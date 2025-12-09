Sport

Mitică Dragomir, tranzacție de 8 milioane de euro! „Don Corleone” a dat lovitura

Dumitru Dragomir a dat, marți, o adevărată lovitură. Fostul președinte al LPF a făcut o tranzacție de opt milioane de euro. Ce a cumpărat „Don Corleone”.
Răzvan Scarlat
09.12.2025 | 18:16
Mitica Dragomir tranzactie de 8 milioane de euro Don Corleone a dat lovitura
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir continuă investițiile de milioane în imobiliare. Sursa foto: colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir continuă investițiile de milioane în imobiliare. „Oracolul din Bălcești” a dat lovitura pe final de an cu o mega-tranzacție. De această dată, ex-președintele LPF nu s-a mai “aruncat” în zona de nord a Capitalei, unde are în derulare mai multe proiecte în care a investit sume amețitoare.

Dumitru Dragomir, lovitură pe final de an. Ce a cumpărat cu 8 milioane de euro

Prezent în cadrul celei mai recente ediții a emisiunii „Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a dezvăluit că a cumpărat aproape 2000 de metri pătrați în București, investiția totală fiind de aproximativ opt milioane de euro. „Don Corleone” a spus, totodată, de unde a avut banii necesari pentru o astfel de investiție. dar și despre dobânda pe care o plătește în fiecare an.

ADVERTISEMENT

(n.r. ce tranzacție ai făcut azi) Am cumpărat niște pământ. Nu am dat mult, dar nu mă apuc acum să vorbesc. Am luat un pământ absolut extraordinar. Nu de la Gigi Becali. Am luat aici, mai în oraș. Am luat 1.750 de metri. Aproape două mii de metri, da. E 4.500 metrul. (n.r. cât ai dat? 8 milioane?) Aproape. Șapte, nu opt. Sunt banii băncilor. Sunt bani luați de la bancă. Nu sunt firmele mele, sunt firmele copiilor. (n.r. e dobândă mare la 8 milioane?) E dobândă mare, sigur. (n.r. adică plătești câteva sute de mii de euro pe an?) Da. Dacă iei de la bancă. Dacă nu iei de la bancă e bine”, a spus Dumitru Dragomir.

Cine are ultimul cuvânt în afacerile familiei

În continuare, Dumitru Dragomir a dezvăluit că Bogdan, fiul său, este creierul afacerilor imobiliare pe care le derulează familia. A subliniat, din nou, că trăiește din pensie, nicidecum din banii firmelor, care aparțin copiilor și nepoților.

ADVERTISEMENT
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru...
Digi24.ro
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare

Am câștigat eu ceva? Nu am luat un leu. Iau eu vreun leu? Nu câștig eu nimic. Nepoții. Nici copiii, nepoții. Eu trăiesc din pensie, jur! Nu iau niciun leu din nicio firmă a copiilor sau a nepoților. Că particip, că mă întreabă: e bun prețul ăsta? Nu! Nu-l ia. Fiul meu hotărăște, el are ultimul cuvânt. El hotărăște”, a mai spus Dragomir în cadrul emisiunii “Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT
A divorțat de fiul lui Ion Țiriac fără să știe nimeni și a...
Digisport.ro
A divorțat de fiul lui Ion Țiriac fără să știe nimeni și a plecat definitiv din România! Unde s-a mutat

PRETUL ULUITOR platit de Mitica Dragomir pentru achizitia unui teren de lux in Bucuresti

Champions League, rezultate etapa 6. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și...
Fanatik
Champions League, rezultate etapa 6. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet. Prima partidă a zilei se joacă acum
Gala RXF 51. Se anunță show la Brașov! Ovidiu Neveu, din nou în...
Fanatik
Gala RXF 51. Se anunță show la Brașov! Ovidiu Neveu, din nou în main-event. Programul complet al luptelor
Gigi Becali și patronul lui Hermannstadt confirmă transferul dezvăluit în exclusivitate de Fanatik:...
Fanatik
Gigi Becali și patronul lui Hermannstadt confirmă transferul dezvăluit în exclusivitate de Fanatik: „Ăștia sunt banii”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
FCSB e câștigat lupta cu Rapid: internaționalul român, la un pas de a...
iamsport.ro
FCSB e câștigat lupta cu Rapid: internaționalul român, la un pas de a semna cu campioana! Finanțatorul a anunțat: 'Aproape am bătut palma'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!