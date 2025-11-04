News

Mitică Dragomir știe care a fost cea mai mare greșeală a premierului Ilie Bolojan: „Carne de tun, o pată neagră”

Mitică Dragomir l-a criticat dur pe premierul Ilie Bolojan, punctând marile greşeli pe care le-a făcut acesta de când s-a instalat la Palatul Victoria.
Daniel Spătaru
04.11.2025 | 14:02
Mitica Dragomir stie care a fost cea mai mare greseala a premierului Ilie Bolojan Carne de tun o pata neagra
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir consideră că Ilie Bolojan va rămâne ca o pată neagră în istoria politică a României Foto: colaj Fanatik
Impactul social al măsurilor de austeritate luate de guvernul Bolojan a fost comentat la „Profeţiile lui Mitică”, unde Dumitru Dragomir l-a criticat dur pe premier pentru standardele duble cu care a acţionat de când a devenit şef al guvernului.

Dragomir: „Bolojan e tare ca fularul. A fost tare până a devenit premier”

Dumitru Dragomir consideră că există o mare diferenţă între omul politic Ilie Bolojan de dinainte de a fi numit şeful guvernului şi persoana care ocupă acum fotoliul de premier la Palatul Victoria. „Bolojan e tare ca fularul. A fost tare până a devenit prim-ministru. Şi în primele două săptămâni a fost mai tare decât Nicuşor. Dar după a început cu nişte tâmpenii, că unele dintre ele sunt tâmpenii”, a comentat Dragomir.

Acesta a exemplificat situaţia socială din ţară printr-o întâmplare de care a avut parte la sfârşitul săptămânii trecute. „Am fost duminică şi am dat ocol la parc, cum mai fac eu. Şi era unul fără o mână, care pescuia. Fuge după mine şi-mi spune: ‘Eu sunt fără o mână, dar am un vecin fără ambele picioare. Iar ajutorul social pe care îl lua înainte era de 2.500 de lei, iar acum i-a venit să ia 1.000 de lei. Iar medicamentele îl costă 3.000 de lei pe lună. Cu ce să trăiască săracul? Eu măcar muncesc cu mâna astălaltă, cu stânga'”, a povestit fostul politician şi om de fotbal.

Mitică Dragomir despre Ilie Bolojan: „E strâns cu uşa”

„Şi a doua chestie: natalitatea noastră este cea mai scăzută din toată omenirea, nu doar din Europa. Păi iei şi de la mame, de la femeile gravide? În loc să le dai bani, cine face trei copii să le dai 100-200 de milioane (n.r. – 10.000-20.000 lei). A treia chestie: a taxat numai mulţimea. Nu şi multinaţionalele, nici întreprinderile de stat cu datorii imense şi nici ONG-urile. Nu e drept. Nu e bine să tai nici din sectorul public. Tai de la ONG-uri, tai de la întreprinderile de stat. Cum să dai salariu 11.000 de euro unui director de la o întreprindere de stat falimentară? Păi suntem nebuni cu toții?”, a continuat Dumitru Dragomir.

El este convins însă că actualul premier este obligat ia astfel de măsuri fără voia sa, fiind obligat sau poate chiar ameninţat. „Să nu crezi că Bolojan vrea răul poporului român. Dar el e strâns cu uşa: Ori faci asta, ori vine altul. Sau mai rău: Vezi că vine frigul acolo la Bauhaus (n.r- închisoare). Pe Năstase cum l-au strâns cu uşa? Pe Dragnea cum l-au strâns?  Pe Dragnea l-au luat că s-a legat de multinaţionale. În două sptămâni era la puşcărie. Bolojan deranjează mulţimea”, a sesizat Dumitru Dragomir.

„Cum să te legi de doctori când 80% din populaţia ţării e bolnavă?”

Fostul şef al LPF consideră că liderul PNL este un premier de sacrificiu. „Bolojan e carne de tun. Este o pată neagră în istoria politică a României. Şi el vrea binele României, nu există român care să nu vrea binele României. Dar unii sunt îngenuncheaţi de alţii şi puşi în faţă. Păi mai e de vândut din ţara asta. Eu sunt de acord să le vândă pe toate. Să fie la privat tot, să nu fie la stat. Tot ce e la stat e furt. Statul e cel mai mare hoţ posibil”, a mai spus acesta.

Dragomir a mai punctat câteva greşelile pe care le-a făcut şeful guvernului şi a avertizat că România ar putea aluneca în haos. „Bolojan a mai greşit în două rânduri. În momentul în care s-a legat de doctori şi de judecători, eu de-atunci am zis: Gata, cruce! Cum să te legi de doctori când 80% din populaţia ţării e bolnavă? Iar dacă o să curăţăm şi judecătorii ne-am terminat definitiv, ţara alunecă într-un haos de nedescris. Dacă judecătorii vor fi acaparaţi de putere s-a terminat cu România”, a avertizat „Oracolul de la Bălceşti”.

Daniel Spătaru
