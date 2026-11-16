Mitică Dragomir, soluţie clară în scandalul dintre Nicuşor Dan și presă: „A avut perfectă dreptate”

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Prima conferinţă de presă susţinută de Nicuşor Dan în ultimele şapte luni s-a încheiat cu un scandal între şeful statului şi ziaristul Ovidiu Vanghele, căruia i-a fost interzis accesul la Cotroceni, din cauza jignirilor pe care i le-a adus preşedintelui. Subiectul a fost comentat şi la „Profeţiile lui Mitică”, unde Dumitru Dragomir a vorbit despre unde începe şi se termină libertatea presei.

„Dacă băiatul și-a cerut scuze, să-l repună în drepturi”

Mitică Dragomir îi dă dreptate lui Nicuşor Dan în disputa cu Ovidiu Vanghele şi consideră că şeful statului a procedat corect. „Preşedintele a avut perfectă dreptate. Chiar dacă eu sunt pentru libertatea presei”, a comentat fostul preşedinte al LPF.

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Pe de altă parte, să îngroape securea războiului dacă ziaristul îşi cere scuze şi îşi recunoaşte vina. „Am auzit că ziaristul ăsta e un tip deștept. Mă mir cum a clacat, că el a greșit. Eu i-aș recomanda însă domnului președinte, dacă și-a cerut scuze băiatul, să-l repună în drepturi. Înseamnă că omul a văzut că a greșit.

Dacă ține supărare pe el înseamnă că ne întoarcem la micime. Pentru că presa trebuie să fie liberă. Nu să înjuri. Cine jigneşte şi înjură, închizi. Nu băgat la puşcărie”, a mai afirmat Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

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Dumitru Dragomir: „Critica este critică, jignirea este jignire”

„În momentul în care şi-a cerut omul scuze, trebuie să-l repui în drepturi. Aaa, dacă mai greşeşte încă o dată, atunci îl razi!”, şi-a întărit Dragomir spusele.

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a subliniat că trebuie să facă o distincţie clară între critica adusă cuiva, care poate fi constructivă, şi jigniri. „În primul rând este respectul faţă de instituţia ţării ăsteia. În al doilea rând, cine îţi dă dreptul să mă înjuri pe mine? Critica este critică, jignirea este jignire”, a mai atras atenţia fostul şef al LPF.

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