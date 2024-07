Mitică Dragomir știe cine va fi noul selecționer al României, după plecarea lui Edi Iordănescu: „Numai el poate lua naționala!”

E oficial, Acesta l-a anunțat pe președintele Răzvan Burleanu că nu-și va mai prelungi contractul, apoi

Dumitru Dragomir, după plecarea lui Edi Iordănescu de la națională: „Mutare de geniu!”

Dumitru Dragomir nu s-a arătat surprins de decizia luată de Edi Iordănescu și susține că știa de ea încă de acum două săptămâni. El e de părere că fostul selecționer a făcut o mutare foarte bună și crede că cea mai bună variantă să-l înlocuiască este Gică Hagi.

„Hai să comentăm cel mai important eveniment care s-a întâmplat astăzi. Edi Iordănescu este istorie la echipa națională, cel puțin pe moment, nu știu ce va fi în anii următori. Este oficial, noi am anunțat ieri în exclusivitate că nu va mai rămâne la echipa națională”, a început Horia Ivanovici discuția cu Dumitru Dragomir la

„Eu știu de două săptămâni… De fapt, știam amândoi. Bine a făcut că a plecat. E un tip foarte deștept. Cine vine acum la echipa națională și nu se va califica va fi un rebut sportiv pe viață.

La echipa națională va veni un disperat. Un disperat, rețineți! Că poate să vină și unul care se mulțumește cu 25.000 de euro pe lună. Sau 30.000… Îți dai seama, antrenor de echipă națională cu 30.000 de euro pe lună nu există nicăieri. Nici Albania nu are așa.

Super deștept Edi, mutare de geniu. Păi rămâne cu o performanță peste taică-su”, e replica fostului președinte al LPF la emisiunea care se transmite LIVE numai pe site-ul FANATIK în fiecare luni, de la ora 13:30.

„Nici chiar așa, nu le mai tot umflați. Taică-su a juns în sferturile de finală ale unui Campionat Mondial”, l-a contrat moderatorul, dar nea Mitică nu se lasă bătut.

„Fii atent aici, nu vorbiți așa. Are o performanță nemaipomenită. Hai, să zic ca tine, peste el și peste Pițurcă nu trece, ca performanță. Ca valoare, nu știu… S-ar putea să fie și peste taică-su. Are o carte de vizită… Și nu i-a fost ușor să plece de la echipa națională. A fost tare de tot. Îmi place de el, are sânge în instalație. Ăștia îmi plac”, a mai spus Dragomir.

Dumitru Dragomir despre varianta Hagi, noul selecționer: „Doar el poate prelua echipa națională”

„Și-a jucat extraordinar cărțile. Știi ce se va întâmpla? Am și eu o mică profeție… Peste doi ani, când nu ne calificăm, o să alerge toți după el să se întoarcă la națională”, este previziunea moderatorului Horia Ivanovici, pe care invitatul permanent o aprobă: „Și îi dau două milioane… Iar toată lumea zice că Rădoi… Rădoi nu vine, e băiat deștept”.

„Vă spun eu… Astăzi s-a dat comunicatul oficial, mâine va fi Comitet Executiv, miercuri Comisia Tehnică face propunerile, dar e deja agreat la Federație… Propunerea va fi Gică Hagi”, sunt alte informații exclusive dezvăluite de Horia Ivanovici.

„Dar se duce Hagi? Dacă se duce, înseamnă că știe ceva Hagi. Pentru că vin jucători talentați de jos. Eu nu am crezut în Lennon ăsta de la Rapid, dar pentru faptul că l-a pus fundaș central pe Ignat, despre care eu ți-am spus aici că dacă-l bagă să joace va ajunge la echipa națională. Și-ți mai spun acum, dacă joacă un an titular la Rapid, va fi titularul echipei naționale, împreună cu Matei Ilie de la Cluj.

Eu spun că numai Gică Hagi poate să preia la această oră echipa națională. Iar coarda asta bătrână de Stoichiță știe bine meserie. De Hagi nu se va lega nimeni. Dacă aș fi Hagi, eu aș accepta, pentru că mă acuză lumea după aceea. Și Hagi e bine să accepte.

La ora aceasta, trei inși ar putea să vină la echipa națională. Hagi pe primul loc, Șumudică pe locul doi și Mutu pe locul trei. Dar și eu aș merge pe mâna lui Hagi. Și atunci toată lumea nu ar mai spune nimic.

E valabil și pentru lumea externă, când aude Hagi antrenor la echipa națională. Ridică valoarea echipei naționale. Ridică valoarea României. E cea mai bună mutare. Va ști să se comporte, pentru că are experiența de data trecută, când o luase puțin razna și i-a tras-o Mircea Sandu de nu s-a văzut. Acum are experiență, știe să pedaleze când trebuie”, a mai declarat Dumitru Dragomir.

CINE VA FI SELECTIONERUL ROMANIEI!