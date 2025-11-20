Sport

Mitică Dragomir știe unde a greșit Mircea Lucescu: „Îl cunosc bine, ne-am certat”. Când trebuie să plece de la naționala României? Exclusiv

Ce spune Mitică Dragomir despre parcursul naționalei României sub comanda lui Mircea Lucescu. Care a fost marea greșeală făcută de selecționerul de 80 de ani.
Alex Bodnariu
20.11.2025 | 08:30
Mitica Dragomir stie unde a gresit Mircea Lucescu Il cunosc bine neam certat Cand trebuie sa plece de la nationala Romaniei Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
MAREA GRESEALA comisa de Mircea Lucescu. Mitica Dragomir, PROFETIE SUMBRA inaintea tragerii la sorti
ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir, fostul președinte LPF, a analizat parcursul naționalei României sub comanda lui Mircea Lucescu și dă de înțeles că selecționerul în vârstă de 80 de ani nu a greșit, deși tricolorii au terminat doar pe locul 3 în grupa preliminară.

România încă visează la un loc la Campionatul Mondial

Echipa națională a României a încheiat pe locul 3 în grupa preliminară pentru Campionatul Mondial și își va juca ultima șansă la barajul din luna martie. Acolo însă tricolorii vor da peste nume puternice: Italia, Ucraina, Danemarca sau Turcia.

ADVERTISEMENT

Tragerea la sorți a barajului se va efectua joi, pe 20 noiembrie, și tot atunci vom ști traseul României către Campionatul Mondial. Se anunță două meciuri de foc, însă șanse matematice încă există pentru un loc la turneul final.

Mircea Lucescu, lăudat de Mitică Dragomir după ultimele jocuri

Mitică Dragomir a vorbit despre ultimele meciuri jucate de naționala României și e de părere că singura greșeală făcută de Mircea Lucescu a fost aceea de a accepta propunerea federației și de a prelua prima reprezentativă.

ADVERTISEMENT
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului...
Digi24.ro
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu

„Convingerea mea este că Mircea Lucescu a greșit când a venit la echipa națională, dar nu a greșit cu nimic în ce a făcut după, în meseria lui. El a vrut și vrea binele acestei țări. Eu m-am certat cu el. E un tip conflictual. Nu suportă jignirile. El e de respectat. Monumente. De Pițurcă, de Ienei, de Iordănescu nu te iei. Monumente. Îl apasă și pe el. Sunt unii care jignesc. De la o vârstă nu mai suporți. Nici eu nu mai duc. Nu vreau să deraiez. Eu m-am bătut cu stelele”, a precizat „Oracolul din Bălcești”.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"De ce a refuzat Cristiano Ronaldo să apară în documentarul dumneavoastră?" Ladislau Boloni, reacție scurtă

Care este marea problemă cu sportul în România. Răspunsul lui Dumitru Dragomir

Mai mult, Mitică Dragomir a făcut o scurtă radiografie a fotbalului din România. Fostul șef LPF e de părere că în țara noastră se investesc mult prea puțini bani în sportul de masă, iar cluburile au enorm de suferit.

„(N.r. Ne ducem la Mondiale?) Nu. Prietenește i-aș spune să plece acum lui Lucescu. El nu are vreo vină. În ultimii 15 ani, de la Copos încoace, politicul nu a făcut nimic pentru sportul de performanță, nici pentru sportul de masă. Președinții de cluburi și-au vândut și izmenele pentru a ține în viață echipele. Fotbalul, dacă nu e ajutat de stat, nu poate să trăiască. Faceți ceva pentru sportul de masă. Creați condiții”, a mai spus Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT

MAREA GRESEALA comisa de Mircea Lucescu. Mitica Dragomir, PROFETIE SUMBRA inaintea tragerii la sorti

Ultimate Boxing Game by Theo Zeciu. Invincibilul Florian Andrei, una dintre atracțiile principale:...
Fanatik
Ultimate Boxing Game by Theo Zeciu. Invincibilul Florian Andrei, una dintre atracțiile principale: „Sper să atac un titlu important”. Exclusiv
Universitatea Craiova a scăpat ușor, dar are și o mare problemă înaintea meciului...
Fanatik
Universitatea Craiova a scăpat ușor, dar are și o mare problemă înaintea meciului cu FC Argeș! Ultimele detalii despre internaționalii oltenilor
Conducătorii echipelor de tradiție din SuperLiga ies la atac și contestă legea Novak:...
Fanatik
Conducătorii echipelor de tradiție din SuperLiga ies la atac și contestă legea Novak: „Bagi români care nu au calitate” / „Ne păcălim”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Ladislau Bölöni îi bate obrazul premierului Ilie Bolojan: 'Eu așa am auzit'
iamsport.ro
Ladislau Bölöni îi bate obrazul premierului Ilie Bolojan: 'Eu așa am auzit'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!