Trece moţiunea de cenzură PSD – AUR? Ce se întâmplă dacă pică Guvernul Bolojan. Profeţia lui Mitică Dragomir

Mitică Dragomir face o nouă profeție după ce a fost anunțată moțiunea de cenzură comună PSD-AUR, o adevărată bombă detonată luni, 27 aprilie, dimineață: ce îl așteaptă pe Ilie Bolojan și ce știa fostul șef al LPF despre mutările de pe scena politică? În exclusivitate, în cadrul emisiunii „Profețiile lui Mitică”, Dragomir a declarat că premierul va pleca 100% de la Palatul Victoria. Următoarea întrebare de pe buzele tuturor este: cine vine în locul lui Bolojan?

Profeția momentului făcută de Mitică Dragomir: Bolojan nu va mai fi premier. Ce strategii se fac în culise și ce spune despre cum acționează Nicușor Dan

Mitică Dragomir susține că știa de moțiunea de cenzură comună înainte ca ea să fie anunțată. Afaceristul, conectat la informații sensibile din culisele politicii românești, nu doar ale fotbalului, a mai punctat faptul că președintele Nicușor Dan s-a arătat total neutru de fiecare dată când a fost rugat, de multe ori în mod insistent, să spună ceva de bine sau de rău de Ilie Bolojan pentru ca lumea să știe exact cum se poziționează (asta după ce s-au făcut speculații potrivit cărora N. Dan are o relație mai apropiată cu PSD decât cu restul partidelor pro-europene).

„Ştiam de moţiunea de cenzură comună. Va trece categoric şi oricum cade guvernul Bolojan. L-au întrebat pe Nicuşor Dan şi n-a zis nimic dacă e mulţumit sau nu de cum funcţionează guvernul Bolojan. A intrat în derizoriu partidul poporului (n.r. AUR). Ajunsese la 40% şi erau luaţi la mişto. Toate celelalte patru partide care nu ajungeau la 40% conduceau ţara.

Stai, mă, aşa, înseamnă că votul nu mai contează? Oamenii care merg la vot nu mai contează? Au ajuns singuri la 40% şi ceilalţi au 11%, 8% şi conduc ţara? Ce cetăţeni conduceţi dacă nu v-au votat? Nu cred că Nicuşor Dan e împotriva lui Bolojan. E drept Nicuşor Dan nu încalcă constituţia. Aaa, că face greşeli, dă din mâini, face aşa (n.r. îl imită pe preşedinte). Asta nu e încălcare de constituție”, analizează și dezvăluie Mitică Dragomir, în exclusivitate.

Dragomir: „S-a terminat cu Bolojan, dar mi-e teamă că până atunci vinde din averea statului”

Nea Mitică spune că Ilie Bolojan ”i-a tras-o” lui Nicușor Dan atunci când s-a văzut pe scaunul de premier, făcând referire la cel puțin una din măsurile pe care le-a luat, creșterea TVA, care nu a fost tocmai pe placul președintelui. Mitică Dragomir spune că Bolojan va pleca de la Palatul Victoria, dar crede că încă are suficient timp pentru a pune în practică mult discutatele listări la bursă ale unor companii strategice românești. Nea Mitică spune nici mai mult, nici mai puțin, că ar trebui să intervină DNA dacă „se vinde din averea statului”.

„I-a tras-o Bolojan când a venit. Prima dată i-a tras-o lui Nicuşor Dan. Ciucu este un primar bun. Cred că el se pregăteşte şi pentru prezidenţiale. Guvernul oricum cade. Nu cade acum, cade peste două săptămâni. S-a terminat cu Bolojan, dar mi-e teamă că până atunci vinde din averea statului. În loc să vândă la licitaţie, transparent, activele de pe piaţă… Altfel, trebuie să intre DNA-ul pe fir. Dacă se vând preferenţial, atunci trebuie să intervină DNA-ul. Ne vindem pământul. Păi pământul nu se vinde”, a adăugat Mitică Dragomir, la „Profețiile lui Mitică”.

Face PSD guvern cu AUR?

Care e următorul pas după ce Bolojan pică, ? Mitică Dragomir mai face o profeție: AUR și PSD nu vor guverna împreună, căci oamenii din partidul lui George Simion urmăresc să capitalizeze cât mai mult din greșelile făcute de partidele tradiționale, așa că se păstrează pentru ca, la un moment dat, în viziunea lor, să poată guverna fără ajutor, sperând că vor sări de 50% la următoarele alegeri. Nea Mitică a spus și pe cine vede în locul lui Bolojan. Pont: e vorba despre un ministru cu greutate al liberalilor.

„Nu se va forma Guvern PSD – AUR. Dacă AUR mai stă în opoziţie un an, ia 55% şi ei conduc singuri ţara. E greu să treacă de 50%, dar fac de aşa natură încât Simion să fie erou naţional. Nu cred că va fi Guvern cu AUR. Cred că cel mai bun în locul lui Bolojan e ăsta de la Interne, Predoiu. Aş merge cu Predoiu. Are experienţă, nu e răzbunător, nu e rău. Pentru Bolojan, dacă sfârşitul nu e acum, va fi peste câteva luni, politic vorbind. Şi toţi din jurul lui dispar. Cred că va fi aripa Predoiu-Ciucu în vârf. În mod normal unul dintre ăştia doi iau şefia partidului. Logic ar fi să fie Ciucu. Primarul Capitalei e al doilea vot după preşedinte”, a adăugat Dragomir.

Guvernare fără USR după plecarea lui Bolojan, scenariul pe care îl vehiculează Dragomir

Mitică Dragomir mai precizează că după ce Bolojan nu va mai fi premier, bătălia din interiorul PNL ar trebui să fie câștigată de . Totodată, Dragomir mai spune că are convingerea că USR nu va mai face parte din noul guvern, iar dacă partidul ar fi păstrat ar trebui să nu ia mai mult de două ministere, doar că aici apare o altă controversă: „Diplomatic ar trebui să îi ţii, să le dai două ministere. Nu le mai dai patru ministere. Dacă stai bine şi te gândeşti, nu mai ştii ce e minister mic. Ministerul Mediului este atât de puternic în acest moment, nu poţi să faci nimic fără el”.

În final, Mitică Dragomir a spus că AUR nici măcar nu vrea să intre la guvernare, așa că probabil vom avea tot un tandem PSD-PNL pe viitor, cu sprijinul celor de la UDMR. „Sunt foarte serioşi ungurii. Vorbeşti ceva cu ei, se ţin de cuvânt. Nu e nevoie de un nou partid în România. Am auzit că unii încearcă să mai facă un partid. Crin Antonescu va intra cu ăştia tineri, la PNL. E păcat, să îl ai pe Crin şi ăia să îi aibă pe Năstase, să nu îl foloseşti.

Îi dau un sfat lui Ciucu, să nu mai critice pe nimeni. Adică, îl ataci pe preşedinte doar dacă a încălcat Constituţia. Altfel nu ai de ce. Eu asta îl sfătuiesc. Oamenii politici se atacă între ei. Vadim mergea cu ei de gât în Parlament şi apoi îi făcea varză”, a concluzionat ”Oracolul din Bălcești” la „Profețiile lui Mitică”.