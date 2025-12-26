Mitică Dragomir știe ce se va întâmpla cu piața imobiliară în 2026. Ce legătură are războiul din Ucraina

ADVERTISEMENT

Una dintre cele mai presante întrebări pentru 2026 este legată de evoluţia pieţei imobiliare din România. Dumitru Dragomir consideră că răspunsul depinde foarte mult de ce se va întmpla în următoarele luni în Ucraina.

„Nici în Capitală nu mai găseşti sub 2.500 euro/metru pătrat”

Dumitru Dragomir îi contrazice cu argumente pe cei care prevestesc o scădere a preţurilor pe piaţa imobiliară. „Sunt niște descreierați ăia care spun treaba asta. La Cluj nu găsești apartamente sub 3.000 de euro/metru pătrat, la Craiova nu găsești sub 2.600, la București sub 2.200-2.300 euro/metru pătrat nu găsești. Dar, de fapt, părerea mea e că în Capitală nu mai găsești nici sub 2.500 euro/metru pătrat”, a declarat acesta, la „Profeţiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT

personal legat de cum a evoluat piaţa imobiliară în ultima jumătate de an. „În blocurile în care în urmă cu șase luni am vândut eu cu 1.800 euro/metru pătrat acum prețul a urcat la 2.500. Au fost de-ăștia care au cumpărat patru-cinci apartamente pentru vânzare. Eu le-am vândut lor cu 1.850 şi ei au vândut cu 2.450”, a mai spus el.

Dumitru Dragomir: „Dacă se termină războiul din Ucraina nu mai poţi cumpăra casă”

că viitorul pieţei imobiliare din România este strâns legat de evoluţia războiului din Ucraina şi o eventuală pace care ar putea fi încheiată în 2026.

ADVERTISEMENT

„Convingerea mea este că dacă se termină războiul din Ucraina nu mai poţi cumpăra casă. Lucrătorii se duc în Ucraina, materia primă se duce în Ucraina. Dacă va continua războiul, locuinţele se vor scumpi în România cu 10-15%. În orice caz, peste un an nu vei găsi apartament în Bucureşti şi în zona de sud sub 3.000 de euro/metru pătrat”, a mai afirmat Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT

Dragomir: „La Cluj s-au dublat chiriile de când Bolojan a mărit taxele”

Fostul politician şi om de fotbal consideră că statul ar trebui să regândească sistemul de impozitare al celor care achiziţionează locuinţe, iar cei care se află la prima casă ar trebui să fie scutiţi de taxe. El consideră că actualul sistem nu face altceva decât să provoace panică şi să ducă la mărirea chiriilor.

„Aici e o nedreptate, pentru că oamenii care au cumpărat o singură casă ar fi trebuit să nu plătească nicio taxă la stat, niciun TVA, nimic. Eu făceam altceva. La prima casă nu plăteşte nimeni nimic, nici impozite, nimic. Cine cumpără casa doi, trei cinci, şase, până într-o mie, să aibă altă taxe. Nu la a treia mai mult decât la a doua, nu! Ai cumpărat-o pe a doua e ca şi cum ai cumpărat a mia casă. Dar plăteşti ca lumea la stat. Pentru că altfel bagi panica în oameni. De exemplu, la Cluj s-au dublat chiriile de când Bolojan a mărit taxele”, a mai spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT

În plus, fostul şef de la LPF acuză dubla măsură a guvernului Bolojan în privinţa impozitării, iar asta se reflectă şi în preţurile locuinţelor. „I-au curăţat pe micii constructori şi vin multinaţionalele. Şi ei pun preţul cum vor ei. Pentru că de multinaţionale domnul Bolojan nu s-a legat, fiindcă îi e frică. Eu în ultimii ani am plătit cu mult peste 25 milioane de euro la stat, taxe şi impozite. Reţineţi, cu mult peste 25 de milioane de euro. Şi am fost târât prin toate procesele, alergat de un derbedeu pe stradă şi înjurat, dom’le eu nu pot să înţeleg. În ultimul an am plătit la stat taxe de vreo trei milioane de euro, trei milioane şi ceva”, a dezvăluit Dragomir.

Dumitru Dragomir: „În loc să mă ajute, statul îmi pune tălpi”

El a lansat şi un atac dur la adresa statului, care consideră că în loc să vină în ajutorul dezvoltatorilor după ce ia taxe de la aceştia, mai degrabă le pune piedici şi îi întârzie în derularea afacerilor lor.

„Pot să spun cu tărie că statul are apucături de mafiot. Şi pot să spun şi de ce. Eu, Mitică Dragomir, constructorul, cumpăr terenul de la Gigi, plătesc taxe şi impozite la stat pe terenul ăsta. După ce cumpăr terenul fac proiectul. Plătesc arhitecţii. După aia iau avizele, şapte, opt zece, şi plătesc taxe la stat pentru ele. Mă apuc de construcţie, cumpăr fierul beton şi plătesc TVA, impozite şi taxe la stat.

Pentru toate materialele astea, într-un bloc, cu salarii cu tot, statul îmi ia peste 60%. Şi statul nu mă ajută cu nimic. Îmi pune tălpi: te duci să iei un aviz, te ţine trei luni; te duci să iei un PUZ, te ţine trei ani. Păi ce să înţeleg eu în ţara asta? Eu vreau să-mi ajut ţara mea, că sunt naţionalist. Păi cum o ajut?”, se întreabă retoric Dumitru Dragomir.