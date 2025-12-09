Mitică Dragomir știe de ce prezența a fost redusă la alegerile pentru Primăria Bucureștiului: „Oamenii văd!”. Propunerea fostului șef al LPF

ADVERTISEMENT

Noul primar al Bucureştiului a fost ales cu voturile a doar 32,71% din totalul celor înscrişi pe listele electorale, ceea ce înseamnă că duminică au trecut pe la urne doar 589.918 oameni. Ciprian Ciucu a câştigat cu voturile a numai 211.562 de bucureşteni, un număr foarte mic dacă ţinem seama de cele aproape 1,8 milioane de persoane cu drept de vot.

Dumitru Dragomir: „De scârbă nu a ieşit lumea la vot”

Însuşi Ciprian Ciucu sublinia cât de important este ca primarul general să fie ales cu votul a cât mai multor bucureşteni, pentru a avea legitimitate în luarea deciziilor. Deşi a câştigat alegerile din 7 decembrie cu un procent de 36,16% din voturi, în termeni reali Ciprian Ciucu a fost legitimat de nici 12% dintre locuitorii cu drept de vot ai Capitalei.

ADVERTISEMENT

Subiectul prezenţei reduse la vot la alegerile de duminică a fost dezbătut şi în emisiunea „Profeţiile lui Mitică”. „De scârbă nu a ieşit lumea la vot”, este .

Dumitru Dragomir: „Trebuie să se revină la două tururi”

„Ce e pe reţelele de socializare despre fiecare în parte, numai miniciuni. O fi şi ceva adevărat, dar restul numai minciuni. Chiar dacă numai 10% sunt cei care cred în minciunile astea e suficient. Dar marea majoritate sunt oameni care văd”, a mai spus fostul parlamentar, care consideră social-media responsabilă în parte de lehamitea din rândul electoratului.

ADVERTISEMENT

El are şi o soluţie care să rezolve această situaţie în care un primar ajunge să fie ales doar cu votul a 1 din 10 alegători. „Trebuie să se revină la două tururi, că nu se poate să iasă 15% la vot şi să se aleagă primar”, este propunerea pe care Dumitru Dragomir a făcut-o în direct, la „Profeţiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT

În campania electorală şi , a declarat în emisiunea FANATIK EXCLUSIV că va milita pentru revenirea la sistemul cu două tururi de scrutin la alegerile locale.