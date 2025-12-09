Mitică Dragomir, tranzacție de 8 milioane de euro! „Don Corleone” a dat lovitura

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir continuă investițiile de milioane în imobiliare. „Oracolul din Bălcești” a dat lovitura pe final de an cu o mega-tranzacție. De această dată, ex-președintele LPF nu s-a mai “aruncat” în zona de nord a Capitalei, unde are în derulare mai multe proiecte în care a investit sume amețitoare.

Dumitru Dragomir, lovitură pe final de an. Ce a cumpărat cu 8 milioane de euro

Prezent în cadrul celei mai recente ediții a emisiunii , Dumitru Dragomir a dezvăluit că a cumpărat aproape 2000 de metri pătrați în București, investiția totală fiind de aproximativ opt milioane de euro. „Don Corleone” a spus, totodată, de unde a avut banii necesari pentru o astfel de investiție. dar și despre dobânda pe care o plătește în fiecare an.

ADVERTISEMENT

“(n.r. ce tranzacție ai făcut azi) Am cumpărat niște pământ. Nu am dat mult, dar nu mă apuc acum să vorbesc. Am luat un pământ absolut extraordinar. Nu de la Gigi Becali. Am luat aici, mai în oraș. Am luat 1.750 de metri. Aproape două mii de metri, da. E 4.500 metrul. (n.r. cât ai dat? 8 milioane?) Aproape. Șapte, nu opt. Sunt banii băncilor. Sunt bani luați de la bancă. Nu sunt firmele mele, sunt firmele copiilor. (n.r. e dobândă mare la 8 milioane?) E dobândă mare, sigur. (n.r. adică plătești câteva sute de mii de euro pe an?) Da. Dacă iei de la bancă. Dacă nu iei de la bancă e bine”, a spus Dumitru Dragomir.

Cine are ultimul cuvânt în afacerile familiei

În continuare, Dumitru Dragomir a dezvăluit că Bogdan, fiul său, este creierul familia. A subliniat, din nou, că trăiește din pensie, nicidecum din banii firmelor, care aparțin copiilor și nepoților.

ADVERTISEMENT

“Am câștigat eu ceva? Nu am luat un leu. Iau eu vreun leu? Nu câștig eu nimic. Nepoții. Nici copiii, nepoții. Eu trăiesc din pensie, jur! Nu iau niciun leu din nicio firmă a copiilor sau a nepoților. Că particip, că mă întreabă: e bun prețul ăsta? Nu! Nu-l ia. Fiul meu hotărăște, el are ultimul cuvânt. El hotărăște”, a mai spus Dragomir în cadrul emisiunii “Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT