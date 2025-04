Mitică Dragomir știe cine poate fi noul selecționer al naționalei după Mircea Lucescu. „Categoric, el e”

Mitică Dragomir știe cine este potrivit să-l înlocuiască pe Mircea Lucescu la naționala României. Fostul șef al LPF consideră că Ioan Ovidiu Sabău ar trebui să fie alesul Federației.

Ioan Ovidiu Sabău, propus de Mitică Dragomir la naționala României

U Cluj are parte de un sezon excepțional sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău. „Șepcile roșii” ocupă locul 4 în play-off, cu 32 de puncte, cu 5 etape rămase până la final.

Dumitru Dragomir consideră că tot parcursul extraordinar al ardelenilor i se atribuie tehnicianului. De altfel, omul de afaceri consideră că să preia naționala României după ce Mircea Lucescu se va retrage de la prima reprezentativă.

„Antrenor trăsnet Sabău, antrenorul anului fără drept de apel. De ce să nu fie la națională? De ăștia avem nevoie. Eu l-aș pune. Are rezultate și este un tip așezat.

Ei stau la hotel la mine. Acum nu au stat pentru că a stat Rapidul și nu au mai găsit locuri. Mai voia să vină nu știu cine și e Dinamo. Fiul meu nu poate să-i mulțumească pe toți. Ține o echipă, dacă sunt mai multe se iau la bătaie pe acolo. Doamne ferește! Eu nu am nevoie de scandal.

Îl respectă toată lumea pe Sabău. Ăsta ca jucător a fost super mare. E și super mare ca antrenor. E și un om serios. Nu există să vorbești ceva cu el, să întârzie la vreo întâlnire, nu există la el așa ceva”, a declarat Dumitru Dragomir la Profețiile lui Don Mitică.

Ioan Ovidiu Sabău se gândește să se retragă din antrenorat

Chiar dacă Dumitru Dragomir îl vede ideal pentru postul de selecționer, Ioan Ovidiu Sabău a dat de înțeles că are alte planuri. În urmă cu două săptămâni, sătul de atacul lui Adrian Mititelu pentru că nu l-a folosit pe Blănuță titular cu FCSB, .

„Te afectează, apoi stai și te gândești de la cine vin astfel de acuzații, apoi te liniștești. Din păcate, astfel de oameni sunt prea mult băgați în seamă și promovați. Marea problemă este că astfel de oameni, care se hrănesc prin a jigni… Nu știu care e scopul lor, doar banii, doar să câștige.

Soluția cea mai bună este să ies eu din acest fenomen și în scurt timp o să ies total din fenomen. Nu mă regăsesc! Nu mă regăsesc, nu pot să mă ocup de scandaluri, minciuni, atacuri permanente și despre religie, și viața mea. Cât mai stau, mai stau puțin și… Efectiv, consider că nu mă regăsesc și cea mai bună cale este să mă debarasez de astfel de fenomene. Sunt prea mulți, din păcate. Ne hrănim numai cu scandaluri și atacuri la persoană.

Te lupți cu sistemul? Ce să faci până la urmă? Încearcă să te murdărească, să te compromită. Ce interes să am? Nu să-mi fac mie bine, să am o imagine plăcută având rezultate? Să-i încânt pe suporteri? Există și oameni care chiar au coloană vertebrală, care analizează corect și accept asta. Sunt lucruri la care meditez, mă gândesc, știu că am de lucrat. Sunt considerații, puncte de vedere fără atac la persoană”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, la Sport Total FM.