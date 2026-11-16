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Mitică Dragomir, soluţie clară în scandalul dintre Nicuşor Dan și presă: „A avut perfectă dreptate”

Daniel Spătaru
16.11.2026 | 19:03
Mitica Dragomir solutie clara in scandalul dintre Nicusor Dan si presa A avut perfecta dreptate
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir îi dă dreptate lui Nicuşor Dan în scandalul cu Ovidiu Vanghele, dar îi face şi o recomandare Foto: Fanatik
Mitică Dragomir consideră că Nicuşor Dan a avut dreptate în disputa cu ziaristul Ovidiu Vanghele, dar îl îndeamnă pe preşedinte să închidă conflictul dacă jurnalistul își cere scuze.
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Prima conferinţă de presă susţinută de Nicuşor Dan în ultimele şapte luni s-a încheiat cu un scandal între şeful statului şi ziaristul Ovidiu Vanghele, căruia i-a fost interzis accesul la Cotroceni, din cauza jignirilor pe care i le-a adus preşedintelui. Subiectul a fost comentat şi la „Profeţiile lui Mitică”, unde Dumitru Dragomir a vorbit despre unde începe şi se termină libertatea presei.

„Dacă băiatul și-a cerut scuze, să-l repună în drepturi”

Mitică Dragomir îi dă dreptate lui Nicuşor Dan în disputa cu Ovidiu Vanghele şi consideră că şeful statului a procedat corect. „Preşedintele a avut perfectă dreptate. Chiar dacă eu sunt pentru libertatea presei”, a comentat fostul preşedinte al LPF.

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Pe de altă parte, Dragomir îi recomandă şefului statului să îngroape securea războiului dacă ziaristul îşi cere scuze şi îşi recunoaşte vina. „Am auzit că ziaristul ăsta e un tip deștept. Mă mir cum a clacat, că el a greșit. Eu i-aș recomanda însă domnului președinte, dacă și-a cerut scuze băiatul, să-l repună în drepturi. Înseamnă că omul a văzut că a greșit.

Dacă ține supărare pe el înseamnă că ne întoarcem la micime. Pentru că presa trebuie să fie liberă. Nu să înjuri. Cine jigneşte şi înjură, închizi. Nu băgat la puşcărie”, a mai afirmat Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

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Dumitru Dragomir: „Critica este critică, jignirea este jignire”

„În momentul în care şi-a cerut omul scuze, trebuie să-l repui în drepturi. Aaa, dacă mai greşeşte încă o dată, atunci îl razi!”, şi-a întărit Dragomir spusele.

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Fostul politician şi om de fotbal a subliniat că trebuie să facă o distincţie clară între critica adusă cuiva, care poate fi constructivă, şi jigniri. „În primul rând este respectul faţă de instituţia ţării ăsteia. În al doilea rând, cine îţi dă dreptul să mă înjuri pe mine? Critica este critică, jignirea este jignire”, a mai atras atenţia fostul şef al LPF.

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Mitică Dragomir, soluţie clară în scandalul dintre Nicuşor Dan și presă: "A avut perfectă dreptate"

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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