihai Dragomir
04.05.2026 | 14:30
Universitatea Craiova a câștigat cu 2-1 derby-ul cu Dinamo din etapa a 7-a din play-off-ul SuperLigii, însă oaspeții au reclamat vehement un offside la faza de construcție a reușitei care a decis meciul. Dumitru Dragomir a urmărit partida și a dat un verdict dur în cazul brigăzii de arbitri. Vezi ce sancțiune cere acum fostul șef LPF după scandalul iscat.

Dumitru Dragomir cere suspendarea brigăzii de arbitri de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1

A fost prăpăd după meciul U Craiova – Dinamo 2-1. „Câinii” au contestat din plin golul decisiv marcat de Steven Nsimba în minutele de prelungire, semnalând un offside în faza de construcție care a trecut neobservat chiar și de VAR. Nervii au atins cote maxime în tabăra bucureștenilor, simțind că rezultatul partidei a fost viciat. Dumitru Dragomir a urmărit meciul dintre cele două și a mărturisit că a văzut din prima clipă poziția în afara jocului a atacantului oltenilor. Fostul șef LPF cere acum o suspendare de cel puțin o jumătate de an pentru brigada care a oficiat partida de pe „Oblemenco”. „Universitatea Craiova nu are nicio vină în ceea ce s-a întâmpla, să ne înțelegem. Dar nerușinarea arbitrilor… Toți au văzut offside-ul. Toți, absolut toți arbitri trebuie suspendați cel puțin o jumătate de an. Au stricat campionatul. Nu vă supărați. Dar încă o dată spun, nu Craiova e vinovată de ceva. Că văd că pe rețelele de socializare încep să se inflameze în alte părți. Nu.

Dar acest arbitru, ca să nu consulte, să zică să se mai uite ăia o dată… Ăștia sunt nebuni toți? Și mai dai și cartonașe, și te repezi în ei, parcă voia să-i ia la bătaie pe Kopic și pe Petre. Ăia au acum televizorul, îl pun în față și se uită și au specialiști și spun, hopa, aici e greșeală. Păi el să nu știe lucrul ăsta? N-ai văzut, de la Chivu până la ultimul antrenor de la noi, toți au televizorul cu ei. Și specialistul care se uită și face reluările, le vede acolo pe bancă. E nerușinare ce s-a întâmplat. Au fost prea mulți care au văzut tâmpenia și n-au scos-o la suprafață. Nu doar tușierul a fost vinovat. Chiar nu știu ce s-a putut întâmpla. Să fie atâția în VAR, 3-4 acolo în cameră, și alți 3-4 pe teren și numai ei să nu vadă… Eu am văzut faza din prima, că era offside. Craiova nu are nicio vină!”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

Ce a spus Dumitru Dragomir după intervenția lui Andrei Nicolescu despre arbitraj. „Păi Gigi 10 ani vorbea despre asta!”

Deși Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a atacat ulterior CCA, Dumitru Dragomir a ținut să îl aprecieze pe oficialul „câinilor” pentru decența de care a dat dovadă, spre deosebire de Gigi Becali, care dacă ar fi trecut prin același scenariu ar fi fost mult mai vulcanic și pe o perioadă lungă de timp. „Bă, dar mi-a, mi-a plăcut eleganța avocatului ăsta de la Dinamo, Nicolescu. L-am auzit aseară, atâta bun simț…

Îți dai seama, oricine lua foc. Păi, dacă îi făceai asta lui Gigi Becali și pierdea campionatul Gigi Becali… 10 ani de acum înainte, orice emisiune la televizor, Gigi cu asta începea. Pentru că nu se poate, bă, așa ceva…”, a mai spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
