Mitică Dragomir știe ce antrenor ar fi avut curajul să-l schimbe pe Leo Messi în finala Cupei Mondiale 2026. ”După 15 minute”

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Lionel Messi (39 de ani) a evoluat impecabil pe aproape toată durata Campionatului Mondial 2026 din SUA, Mexic și Canada. A clacat însă pe ultima sută de metri: în marea finală Spania – Argentina. Geniul sud-americanilor a fost inexistent în cele peste 120 de minute de joc și nu a mai reușit să-și resusciteze echipa. Mitică Dragomir nu l-a menajat deloc pe cel considerat cel mai mare fotbalist din istorie.

Ce spune Mitică Dragomir după ce a văzut evoluția lui Leo Messi în finala Cupei Mondiale 2026. Un mare antrenor român l-ar fi schimbat ”după 15 minute”

În marea finală a Cupei Mondiale 2026, disputată duminică, 19 iulie, pe arena MetLife, în East Rutherford, New Jersey, lângă New York City, s-au întâlnit Spania și Argentina. Toată lumea se aștepta ca Lionel Messi să scrie o nouă pagină de istorie pentru reprezentativa statului din America de Sud. Nu s-a mai întâmplat însă la fel ca în Qatar.

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Timp de peste 120 de minute, . Fotbalistul legitimat în prezent la Inter Miami nu s-a afirmat cu nimic, iar Argentina a pierdut în prelungiri. A fost 1-0, după golul marcat de Ferran Torres (26 de ani), însă partida a arătat într-un mod catastrofal din perspectiva Argentinei, o națională ”zero” din toate punctele pozitive de vedere.

Leo Messi a fost în nota echipei sale, deși în prelungiri a încercat o serie de centrări prin care să-și readucă țara în lupta pentru un nou trofeu. În ediția de luni, 20 iulie, a emisiunii ”Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir (80 de ani) a scos și el în evidență lipsa de impact a lui Messi. Fostul șef al LPF este de părere că, dacă starul argentinian îi avea pe bancă pe Anghel Iordănescu sau Victor Pițurcă, era schimbat încă din prima repriză. ”Piți” l-ar fi înlocuit extrem de rapid.

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”Chiar mă gândeam, când mă uitam la meci, ce se întâmpla dacă Messi juca în echipa lui Iordănescu sau a lui Pițurcă, dacă stătea mai mult de 15 minute în teren. (n.r. Piți îl scotea?) Da, clar. În minutul 25. Dacă nu aleargă. Numai că, valoarea e valoare. Nici nu a fost ajutat de echipă, trebuie să spunem în mod cinstit”, a spus Mitică, în emisiunea de la FANATIK.

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Dumitru Dragomir, despre fotbalul care s-a jucat în marea finală a CM 2026: ”De râs!”

Întreaga planetă a așteptat cu sufletul la gură marea finală a Cupei Mondiale 2026. Pe 19 iulie 2026, pe stadionul MetLife din New Jersey, Spania a cucerit al doilea titlu mondial din istorie, după cel din 2010. Elevii lui Luis de la Fuente au învins o Argentina a lui Lionel Messi extrem de palidă, cu scorul de 1-0 după prelungiri.

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Având în minte , fanii fotbalului sperau ca și ultimul act, cel pentru marele trofeu, să aducă spectacol. A fost reversul medaliei. S-a jucat închis, însă doar din cauza sud-americanilor, care au arătat ca o echipă mică, fricoasă, obosită și fără inspirație.

Tot în emisiunea ”Profețiile lui Mitică”, fostul șef al fotbalului intern a catalogat drept ”de râs” cel mai important meci de la Cupa Mondială 2026. Dumitru Dragomir admite că a fost, la fel ca toată familia sa, un susținător al Spaniei în marea finală din SUA. ”(n.r. Ai ținut cu Argentina lui Messi sau cu Spania?) Cu Spania, toată familia. A fost un meci de râs. Nu mi-a plăcut deloc”, spune ”Oracolul din Bălcești”.

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