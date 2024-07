Mitică Dragomir știe cine poate câștiga alegerile prezidențiale din România. “Are o priză la lume, ce nu nu s-a pomenit!”

Într-o perioadă în care se vorbește de liderii marilor partide că ar avea șanse mari la alegerile prezidențiale din toamnă, Mitică Dragomir prezintă un scenariu-șoc. În opinia sa, un independent cu multe victorii pe plan intern ar putea produce surpriza pentru Cotroceni.

Cine ar putea produce surpriza la alegerile prezidențiale din România, în opinia lui Mitică Dragomir

În România, (primul tur), respectiv 8 decembrie 2024 (al doilea tur). Deocamdată, dintre numele importante, doar Nicolae Ciucă (PNL), George Simion (AUR) și Elena Lasconi (USR) și-au anunțat intenția de a intra în cursă.

Doi dintre posibilii candidați cu șanse mari, Marcel Ciolacu (PSD) și Mircea Geoană (independent) nu și-au anunțat intențiile. La cea mai recentă ediție din Max Profețiile lui Mitică, ”Oracolul din Bălcești” lansează o ipoteză-șoc, pe care aproape nimeni nu a luat-o în calcul.

Dumitru Dragomir spune că niciunul dintre cei de mai sus nu ar avea șanse să ajungă la Palatul Cotroceni dacă în cursă ar intra primarul general al Capitalei, independentul Nicușor Dan. Fostul șef al LPF scoate în evidență priza la public de care se bucură Nicușor Dan.

”Dacă acum concurează și nu iese președinte, eu să fiu împușcat. Da, Nicușor Dan. Eu am ținut cu doamna Firea. Știe toată lumea. Nicușor Dan are o priză dinasta nebună la lume ce nu s-a pomenit. Uite ce spun eu. Eu am notorietate de zece ori mai mare decât Nicușor Dan. Eu, dacă concurez cu el, el are 60%, iar eu am 10%”, spune Mitică.

, Dumitru Dragomir remarcă faptul că doi candidați la prezidențiale ar putea profita de emoția publicului. E vorba de George Simion și Diana Șoșoacă. Mitică îl vede pe președintele AUR în turul II de la prezidențiale.

”La noi în România, după ce s-a întâmplat la Paris acum, Simion și doamna Șoșoacă vor avea cel mai puțin 15 procente. Vai de mine (n.r. întrebat de moderatorul Horia Ivanovici dacă îi ajută scandalul de la Paris). Eu dacă aș fi în locul lor doar pe asta aș pedala.

Simion, dacă pedalează pe asta, ajunge la 25%, dacă nu cumva trece. Ajunge în turul 2 și, dacă o dă la pace cu doamna Șoșoacă, e deranj mare”, mai spune Dragomir.

Care va fi finala la prezidențiale, în opinia lui Nicușor Dan

Cu toate acestea, Mitică insistă pe poziția bună a lui Nicușor Dan. El mai spune că nici Marcel Ciolacu, premier al României și lider al PSD, nu stă deloc rău în acest moment.

”Dintre toți candidații de la această oră, pe primul loc acum, dacă va candida la președinție, iese Nicușor Dan pe primul loc. Rachetă. Indiferent că independent, ne-independent. Dar și Ciolacu stă bine datorită partidului și pentru că îl mușcă prea mulți, inclusiv cei pe care i-a ajutat, PNL-iștii”, subliniază Dragomir.

Referindu-se la finala prezidențială, Mitică spune că un rol important în ecuație îl poate avea și Klaus Iohannis. Președintele în exercițiu al țării ar putea să-l convingă pe edilul Capitalei să intre în cursă, crede Dragomir.

Fostul șef al fotbalului intern este convins că Nicușor Dan, odată intrat în cursa prezidențială, ar putea scrie istorie, și anume să câștige alegerile după un singur tur.

”Dacă concurează Nicușor Dan, va fi în finală el și Ciolacu. Simion nu prinde finala. Scrieți undeva, că eu sunt Oracolul de la Bălcești: dacă nu concurează Nicușor Dan, în finală va fi Ciolacu cu Geoană sau Simion.

Nicușor Dan câștigă președinția. Mă tem că nu va mai fi turul 2 (…) Să nu ziceți că nu am fost primul care a spus chestia asta: dacă Nicușor Dan concurează pentru postul de președinte, iese președinte din primul tur”, adaugă Dragomir.

