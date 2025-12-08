Mitică Dragomir, şocat la înmormântarea unui important om de afaceri: “Era singur în criptă, cu uşile trase!”

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a trăit multe în viața lui, însă puține lucruri au reușit să îl lase fără cuvinte. Ce i s-a întâmplat fostului șef LPF în momentul în care a participat la înmormântarea unui om de afaceri important.

Dumitru Dragomir, șocat la înmormântare

Dumitru Dragomir nu se simte prea bine după ce a participat la înmormântarea unuia dintre apropiații săi. Fostul șef LPF a fost șocat în momentul în care a ajuns la fața locului și a văzut lipsa vizibilă de oameni.

Prezent în cadrul , „Corleone” a mărturisit că nu i-a fost dat niciodată în viața lui să asiste la o înmormântare unde nu s-a prezentat nimeni.

„Sunt foarte trist. Băi, m-am dus la cimitir să duc o coroană de flori unui om care a trecut și prin sport, a fost director la Național, Biță Manu (n.r. – Gheorghe Manu). Dumnezeu să-l odihnească, a murit și m-am dus să-i duc o coroană de flori. M-a impresionat… cu o oră înainte de înmormântare nu era nici o persoană. A alergat fata lui săraca să-i rezolve toate problemele.

N-am mai văzut așa ceva. Lumea să schimbă rău. Pe onoarea mea. Biță Manu ăsta, atâta lumea a ajutat în decursul vieții. Băi, câți prieteni de-ai mei au avut. Băi, nu era nimeni, fratele meu. Eu m-am dus și am dus o coroană pentru că îi port un respect deosebit. A fost un om mare. Dumnezeu să-l odihnească! Mi-a fost rău, m-am dus la hotel, am stat pe un fotoliu, nu-mi venea să cred”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

Cine a fost omul de afaceri la înmormântarea căruia a participat Dumitru Dragomir

Ulterior, Dumitru Dragomir a povestit cine a fost Gheorghe Manu, recent. Fostul șef LPF a spus cât de important era afaceristul și cât de mult l-a dezamăgit faptul că, în ciuda ajutorului oferit în viață, nimeni nu a venit să îl conducă pe ultimul drum.

„A fost directorul hotelului Național. Un om cu relații până sus la Ceaușescu. Om mare! Și fotbaliști câți a ajutat, la câți a dat să mănânce și să bea pe gratis. Nu era nici măcar unul la înmormântare. Era singur în criptă, cu uşile trase. M-am dus să văd dacă era el în coșciug. Singur băi frate!”, a mai spus Dragomir.

Concluzia lui Dumitru Dragomir despre vremurile în care trăim

Spre final, Dumitru Dragomir a vorbit despre situația societății din prezent. Acesta este de părere că educația, care „începe să dispară”, joacă un rol esențial în relațiile dintre oameni.

„Lumea îți pupă picioarele când au nevoie de tine, după ce nu mai au… Educația începe să dispară. Pentru că nu se mai face educație. Nu am văzut de când sunt eu pe pământ să nu fie nimeni la înmormântare. Avea relații mari. N-a plătit unul la el, și acum n-a venit nimeni. Măcar unul singur…”, a mai spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.