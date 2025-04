Mitică Dragomir știe cine va fi noul președinte al României. „Nu mai poate să-l oprească nimeni! Poate ieși din primul tur!”. Exclusiv

Mitică Dragomir mizează ”all in” pe George Simion, cel care va juca cu siguranță finala. Crin Antonescu ar avea a doua șansă, pentru că a fost mult mai interesant pentru alegători decât Nicușor Dan, un personaj care nu dă bine pe sticlă.

Mitică Dragomir știe cine va fi noul președinte al României

”Convingerea mea, George Simion este cu unul dintre Crin sau Nicușor. Mai mare șanse Crin. George Simion, pe el nu mai poate să-l oprească nimeni”, a explicat Mitică Dragomir, într-un dialog incendiar cu Horia Ivanovici, moderator al emisiunii Profețiile lui DON Mitică.

?”, a replicat Ivanovici. ”Dacă diaspora îi dă peste 2 milioane de voturi, poate să iasă din prima Simion. Un 50 virgulă. A jucat foarte bine prezența lui Crin la televizor, a fost fulminantă. Au fost niște analiști politici, dintre ziariști

Mi-au zis, nea Mitică nu te lua după sondaje, sunt plătite să spună într-un anumit fel. Dar, dacă nu se întâmpla ce s-a întâmplat cu doamna Lasconi, Nicușor Dan intra el în finală. L-a dat înapoi foarte tare scandalul partidului USR”, a fost replica lui Mitică Dragomir.

va avea loc cea mai așteptată dezbatere a săptămânii. Momentan, Victor Ponta ar fi declinat invitația, din motive necunoscute, însă lumea așteaptă ora 20:00 pentru a vedea dacă fostul lider PSD se prezintă alături de Elena Lasconi, Crin Antonescu, George Simion și Nicușor Dan.

Mitică Dragomir e convins că dezbaterea o va câștiga Crin Antonescu

”În locul lui Simion mă duceam și eu și vorbeam cât mai puțin. Dezbaterea o va câștiga Crin, de departe. Depinde și de moderator. Un moderator poate să-ți pună capace cum vrei tu. Tu vrei să-mi pui la capace de nu mai ies pe ușa aia. Știind să răspund perfect mai îmi pui un capac.

Dacă ai cinci doctorate nu mai poți să ieși pe ușă. Crin câștigă dezbaterea, are experiență. Profesor de istorie și filosofie, n-ai văzut mă ce fraze are. Cu toți trei sunt, cuvântul meu de onoare, și cu Nicușor. Vreau să spun că un om care a terminat doctoratul în Franța, să nu-l respecți. Că nu are prezență scenică, n-are aspect comercial. Dar să-i spui că nu e băiat deștept”, a concluzionat Mitică Dragomir.

