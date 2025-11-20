Mitică Dragomir știe unde a greșit Mircea Lucescu: „Îl cunosc bine, ne-am certat”. Când trebuie să plece de la naționala României? Exclusiv

ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir, fostul președinte LPF, a analizat parcursul naționalei României sub comanda lui Mircea Lucescu și dă de înțeles că selecționerul în vârstă de 80 de ani nu a greșit, deși tricolorii au terminat doar pe locul 3 în grupa preliminară.

România încă visează la un loc la Campionatul Mondial

Echipa națională a României a încheiat pe locul 3 în grupa preliminară pentru Campionatul Mondial și își va juca ultima șansă la barajul din luna martie. Acolo însă tricolorii vor da peste nume puternice: Italia, Ucraina, Danemarca sau Turcia.

, și tot atunci vom ști traseul României către Campionatul Mondial. Se anunță două meciuri de foc, însă șanse matematice încă există pentru un loc la turneul final.

Mircea Lucescu, lăudat de Mitică Dragomir după ultimele jocuri

Mitică Dragomir a vorbit despre ultimele meciuri jucate de naționala României și e de părere că singura greșeală făcută de și de a prelua prima reprezentativă.

„Convingerea mea este că Mircea Lucescu a greșit când a venit la echipa națională, dar nu a greșit cu nimic în ce a făcut după, în meseria lui. El a vrut și vrea binele acestei țări. Eu m-am certat cu el. E un tip conflictual. Nu suportă jignirile. El e de respectat. Monumente. De Pițurcă, de Ienei, de Iordănescu nu te iei. Monumente. Îl apasă și pe el. Sunt unii care jignesc. De la o vârstă nu mai suporți. Nici eu nu mai duc. Nu vreau să deraiez. Eu m-am bătut cu stelele”, a precizat „Oracolul din Bălcești”.

Care este marea problemă cu sportul în România. Răspunsul lui Dumitru Dragomir

Mai mult, Mitică Dragomir a făcut o scurtă radiografie a fotbalului din România. Fostul șef LPF e de părere că în țara noastră se investesc mult prea puțini bani în sportul de masă, iar cluburile au enorm de suferit.

„(N.r. Ne ducem la Mondiale?) Nu. Prietenește i-aș spune să plece acum lui Lucescu. El nu are vreo vină. În ultimii 15 ani, de la Copos încoace, politicul nu a făcut nimic pentru sportul de performanță, nici pentru sportul de masă. Președinții de cluburi și-au vândut și izmenele pentru a ține în viață echipele. Fotbalul, dacă nu e ajutat de stat, nu poate să trăiască. Faceți ceva pentru sportul de masă. Creați condiții”, a mai spus Mitică Dragomir.

