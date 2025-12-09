Mitică Dragomir știe de ce prezența a fost redusă la alegerile pentru Primăria Bucureștiului: „Oamenii văd!”. Propunerea fostului șef al LPF

Noul primar al Bucureştiului a fost ales cu voturile a doar 32,71% din totalul celor înscrişi pe listele electorale, ceea ce înseamnă că duminică au trecut pe la urne doar 589.918 oameni. Ciprian Ciucu a câştigat cu voturile a numai 211.562 de bucureşteni, un număr foarte mic dacă ţinem seama de cele aproape 1,8 milioane de persoane cu drept de vot.
Însuşi Ciprian Ciucu sublinia cât de important este ca primarul general să fie ales cu votul a cât mai multor bucureşteni, pentru a avea legitimitate în luarea deciziilor. Deşi a câştigat alegerile din 7 decembrie cu un procent de 36,16% din voturi, în termeni reali Ciprian Ciucu a fost legitimat de nici 12% dintre locuitorii cu drept de vot ai Capitalei.
Subiectul prezenţei reduse la vot la alegerile de duminică a fost dezbătut şi în emisiunea „Profeţiile lui Mitică”. „De scârbă nu a ieşit lumea la vot”, este verdictul pe care l-a dat Dumitru Dragomir.
„Ce e pe reţelele de socializare despre fiecare în parte, numai miniciuni. O fi şi ceva adevărat, dar restul numai minciuni. Chiar dacă numai 10% sunt cei care cred în minciunile astea e suficient. Dar marea majoritate sunt oameni care văd”, a mai spus fostul parlamentar, care consideră social-media responsabilă în parte de lehamitea din rândul electoratului.
El are şi o soluţie care să rezolve această situaţie în care un primar ajunge să fie ales doar cu votul a 1 din 10 alegători. „Trebuie să se revină la două tururi, că nu se poate să iasă 15% la vot şi să se aleagă primar”, este propunerea pe care Dumitru Dragomir a făcut-o în direct, la „Profeţiile lui Mitică”.
În campania electorală şi Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, a declarat în emisiunea FANATIK EXCLUSIV că va milita pentru revenirea la sistemul cu două tururi de scrutin la alegerile locale.